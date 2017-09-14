Додано: Пон 23 вер, 2024 21:11

29-летний Роберт Диган был родом из города Ньюбридж на востоке Ирландии недалеко от столицы Дублина. Ранее он служил в подразделении рейнджеров сил обороны Ирландии, а до того работал в экстренных службах, сообщает The Irish Times.



До начала полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года Диган никак не был связан с Украиной, но отправился воевать с убеждением, что российские войска должны быть разгромлены.



В октябре 2022-го ирландец был ранен и потерял глаз, однако после восстановления в Ирландии вернулся в Украину в начале 2024 года и продолжил воевать с оккупантами. По данным The Irish Times, Диган погиб 19 сентября, получив смертельное ранение, когда прикрывал отход сослуживцев.



Источники описывали его как очень принципиального человека, который был полон решимости сыграть свою роль, сражаясь на украинской стороне, и всегда намеревался вернуться, чтобы снова участвовать в войне, даже после того, как получил там ранение два года назад.



В октябре 2022 года, когда он ехал в автомобиле, находясь на службе, он попал под самодельное взрывное устройство. Мистер Диган получил серьезные ранения, в том числе лица, и в результате потерял глаз. Он был эвакуирован в Ирландию, прошел курс лечения и реабилитации, после чего вернулся в Украину в начале этого года. В Украине он служил в спецподразделении "Стугна" – подразделении спецназа, участвующем в сложных и опасных миссиях.



Роберт Диган поступил на службу в Силы обороны 11 лет назад, а в 2017 году получил желанное место в крыле армейских рейнджеров. Его отец - бывший военнослужащий Сил обороны, который также служил в крыле армейских рейнджеров, а его брат - действующий военный. Источники описывают их как очень уважаемую военную семью.



В августе 20-летний Алекс Рыжук из города Ратмайнс на юге Дублина был официально признан украинскими военными пропавшим без вести во время службы на передовой. По словам украинского медика, знакомого с инцидентом, Рыжук за позывным "Ирландец" был убит в результате предполагаемой атаки российского беспилотника.