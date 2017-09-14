RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10016100171001810019>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:16

  flyman написав:РБ, ПНР, Абхазія ...


Да весь мир открыт! Аргентина! стейки, крутобедрые красавицы и вообще хорошая страна.
Velz
 
Повідомлень: 45
З нами з: 11.09.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:21

  Velz написав:
  flyman написав:РБ, ПНР, Абхазія ...


Да весь мир открыт! Аргентина! стейки, крутобедрые красавицы и вообще хорошая страна.

було ж скиглення про відсутність мовного бар"єру, але якщо пан в ориніналі читає іспанських письменників, то поркуа не па?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36519
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:23

❗️ путін використовує зиму, використовує погоду, використовує енергію як зброю у своїх спробах підкорити Україну. Майбутня зима буде складною - Блінкен

треба їх слухати.

наших слухати ні в якому разі не можна. гірше ніж в радянщіні брешуть
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3415
З нами з: 17.12.22
Подякував: 93 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:37

  Бетон написав:❗️ путін використовує зиму, використовує погоду, використовує енергію як зброю у своїх спробах підкорити Україну. Майбутня зима буде складною - Блінкен

треба їх слухати.

наших слухати ні в якому разі не можна. гірше ніж в радянщіні брешуть

Вам, как пионеру, пообещали что-то комсомольцы или как октябренка пионэры обманули? )))
Блинкен так же сказал что G7 должно помочь нам пройти зиму, а им надо верить )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5213
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Это крупная ошибка, которая может привести к поражению этот запрет на мобилизацию в возрасте от 18 до 25 лет.
Например, в США на войну во Вьетнаме мобилизировали исключительно в возрасте от 18 до 25 лет.
В этом возрасте новобранцы наиболее боеспособны, так как находятся на максимуме физических и умственных способностей. Только молодые вытянут эту войну.
Сведите в драке 18 летнего и 40 летнего. Кто победит, понятно сразу. Молодость победит.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 23 вер, 2024 18:47, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2860
З нами з: 30.09.15
Подякував: 379 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:46

  flyman написав:
  Velz написав:
  flyman написав:РБ, ПНР, Абхазія ...


Да весь мир открыт! Аргентина! стейки, крутобедрые красавицы и вообще хорошая страна.

було ж скиглення про відсутність мовного бар"єру, але якщо пан в ориніналі читає іспанських письменників, то поркуа не па?


От лихо,таки да.Правда не про отсутствие,а про наличие. Интересно,как этот барьер преодолевали в свое время лихо сбежавшие туда деятели третьего рейха?
Velz
 
Повідомлень: 45
З нами з: 11.09.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:48

  Yuri_61 написав:Это крупная ошибка, которая может привести к поражению этот запрет на мобилизацию в возрасте от 18 до 25 лет.
Например, в США на войну во Вьетнаме мобилизировали исключительно в возрасте от 18 до 25 лет.
В этом возрасте новобранцы наиболее боеспособны, так как находятся на максимуме физических и умственных способностей. Только молодые вытянут эту войну.


все буде, не поспішайте.То є резерв.
Velz
 
Повідомлень: 45
З нами з: 11.09.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:52

Десь поховались потужні ура-патріоти)))

  Yuri_61 написав:Это крупная ошибка, которая может привести к поражению этот запрет на мобилизацию в возрасте от 18 до 25 лет.
Например, в США на войну во Вьетнаме мобилизировали исключительно в возрасте от 18 до 25 лет.
В этом возрасте новобранцы наиболее боеспособны, так как находятся на максимуме физических и умственных способностей. Только молодые вытянут эту войну.
Сведите в драке 18 летнего и 40 летнего. Кто победит, понятно сразу. Молодость победит.

Я ж кажу - дорогу синам Будівельника!!! :lol:

А також - 22-хрічному сину Флер! :wink:

Я надіюсь, ви, як справжні ура-патріоти, НЕ відправили своїх дітей закордон?
Чи ви купили їм потужну броню тут?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6868
З нами з: 18.03.21
Подякував: 230 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:55

  Yuri_61 написав:Это крупная ошибка, которая может привести к поражению этот запрет на мобилизацию в возрасте от 18 до 25 лет.
Например, в США на войну во Вьетнаме мобилизировали исключительно в возрасте от 18 до 25 лет.
В этом возрасте новобранцы наиболее боеспособны, так как находятся на максимуме физических и умственных способностей. Только молодые вытянут эту войну.


Вьетнам 19-26.
У нашому випадку рядовим 21-42, піджачним офіцерам до 52
З 18 то перебор.
хай поживуть, повчаться, потрахаються, підкачаються.
Молоді все рівно не вистачить.
То казали що увесь "світ з нами", а виявляеется що західні друзі не можуть найняти для нас бадьорих розовощоких найманців з країн молодих демократій, і ті нанімаються до "світового ізгоя".
Треба щось робити. Заброньованих артистів у гопак-тур по латинській америці і африці, з валізами американського кеша підпісувати контракти.
fox767676
 
Повідомлень: 2066
З нами з: 13.06.20
Подякував: 314 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:58

  Velz написав:
  flyman написав:РБ, ПНР, Абхазія ...


Да весь мир открыт! Аргентина! стейки, крутобедрые красавицы и вообще хорошая страна.

О! Танго и легчайший (после английского) в изучении испанский
Парадайз
Кстати по испански я тебя люблю и я тебя хочу звучит одинаково
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 351
З нами з: 13.10.08
Подякував: 446 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10016100171001810019>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo, flyman, Water і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 67657
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 230898
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 721791
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12739)
23.09.2024 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.