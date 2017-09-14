fox767676 написав:Доктор Арєстович каже що прогноз нєблагопріятний Єдине зо спонукає піти путіна на перемовини неультимативного характера - те що він не хоче остаточно поривати з Заходом, і хоче погратися в багатовекторність
дик, прогноз відомий: жахи без кінця, або жахливий кінець (навіть не кордони 22)
Xenon написав:дивно, а ще рік тому Павел казав про неминучу перемогу України і кордони 91 року
не було такого Павел в кінці 2022 казав що якщо контрнаступ 2023 не вдастся, то нічого після 2024 дупу морщити
7 июля 2023, 00:38
Не вижу другого завершения войны, кроме победы Украины — Павел
Президент Чехии Петр Павел во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что не видит другого варианта завершения войны, кроме как победы Украины.
«Мы боролись за свою независимость и могли самостоятельно принимать решение, к какой организации хотим принадлежать. Поэтому я убежден, что мы Украину должны поддерживать. Я не вижу другого разрешения войны, чем украинская победа, поскольку если бы, не дай Бог, победила Россия, то все ценности наши были бы уничтожены», — заявил президент Чехии.
Не вижу другого завершения войны, кроме победы Украины — Павел
Президент Чехии Петр Павел во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что не видит другого варианта завершения войны, кроме как победы Украины.
«Мы боролись за свою независимость и могли самостоятельно принимать решение, к какой организации хотим принадлежать. Поэтому я убежден, что мы Украину должны поддерживать. Я не вижу другого разрешения войны, чем украинская победа, поскольку если бы, не дай Бог, победила Россия, то все ценности наши были бы уничтожены», — заявил президент Чехии.