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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10016100171001810019>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 21:31

дивно, а ще рік тому Павел казав про неминучу перемогу України і кордони 91 року

Українські території залишаться під російською окупацією. Це найбільш вірогідний результат війни, – президент Чехії Павел.

За його словами , Україна має реалістично відноситись до своїх цілей і змиритись з окупацією. Принаймні, тимчасово

https://www.nytimes.com/2024/09/23/worl ... ident.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 21:33

  fox767676 написав:Доктор Арєстович каже що прогноз нєблагопріятний
Єдине зо спонукає піти путіна на перемовини неультимативного характера - те що він не хоче остаточно поривати з Заходом, і хоче погратися в багатовекторність

дик, прогноз відомий: жахи без кінця, або жахливий кінець (навіть не кордони 22)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 21:34

от Кустуріца π¡∆@® ...
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flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 21:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:дивно, а ще рік тому Павел казав про неминучу перемогу України і кордони 91 року

не було такого
Павел в кінці 2022 казав що якщо контрнаступ 2023 не вдастся, то нічого після 2024 дупу морщити
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:рогноз відомий: жахи без кінця, або жахливий кінець (навіть не кордони 22)

каже шо навіть Харріс гратися у непохитну підтримку довго не буде
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 21:39

  fox767676 написав:
  flyman написав:рогноз відомий: жахи без кінця, або жахливий кінець (навіть не кордони 22)

каже шо навіть Харріс гратися у непохитну підтримку довго не буде

ще й після колективного фото у Швейцарії
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 21:48

  fox767676 написав:
  Xenon написав:дивно, а ще рік тому Павел казав про неминучу перемогу України і кордони 91 року

не було такого
Павел в кінці 2022 казав що якщо контрнаступ 2023 не вдастся, то нічого після 2024 дупу морщити


7 июля 2023, 00:38

Не вижу другого завершения войны, кроме победы Украины — Павел



Президент Чехии Петр Павел во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что не видит другого варианта завершения войны, кроме как победы Украины.

«Мы боролись за свою независимость и могли самостоятельно принимать решение, к какой организации хотим принадлежать. Поэтому я убежден, что мы Украину должны поддерживать. Я не вижу другого разрешения войны, чем украинская победа, поскольку если бы, не дай Бог, победила Россия, то все ценности наши были бы уничтожены», — заявил президент Чехии.

https://nv.ua/world/geopolitics/pavel-z ... 37165.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 21:55

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:
наших слухати ні в якому разі не можна. гірше ніж в радянщіні брешуть

Вам, как пионеру, пообещали что-то комсомольцы или как октябренка пионэры обманули? )))

Что есть "пионер"?
Я свежее года выпуска.

Я поняла, вам родители рассказывали как их обманывали. А мне, что пионерам с галстуком выдавали октябрят в подчинение )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 21:58

  Xenon написав:7 июля 2023, 00:38

Не вижу другого завершения войны, кроме победы Украины — Павел



Президент Чехии Петр Павел во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что не видит другого варианта завершения войны, кроме как победы Украины.

«Мы боролись за свою независимость и могли самостоятельно принимать решение, к какой организации хотим принадлежать. Поэтому я убежден, что мы Украину должны поддерживать. Я не вижу другого разрешения войны, чем украинская победа, поскольку если бы, не дай Бог, победила Россия, то все ценности наши были бы уничтожены», — заявил президент Чехии.

https://nv.ua/world/geopolitics/pavel-z ... 37165.html

Звичайне духопідйомництво в кульмінації контрнаступу..
що ще тоді було казати
Жодного слова про 91
Відбили приазов'є то вже об'єктивно була б безумовна перемога
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 23 вер, 2024 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 21:58

Wirująświatła
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