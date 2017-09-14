Багато з чим треба змиритися. Мільонам - зі зруйнованим життям, родинами, десяткам тисяч- з втратою синів, сотням тисяч - з каліцтвом, втратою кінцівок, очей, повною руйнацією психіки. Всім іншим прийдеться змиритися з втратою територій. Всього навсього. І цінити те,що залишиться.
Багато з чим треба змиритися. Мільонам - зі зруйнованим життям, родинами, десяткам тисяч- з втратою синів, сотням тисяч - з каліцтвом, втратою кінцівок, очей, повною руйнацією психіки. Всім іншим прийдеться змиритися з втратою територій. Всього навсього. І цінити те,що залишиться.