Додано: Пон 23 вер, 2024 20:34

fler написав: Злі язики кажуть, що у агресора виникли якісь серйозні проблеми на вищих щаблях влади. Невже розумні люди нарешті втілюють план "як здихатись старих маразматиків"? Злі язики кажуть, що у агресора виникли якісь серйозні проблеми на вищих щаблях влади. Невже розумні люди нарешті втілюють план "як здихатись старих маразматиків"?

Что касается разумных людей в росии, то их там уже нет, особенно в контексте внедрения плана "сдыхаться от старых маразматиков". Почему нет? Да потому что расхлебывать после старых маразматиков желающих точно не будет. Малоприятное занятие - раздавать огромные долги старых маразматиков. А вот затихариться и надеяться, что все обойдется и путин победит, желающих много точно там.Но что-то точно происходит. Харьков начинают обычно сильно обстреливать, когда кремль испытывает какие-то проблемы или неудачи на фронте, либо внутри росии, либо во внешней политике. А Харьков под жестокими обстрелами уже дней 10 подряд.В этот раз я думаю, что причина заключается в поездке Зеленского в США. И что-то кремлю сильно не нравится. Конечно, могу ошибаться. Второй возможной причиной считаю появление подозрений того, что непосредственно в войну против росии вступила какая-то страна. Именно она наносит болезненные удары по критическим объектам севернее Москвы.Может это Лукашенко?