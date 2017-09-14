Але правда була зовсім іншою
|
|
|
Додано: Пон 23 вер, 2024 19:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Коли Драган і група співвітчизників-сербів прибули в белградський аеропорт «Нікола Тесла» в червні 2023 року, їхні документи свідчили, що вони багато місяців працювали за кордоном у російській будівельній компанії.
Але правда була зовсім іншою
Додано: Пон 23 вер, 2024 19:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
россия планирует увеличить расходы на оборону в 2025 году более чем на четверть - Bloomberg со ссылкой на проект бюджета рф трёхлетнего бюджета, который, вероятно, скоро будет представлен на рассмотрение госдумы
Согласно документу, кремль намерен увеличить военные расходы в 2025 году до 13,2 трлн рублей с 10,4 трлн рублей, запланированных на этот год, что составит 6,2% от ВВП.
Расходы на национальную оборону и внутреннюю безопасность в следующем году, согласно прогнозам, составят около 40% всех бюджетных ассигнований россии - это больше, чем ассигнования на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику в совокупности.
Додано: Пон 23 вер, 2024 20:09
Мне тоже сначала так думалось в контексте физических способностей мужчин в возрасте 18-25 лет. А потом я начал убеждаться в обратном на живых примерах. И убедился, что максимум физических возможностей у мужчин проявляется в возрасте 27-33 лет.
Максимум умственных способностей предполагаю, что находится в возрасте 35-45 лет у мужчин. Хотя если человек был дурак с малых лет, то это может быть навсегда. И жизненный опыт не поможет.
Что касается войны во Вьетнаме, то это крайне неудачный пример. Ведь эта война проиграна американцами. Получается, что молодость американских военнослужащих не принесла успех США в войне.
Додано: Пон 23 вер, 2024 20:10
Додано: Пон 23 вер, 2024 20:22
Час настав!©)))
fler
Фронт ще на вчора потребує тебе, твого сина, і твого чоловіка, як і синів Будівельника!!!
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 23 вер, 2024 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 вер, 2024 20:34
Что касается разумных людей в росии, то их там уже нет, особенно в контексте внедрения плана "сдыхаться от старых маразматиков". Почему нет? Да потому что расхлебывать после старых маразматиков желающих точно не будет. Малоприятное занятие - раздавать огромные долги старых маразматиков. А вот затихариться и надеяться, что все обойдется и путин победит, желающих много точно там.
Но что-то точно происходит. Харьков начинают обычно сильно обстреливать, когда кремль испытывает какие-то проблемы или неудачи на фронте, либо внутри росии, либо во внешней политике. А Харьков под жестокими обстрелами уже дней 10 подряд.
В этот раз я думаю, что причина заключается в поездке Зеленского в США. И что-то кремлю сильно не нравится. Конечно, могу ошибаться. Второй возможной причиной считаю появление подозрений того, что непосредственно в войну против росии вступила какая-то страна. Именно она наносит болезненные удары по критическим объектам севернее Москвы.
Может это Лукашенко?
Додано: Пон 23 вер, 2024 20:36
Очевидно ви краще обізнані, хто там у москалів вищий, хто нижчий - до питання про ваших кураторів.
Додано: Пон 23 вер, 2024 21:11
29-летний Роберт Диган был родом из города Ньюбридж на востоке Ирландии недалеко от столицы Дублина. Ранее он служил в подразделении рейнджеров сил обороны Ирландии, а до того работал в экстренных службах, сообщает The Irish Times.
До начала полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года Диган никак не был связан с Украиной, но отправился воевать с убеждением, что российские войска должны быть разгромлены.
В октябре 2022-го ирландец был ранен и потерял глаз, однако после восстановления в Ирландии вернулся в Украину в начале 2024 года и продолжил воевать с оккупантами. По данным The Irish Times, Диган погиб 19 сентября, получив смертельное ранение, когда прикрывал отход сослуживцев.
Источники описывали его как очень принципиального человека, который был полон решимости сыграть свою роль, сражаясь на украинской стороне, и всегда намеревался вернуться, чтобы снова участвовать в войне, даже после того, как получил там ранение два года назад.
В октябре 2022 года, когда он ехал в автомобиле, находясь на службе, он попал под самодельное взрывное устройство. Мистер Диган получил серьезные ранения, в том числе лица, и в результате потерял глаз. Он был эвакуирован в Ирландию, прошел курс лечения и реабилитации, после чего вернулся в Украину в начале этого года. В Украине он служил в спецподразделении "Стугна" – подразделении спецназа, участвующем в сложных и опасных миссиях.
Роберт Диган поступил на службу в Силы обороны 11 лет назад, а в 2017 году получил желанное место в крыле армейских рейнджеров. Его отец - бывший военнослужащий Сил обороны, который также служил в крыле армейских рейнджеров, а его брат - действующий военный. Источники описывают их как очень уважаемую военную семью.
В августе 20-летний Алекс Рыжук из города Ратмайнс на юге Дублина был официально признан украинскими военными пропавшим без вести во время службы на передовой. По словам украинского медика, знакомого с инцидентом, Рыжук за позывным "Ирландец" был убит в результате предполагаемой атаки российского беспилотника.
Додано: Пон 23 вер, 2024 21:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Доктор Арєстович каже що прогноз нєблагопріятний
Єдине зо спонукає піти путіна на перемовини неультимативного характера - те що він не хоче остаточно поривати з Заходом, і хоче погратися в багатовекторність
|