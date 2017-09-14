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Додано: Пон 23 вер, 2024 20:33
Додано: Пон 23 вер, 2024 20:34
Что касается разумных людей в росии, то их там уже нет, особенно в контексте внедрения плана "сдыхаться от старых маразматиков". Почему нет? Да потому что расхлебывать после старых маразматиков желающих точно не будет. Малоприятное занятие - раздавать огромные долги старых маразматиков. А вот затихариться и надеяться, что все обойдется и путин победит, желающих много точно там.
Но что-то точно происходит. Харьков начинают обычно сильно обстреливать, когда кремль испытывает какие-то проблемы или неудачи на фронте, либо внутри росии, либо во внешней политике. А Харьков под жестокими обстрелами уже дней 10 подряд.
В этот раз я думаю, что причина заключается в поездке Зеленского в США. И что-то кремлю сильно не нравится. Конечно, могу ошибаться. Второй возможной причиной считаю появление подозрений того, что непосредственно в войну против росии вступила какая-то страна. Именно она наносит болезненные удары по критическим объектам севернее Москвы.
Может это Лукашенко?
Додано: Пон 23 вер, 2024 20:36
Очевидно ви краще обізнані, хто там у москалів вищий, хто нижчий - до питання про ваших кураторів.
Додано: Пон 23 вер, 2024 20:39
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