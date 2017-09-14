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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10016100171001810019

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 21:59

  Xenon написав:дивно, а ще рік тому Павел казав про неминучу перемогу України і кордони 91 року

Українські території залишаться під російською окупацією. Це найбільш вірогідний результат війни, – президент Чехії Павел.

За його словами , Україна має реалістично відноситись до своїх цілей і змиритись з окупацією. Принаймні, тимчасово

https://www.nytimes.com/2024/09/23/worl ... ident.html

Багато з чим треба змиритися.
Мільонам - зі зруйнованим життям, родинами, десяткам тисяч- з втратою синів, сотням тисяч - з каліцтвом, втратою кінцівок, очей, повною руйнацією психіки.
Всім іншим прийдеться змиритися з втратою територій. Всього навсього.
І цінити те,що залишиться.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 21:59

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Відео про погані новини і тцк
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 22:06

  Бетон написав:
  Xenon написав:дивно, а ще рік тому Павел казав про неминучу перемогу України і кордони 91 року

Українські території залишаться під російською окупацією. Це найбільш вірогідний результат війни, – президент Чехії Павел.

За його словами , Україна має реалістично відноситись до своїх цілей і змиритись з окупацією. Принаймні, тимчасово

https://www.nytimes.com/2024/09/23/worl ... ident.html

Багато з чим треба змиритися.
Мільонам - зі зруйнованим життям, родинами, десяткам тисяч- з втратою синів, сотням тисяч - з каліцтвом, втратою кінцівок, очей, повною руйнацією психіки.
Всім іншим прийдеться змиритися з втратою територій. Всього навсього.
І цінити те,що залишиться.


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