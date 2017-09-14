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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10015100161001710018>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 19:54

  Бетон написав:Что есть "пионер"?
Я свежее года выпуска.

Это случайно не те больные на голову, что раньше с рашей торговали, русские школы строили, а сегодня в бусы тянут?

Бетоныч, а ты с рашей не торговал ?
Вот прям ничего российского не покупал ?

Вот про русские школы, особенно доставило

Такой патриот, что прям в декабре выезжает )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 19:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Коли Драган і група співвітчизників-сербів прибули в белградський аеропорт «Нікола Тесла» в червні 2023 року, їхні документи свідчили, що вони багато місяців працювали за кордоном у російській будівельній компанії.
Але правда була зовсім іншою
https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-s ... 31075.html
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

россия планирует увеличить расходы на оборону в 2025 году более чем на четверть - Bloomberg со ссылкой на проект бюджета рф трёхлетнего бюджета, который, вероятно, скоро будет представлен на рассмотрение госдумы

Согласно документу, кремль намерен увеличить военные расходы в 2025 году до 13,2 трлн рублей с 10,4 трлн рублей, запланированных на этот год, что составит 6,2% от ВВП.

Расходы на национальную оборону и внутреннюю безопасность в следующем году, согласно прогнозам, составят около 40% всех бюджетных ассигнований россии - это больше, чем ассигнования на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику в совокупности.
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тут зараз вирішують питання, як Флуман в 52+ розпочне після 20-річноі перерви інтимне життя, чи все ж про демографію?
З чого ви взяли, що це тотожні речі?
Флуман давно знає про контрацептиви, вдруге він не зробить «осєчку», навіщо йому виплачувати за дітей??
Тобто давайте все ж без філіпінок, та інших безконтрольно підтікаючих вологих фантазій нашого мрійливого халамидника,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 20:09

  Yuri_61 написав:Это крупная ошибка, которая может привести к поражению этот запрет на мобилизацию в возрасте от 18 до 25 лет.
Например, в США на войну во Вьетнаме мобилизировали исключительно в возрасте от 18 до 25 лет.
В этом возрасте новобранцы наиболее боеспособны, так как находятся на максимуме физических и умственных способностей. Только молодые вытянут эту войну.
Сведите в драке 18 летнего и 40 летнего. Кто победит, понятно сразу. Молодость победит.


Мне тоже сначала так думалось в контексте физических способностей мужчин в возрасте 18-25 лет. А потом я начал убеждаться в обратном на живых примерах. И убедился, что максимум физических возможностей у мужчин проявляется в возрасте 27-33 лет.

Максимум умственных способностей предполагаю, что находится в возрасте 35-45 лет у мужчин. Хотя если человек был дурак с малых лет, то это может быть навсегда. И жизненный опыт не поможет. :mrgreen:

Что касается войны во Вьетнаме, то это крайне неудачный пример. Ведь эта война проиграна американцами. Получается, что молодость американских военнослужащих не принесла успех США в войне.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 20:10

  Schmit написав:
  fler написав:Злі язики кажуть, що у агресора виникли якісь серйозні проблеми на вищих щаблях влади.

Знову вмер делімханов?

Відколи делімханова зарахували до вищих щаблів влади на рф? :shock:
Schmit, вивчіть матчасть, не гнівайте кураторів :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 20:20

Флуман,
Або як тебе вірно тут назвали «гандон», а чому ти скаржишся модераторам?
Що не так?
Може ти не «гандон»?? Хіба??
Чи може ти не багаторічний дрочер, який на відео з філіпінками це робить?прекрасно усвідомлюючи, що нема варіантів! Нема таких, хто хоче оце халамидне непорозуміння? Чому ти ображаєшся на правду? :D
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 23 вер, 2024 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 20:20

  Hotab написав:Тут зараз вирішують питання, як Флуман в 52+ розпочне після 20-річноі перерви інтимне життя,
З чого ви взяли, що це тотожні речі?

почему ты не пошёл на сексолога? такой талант пропадает...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 20:22

Час настав!©)))

fler
Фронт ще на вчора потребує тебе, твого сина, і твого чоловіка, як і синів Будівельника!!!
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 23 вер, 2024 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 20:23

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Тут зараз вирішують питання, як Флуман в 52+ розпочне після 20-річноі перерви інтимне життя,
З чого ви взяли, що це тотожні речі?

почему ты не пошёл на сексолога? такой талант пропадает...

Я побачив одного невдалого психолога і перехотів
Кажуть давить ірпінський диван, з пролежнями на боках. Я б так не зміг. Тому обрав більш дієву і практичнішу професію. :D
Hotab
 
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