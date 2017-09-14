Багато з чим треба змиритися. Мільонам - зі зруйнованим життям, родинами, десяткам тисяч- з втратою синів, сотням тисяч - з каліцтвом, втратою кінцівок, очей, повною руйнацією психіки. Всім іншим прийдеться змиритися з втратою територій. Всього навсього. І цінити те,що залишиться.
Banderlog написав:Треба було вчасно інтенсифікувати бусифікацію і відподальність за сзч та робити ротації.
ви хочете руйнації держави та новобільшовицького терору, побачити на смереці улюбленого попа ? ви офіцер, та ще й експортер генофонду я експортую інтелектуальну працю і рядовий якщо ви спробуєте мене бусифікувати - я вб'ю вас і ваших кумирів
Вы регулярно пугаете такой вероятностью, но сегодня это нереально. Нет большевиков (или ещё кого) с идеей. Без идеи революция невозможна. "Бей буржуев (коррупционеров, ещё кого-нибудь)!" это не идея. С такой возможны только бунты, которые достаточно легко подавляются. А если не подавляются, то тоже ничего не меняют. Разве что вместо одних появляются другие. Такие же. В наших условиях результат будет ещё хуже - поражение в войне с вытекающими грустными последствиями.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 24 вер, 2024 00:10, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Треба було вчасно інтенсифікувати бусифікацію і відподальність за сзч та робити ротації.
ви хочете руйнації держави та новобільшовицького терору, побачити на смереці улюбленого попа ? ви офіцер, та ще й експортер генофонду я експортую інтелектуальну працю і рядовий якщо ви спробуєте мене бусифікувати - я вб'ю вас і ваших кумирів
Вы регулярно пугаете такой вероятностью, но сегодня это нереально. Нет большевиков (или ещё кого) с идеей. Без идеи революция невозможна. "Бей буржуев (коррупционеров, ещё кого-нибудь)!" это не идея. С такой возможны только бунты, которые достаточно легко подавляются. А если не подавляются. то тоже ничего не меняют. Разве что вместо одних появляются другие. Такие же. В наших условиях результат будет ещё хуже - поражение в войне с вытекающими грустными последствиями.
СРСР розпався буквально за 1 день, Російський цар відркся престолу, хоча теж нічого не віщало, це не беручи до уваги Скоропадського, Петрлюру, Винниченка ... У вас якщо є інженерна освіта, то мали би знати, що існують так звані лавинні процеси і квантові стрибки. А також мали би пам"ятати перехід кількості в якість та іншу матеріалістичну діалектику боротьби та єдності.
ЛАД написав:еволюция невозможна. "Бей буржуев (коррупционеров, ещё кого-нибудь)!" это не идея. С такой возможны только бунты, которые достаточно легко подавляются. А если не подавляются. то тоже ничего не меняют. Разве что вместо одних появляются другие. Такие же. В наших условиях результат будет ещё хуже - поражение в войне с вытекающими грустными последствиями.
так ось не треба зловживати єднанням перед зовнішним ворогом. це працює , але не безкінечно тому не треба ставити на людях експерименти з незламністю, коли всі зовнішні гравці - і брати західні слов'яни, і німці, і половина американців вже прямо (інша непрямо натякає) говорять що гейм потрібно овер, ракет не буде, танків не буде, реконкісти не буде.
fox767676 написав:........... чим раніше інтенсефікувати мирні процеси, тим раніше можно буде розпочинати поступову демобілізацію, починаючи з втомлених 40+ рядових успіхів. Важливо не прогаяти час коли процеси самодемобілізації зможуть прийняти масовий характер. я пропоную більш рівномірне навантаження на усі верстви і групи українських громадян, уникаючи кейсів, коли одним бронь та звичайне життя за красиві очі чи геолокацію дупи, а іншим - самовідрікання з похмурими перспективами.
С первой частью полностью согласен. Бронь всё же должна быть, но, естественно, не за "красиві очі", а нужным специалистам. Что касается "геолокації дупи", то, если вы имеете ввиду тех, кто выехал из Украины тут сделать мы ничего не сможем. как бы кому-то не хотелось. Тут, как видите, проблема даже с теми, кто в Украине, но прячется от ТЦК. Их вытащить из схронов не можем. А мирные переговоры давно назрели и, похоже, в каком-то виде уже ведутся. Как бы ещё убедить лицемеров, которые хотят границы 91, но при этом не хотят за них воевать лично.
Бронювання вже має наслідки у суспільстві. Чи є критичні дані щодо зняття броні задля перемоги ? Щоб почати направляти повістки офіційно працюючим і офіційно заброньованим ?
На такие "наивные вопросы" даже отвечать не хочется. Мы, вроде, начали производство 155-мм снарядов, активно выпускаются "Богданы", дроны (в т.ч. дальние). Давайте с этих заводов заберём в армию инженеров и закроем производство. Це буде "задля перемоги"?
stm написав:Мы можем привлечь рабочие руки (с семьями по желанию) из Узбекистана, Таджикистана.
Так, а чем Вы собираетесь их привлекать, простите? Тем более, семьями. Кто в воюющую страну повезёт детей?
А самое главное - зачем кого-то привлекать, если есть свой «ресурс»? Почему украинские женщины решили, что они своей стране ничего не должны? Допустим, наше общество не готово к тому, что женщины тоже могут воевать, но работать-то они точно могут. Не могу понять смысла отпускать одних, чтобы заменять ими другими.
Могут. Но работы сегодня нет. Привлечение рабочих откуда-то потребуется после войны. Но говорить об этом надо уже сегодня. Чтобы люди привыкали к этой мысли и к тому, что появится много людей разной внешности (не помню точно, по-моему, вы писали о достаточной ксенофобии в Украине) и с разными языками. Если из Узбекистана, Таджикистана, то общаться с ними придётся на русском.