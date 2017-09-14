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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 вер, 2024 18:52
Yuri_61 написав:
Это крупная ошибка, которая может привести к поражению этот запрет на мобилизацию в возрасте от 18 до 25 лет.
Например, в США на войну во Вьетнаме мобилизировали исключительно в возрасте от 18 до 25 лет.
В этом возрасте новобранцы наиболее боеспособны, так как находятся на максимуме физических и умственных способностей. Только молодые вытянут эту войну.
Сведите в драке 18 летнего и 40 летнего. Кто победит, понятно сразу. Молодость победит.
Я ж кажу - дорогу синам Будівельника!!!
А також - 22-хрічному сину Флер!
Я надіюсь, ви, як справжні ура-патріоти, НЕ відправили своїх дітей закордон?
Чи ви купили їм потужну броню тут?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 18:55
Yuri_61 написав:
Это крупная ошибка, которая может привести к поражению этот запрет на мобилизацию в возрасте от 18 до 25 лет.
Например, в США на войну во Вьетнаме мобилизировали исключительно в возрасте от 18 до 25 лет.
В этом возрасте новобранцы наиболее боеспособны, так как находятся на максимуме физических и умственных способностей. Только молодые вытянут эту войну.
Вьетнам 19-26.
У нашому випадку рядовим 21-42, піджачним офіцерам до 52
З 18 то перебор.
хай поживуть, повчаться, потрахаються, підкачаються.
Молоді все рівно не вистачить.
То казали що увесь "світ з нами", а виявляеется що західні друзі не можуть найняти для нас бадьорих розовощоких найманців з країн молодих демократій, і ті нанімаються до "світового ізгоя".
Треба щось робити. Заброньованих артистів у гопак-тур по латинській америці і африці, з валізами американського кеша підпісувати контракти.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 18:58
Velz написав: flyman написав:
РБ, ПНР, Абхазія ...
Да весь мир открыт! Аргентина! стейки, крутобедрые красавицы и вообще хорошая страна.
О! Танго и легчайший (после английского) в изучении испанский
Парадайз
Кстати по испански я тебя люблю и я тебя хочу звучит одинаково
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Додано: Пон 23 вер, 2024 18:59
Злі язики кажуть, що у агресора виникли якісь серйозні проблеми на вищих щаблях влади. Невже розумні люди нарешті втілюють план "як здихатись старих маразматиків"?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 19:11
Banderlog написав:
і чомусь колумбійці.
вот эти?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 19:17
Mimohod написав:
Кстати по испански я тебя люблю и я тебя хочу звучит одинаково
Брехня.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 19:28
fler написав:
Злі язики кажуть, що у агресора виникли якісь серйозні проблеми на вищих щаблях влади.
Вже можна розкорковувати пляшку?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 19:35
stm написав: Бетон написав:
❗️ путін використовує зиму, використовує погоду, використовує енергію як зброю у своїх спробах підкорити Україну. Майбутня зима буде складною - Блінкен
треба їх слухати.
наших слухати ні в якому разі не можна. гірше ніж в радянщіні брешуть
Вам, как пионеру, пообещали что-то комсомольцы или как октябренка пионэры обманули? )))
Что есть "пионер"?
Я свежее года выпуска.
Это случайно не те больные на голову, что раньше с рашей торговали, русские школы строили, а сегодня в бусы тянут?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 19:40
fler написав:
Злі язики кажуть, що у агресора виникли якісь серйозні проблеми на вищих щаблях влади.
Знову вмер делімханов?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 19:49
ППП- партнерська потужна потужність
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