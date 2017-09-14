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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 вер, 2024 19:11
Banderlog написав:
і чомусь колумбійці.
вот эти?
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Wirująświatła
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Додано: Пон 23 вер, 2024 19:17
Mimohod написав:
Кстати по испански я тебя люблю и я тебя хочу звучит одинаково
Брехня.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 19:19
Yuri_61 написав:
Это крупная ошибка, которая может привести к поражению этот запрет на мобилизацию в возрасте от 18 до 25 лет.
Например, в США на войну во Вьетнаме мобилизировали исключительно в возрасте от 18 до 25 лет.
В этом возрасте новобранцы наиболее боеспособны, так как находятся на максимуме физических и умственных способностей. Только молодые вытянут эту войну.
Сведите в драке 18 летнего и 40 летнего. Кто победит, понятно сразу. Молодость победит.
тоді демографічна піраміда була інша
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Додано: Пон 23 вер, 2024 19:22
Water написав: Mimohod написав:
Кстати по испански я тебя люблю и я тебя хочу звучит одинаково
Брехня.
це по хранцуськи
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Додано: Пон 23 вер, 2024 19:24
flyman написав: Yuri_61 написав:
Это крупная ошибка, которая может привести к поражению этот запрет на мобилизацию в возрасте от 18 до 25 лет.
Например, в США на войну во Вьетнаме мобилизировали исключительно в возрасте от 18 до 25 лет.
В этом возрасте новобранцы наиболее боеспособны, так как находятся на максимуме физических и умственных способностей. Только молодые вытянут эту войну.
Сведите в драке 18 летнего и 40 летнего. Кто победит, понятно сразу. Молодость победит.
тоді демографічна піраміда була інша
яка там піраміда, 18 летние ушатают даже 30 летних, не говоря за 40 летних
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