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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10016100171001810019

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 19:11

  Banderlog написав:і чомусь колумбійці.
вот эти?
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 19:17

  Mimohod написав:Кстати по испански я тебя люблю и я тебя хочу звучит одинаково

Брехня.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 19:19

  Yuri_61 написав:Это крупная ошибка, которая может привести к поражению этот запрет на мобилизацию в возрасте от 18 до 25 лет.
Например, в США на войну во Вьетнаме мобилизировали исключительно в возрасте от 18 до 25 лет.
В этом возрасте новобранцы наиболее боеспособны, так как находятся на максимуме физических и умственных способностей. Только молодые вытянут эту войну.
Сведите в драке 18 летнего и 40 летнего. Кто победит, понятно сразу. Молодость победит.

тоді демографічна піраміда була інша
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 19:22

  Water написав:
  Mimohod написав:Кстати по испански я тебя люблю и я тебя хочу звучит одинаково

Брехня.

це по хранцуськи
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 19:24

  flyman написав:
  Yuri_61 написав:Это крупная ошибка, которая может привести к поражению этот запрет на мобилизацию в возрасте от 18 до 25 лет.
Например, в США на войну во Вьетнаме мобилизировали исключительно в возрасте от 18 до 25 лет.
В этом возрасте новобранцы наиболее боеспособны, так как находятся на максимуме физических и умственных способностей. Только молодые вытянут эту войну.
Сведите в драке 18 летнего и 40 летнего. Кто победит, понятно сразу. Молодость победит.

тоді демографічна піраміда була інша

яка там піраміда, 18 летние ушатают даже 30 летних, не говоря за 40 летних
Yuri_61
 
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  #<1 ... 10016100171001810019
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