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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 вер, 2024 18:23
❗️ путін використовує зиму, використовує погоду, використовує енергію як зброю у своїх спробах підкорити Україну. Майбутня зима буде складною - Блінкен
треба їх слухати.
наших слухати ні в якому разі не можна. гірше ніж в радянщіні брешуть
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Додано: Пон 23 вер, 2024 18:37
Бетон написав:
❗️ путін використовує зиму, використовує погоду, використовує енергію як зброю у своїх спробах підкорити Україну. Майбутня зима буде складною - Блінкен
треба їх слухати.
наших слухати ні в якому разі не можна. гірше ніж в радянщіні брешуть
Вам, как пионеру, пообещали что-то комсомольцы или как октябренка пионэры обманули? )))
Блинкен так же сказал что G7 должно помочь нам пройти зиму, а им надо верить )
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Додано: Пон 23 вер, 2024 18:44
Это крупная ошибка, которая может привести к поражению этот запрет на мобилизацию в возрасте от 18 до 25 лет.
Например, в США на войну во Вьетнаме мобилизировали исключительно в возрасте от 18 до 25 лет.
В этом возрасте новобранцы наиболее боеспособны, так как находятся на максимуме физических и умственных способностей. Только молодые вытянут эту войну.
Сведите в драке 18 летнего и 40 летнего. Кто победит, понятно сразу. Молодость победит.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Пон 23 вер, 2024 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 18:46
flyman написав: Velz написав: flyman написав:
РБ, ПНР, Абхазія ...
Да весь мир открыт! Аргентина! стейки, крутобедрые красавицы и вообще хорошая страна.
було ж скиглення про відсутність мовного бар"єру, але якщо пан в ориніналі читає іспанських письменників, то поркуа не па?
От лихо,таки да.Правда не про отсутствие,а про наличие. Интересно,как этот барьер преодолевали в свое время лихо сбежавшие туда деятели третьего рейха?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 18:48
Yuri_61 написав:
Это крупная ошибка, которая может привести к поражению этот запрет на мобилизацию в возрасте от 18 до 25 лет.
Например, в США на войну во Вьетнаме мобилизировали исключительно в возрасте от 18 до 25 лет.
В этом возрасте новобранцы наиболее боеспособны, так как находятся на максимуме физических и умственных способностей. Только молодые вытянут эту войну.
все буде, не поспішайте.То є резерв.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 18:52
Yuri_61 написав:
Это крупная ошибка, которая может привести к поражению этот запрет на мобилизацию в возрасте от 18 до 25 лет.
Например, в США на войну во Вьетнаме мобилизировали исключительно в возрасте от 18 до 25 лет.
В этом возрасте новобранцы наиболее боеспособны, так как находятся на максимуме физических и умственных способностей. Только молодые вытянут эту войну.
Сведите в драке 18 летнего и 40 летнего. Кто победит, понятно сразу. Молодость победит.
Я ж кажу - дорогу синам Будівельника!!!
А також - 22-хрічному сину Флер!
Я надіюсь, ви, як справжні ура-патріоти, НЕ відправили своїх дітей закордон?
Чи ви купили їм потужну броню тут?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 18:55
Yuri_61 написав:
Это крупная ошибка, которая может привести к поражению этот запрет на мобилизацию в возрасте от 18 до 25 лет.
Например, в США на войну во Вьетнаме мобилизировали исключительно в возрасте от 18 до 25 лет.
В этом возрасте новобранцы наиболее боеспособны, так как находятся на максимуме физических и умственных способностей. Только молодые вытянут эту войну.
Вьетнам 19-26.
У нашому випадку рядовим 21-42, піджачним офіцерам до 52
З 18 то перебор.
хай поживуть, повчаться, потрахаються, підкачаються.
Молоді все рівно не вистачить.
То казали що увесь "світ з нами", а виявляеется що західні друзі не можуть найняти для нас бадьорих розовощоких найманців з країн молодих демократій, і ті нанімаються до "світового ізгоя".
Треба щось робити. Заброньованих артистів у гопак-тур по латинській америці і африці, з валізами американського кеша підпісувати контракти.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 18:58
Velz написав: flyman написав:
РБ, ПНР, Абхазія ...
Да весь мир открыт! Аргентина! стейки, крутобедрые красавицы и вообще хорошая страна.
О! Танго и легчайший (после английского) в изучении испанский
Парадайз
Кстати по испански я тебя люблю и я тебя хочу звучит одинаково
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Додано: Пон 23 вер, 2024 18:59
Злі язики кажуть, що у агресора виникли якісь серйозні проблеми на вищих щаблях влади. Невже розумні люди нарешті втілюють план "як здихатись старих маразматиків"?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 19:02
Yuri_61 написав:
Только молодые вытянут эту войну.
Какую нах войну. Одна труба дружба уже капитулировала. Вторая на подходе. Война за две трубы?
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