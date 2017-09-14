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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10015100161001710018

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 20:33

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Тут зараз вирішують питання, як Флуман в 52+ розпочне після 20-річноі перерви інтимне життя,
З чого ви взяли, що це тотожні речі?

почему ты не пошёл на сексолога? такой талант пропадает...

flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 20:34

  fler написав:Злі язики кажуть, що у агресора виникли якісь серйозні проблеми на вищих щаблях влади. Невже розумні люди нарешті втілюють план "як здихатись старих маразматиків"?


Что касается разумных людей в росии, то их там уже нет, особенно в контексте внедрения плана "сдыхаться от старых маразматиков". Почему нет? Да потому что расхлебывать после старых маразматиков желающих точно не будет. Малоприятное занятие - раздавать огромные долги старых маразматиков. А вот затихариться и надеяться, что все обойдется и путин победит, желающих много точно там.

Но что-то точно происходит. Харьков начинают обычно сильно обстреливать, когда кремль испытывает какие-то проблемы или неудачи на фронте, либо внутри росии, либо во внешней политике. А Харьков под жестокими обстрелами уже дней 10 подряд.

В этот раз я думаю, что причина заключается в поездке Зеленского в США. И что-то кремлю сильно не нравится. Конечно, могу ошибаться. Второй возможной причиной считаю появление подозрений того, что непосредственно в войну против росии вступила какая-то страна. Именно она наносит болезненные удары по критическим объектам севернее Москвы.

Может это Лукашенко? :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 20:36

  fler написав:
  Schmit написав:
  fler написав:Злі язики кажуть, що у агресора виникли якісь серйозні проблеми на вищих щаблях влади.

Знову вмер делімханов?

Відколи делімханова зарахували до вищих щаблів влади на рф? :shock:
Schmit, вивчіть матчасть, не гнівайте кураторів :mrgreen:

Очевидно ви краще обізнані, хто там у москалів вищий, хто нижчий - до питання про ваших кураторів.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 20:39

  Hotab написав:обрав більш дієву і практичнішу професію. :D

рожевощокого сось-сось цицькоцмудильника
flyman
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