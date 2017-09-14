Бетоныч, а ты с рашей не торговал ?
Вот прям ничего российского не покупал ?
Вот про русские школы, особенно доставило
Такой патриот, что прям в декабре выезжает )
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Додано: Пон 23 вер, 2024 19:54
Бетоныч, а ты с рашей не торговал ?
Вот прям ничего российского не покупал ?
Вот про русские школы, особенно доставило
Такой патриот, что прям в декабре выезжает )
Додано: Пон 23 вер, 2024 19:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Коли Драган і група співвітчизників-сербів прибули в белградський аеропорт «Нікола Тесла» в червні 2023 року, їхні документи свідчили, що вони багато місяців працювали за кордоном у російській будівельній компанії.
Але правда була зовсім іншою
Додано: Пон 23 вер, 2024 19:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
россия планирует увеличить расходы на оборону в 2025 году более чем на четверть - Bloomberg со ссылкой на проект бюджета рф трёхлетнего бюджета, который, вероятно, скоро будет представлен на рассмотрение госдумы
Согласно документу, кремль намерен увеличить военные расходы в 2025 году до 13,2 трлн рублей с 10,4 трлн рублей, запланированных на этот год, что составит 6,2% от ВВП.
Расходы на национальную оборону и внутреннюю безопасность в следующем году, согласно прогнозам, составят около 40% всех бюджетных ассигнований россии - это больше, чем ассигнования на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику в совокупности.
Додано: Пон 23 вер, 2024 20:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тут зараз вирішують питання, як Флуман в 52+ розпочне після 20-річноі перерви інтимне життя, чи все ж про демографію?
З чого ви взяли, що це тотожні речі?
Флуман давно знає про контрацептиви, вдруге він не зробить «осєчку», навіщо йому виплачувати за дітей??
Тобто давайте все ж без філіпінок, та інших безконтрольно підтікаючих вологих фантазій нашого мрійливого халамидника,
Додано: Пон 23 вер, 2024 20:09
Мне тоже сначала так думалось в контексте физических способностей мужчин в возрасте 18-25 лет. А потом я начал убеждаться в обратном на живых примерах. И убедился, что максимум физических возможностей у мужчин проявляется в возрасте 27-33 лет.
Максимум умственных способностей предполагаю, что находится в возрасте 35-45 лет у мужчин. Хотя если человек был дурак с малых лет, то это может быть навсегда. И жизненный опыт не поможет.
Что касается войны во Вьетнаме, то это крайне неудачный пример. Ведь эта война проиграна американцами. Получается, что молодость американских военнослужащих не принесла успех США в войне.
Додано: Пон 23 вер, 2024 20:10
Додано: Пон 23 вер, 2024 20:20
Флуман,
Або як тебе вірно тут назвали «гандон», а чому ти скаржишся модераторам?
Що не так?
Може ти не «гандон»?? Хіба??
Чи може ти не багаторічний дрочер, який на відео з філіпінками це робить?прекрасно усвідомлюючи, що нема варіантів! Нема таких, хто хоче оце халамидне непорозуміння? Чому ти ображаєшся на правду?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 23 вер, 2024 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 вер, 2024 20:20
Додано: Пон 23 вер, 2024 20:22
Час настав!©)))
fler
Фронт ще на вчора потребує тебе, твого сина, і твого чоловіка, як і синів Будівельника!!!
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 23 вер, 2024 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 вер, 2024 20:23
Я побачив одного невдалого психолога і перехотів
Кажуть давить ірпінський диван, з пролежнями на боках. Я б так не зміг. Тому обрав більш дієву і практичнішу професію.
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