Багато з чим треба змиритися. Мільонам - зі зруйнованим життям, родинами, десяткам тисяч- з втратою синів, сотням тисяч - з каліцтвом, втратою кінцівок, очей, повною руйнацією психіки. Всім іншим прийдеться змиритися з втратою територій. Всього навсього. І цінити те,що залишиться.
Banderlog написав:Треба було вчасно інтенсифікувати бусифікацію і відподальність за сзч та робити ротації.
ви хочете руйнації держави та новобільшовицького терору, побачити на смереці улюбленого попа ? ви офіцер, та ще й експортер генофонду я експортую інтелектуальну працю і рядовий якщо ви спробуєте мене бусифікувати - я вб'ю вас і ваших кумирів
Вы регулярно пугаете такой вероятностью, но сегодня это нереально. Нет большевиков (или ещё кого) с идеей. Без идеи революция невозможна. "Бей буржуев (коррупционеров, ещё кого-нибудь)!" это не идея. С такой возможны только бунты, которые достаточно легко подавляются. А если не подавляются, то тоже ничего не меняют. Разве что вместо одних появляются другие. Такие же. В наших условиях результат будет ещё хуже - поражение в войне с вытекающими грустными последствиями.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 24 вер, 2024 00:10, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Треба було вчасно інтенсифікувати бусифікацію і відподальність за сзч та робити ротації.
ви хочете руйнації держави та новобільшовицького терору, побачити на смереці улюбленого попа ? ви офіцер, та ще й експортер генофонду я експортую інтелектуальну працю і рядовий якщо ви спробуєте мене бусифікувати - я вб'ю вас і ваших кумирів
Вы регулярно пугаете такой вероятностью, но сегодня это нереально. Нет большевиков (или ещё кого) с идеей. Без идеи революция невозможна. "Бей буржуев (коррупционеров, ещё кого-нибудь)!" это не идея. С такой возможны только бунты, которые достаточно легко подавляются. А если не подавляются. то тоже ничего не меняют. Разве что вместо одних появляются другие. Такие же. В наших условиях результат будет ещё хуже - поражение в войне с вытекающими грустными последствиями.
СРСР розпався буквально за 1 день, Російський цар відркся престолу, хоча теж нічого не віщало, це не беручи до уваги Скоропадського, Петрлюру, Винниченка ... У вас якщо є інженерна освіта, то мали би знати, що існують так звані лавинні процеси і квантові стрибки. А також мали би пам"ятати перехід кількості в якість та іншу матеріалістичну діалектику боротьби та єдності.
ЛАД написав:еволюция невозможна. "Бей буржуев (коррупционеров, ещё кого-нибудь)!" это не идея. С такой возможны только бунты, которые достаточно легко подавляются. А если не подавляются. то тоже ничего не меняют. Разве что вместо одних появляются другие. Такие же. В наших условиях результат будет ещё хуже - поражение в войне с вытекающими грустными последствиями.
так ось не треба зловживати єднанням перед зовнішним ворогом. це працює , але не безкінечно тому не треба ставити на людях експерименти з незламністю, коли всі зовнішні гравці - і брати західні слов'яни, і німці, і половина американців вже прямо (інша непрямо натякає) говорять що гейм потрібно овер, ракет не буде, танків не буде, реконкісти не буде.