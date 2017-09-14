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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10017100181001910020>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 22:06

  Бетон написав:
  Xenon написав:дивно, а ще рік тому Павел казав про неминучу перемогу України і кордони 91 року

Українські території залишаться під російською окупацією. Це найбільш вірогідний результат війни, – президент Чехії Павел.

За його словами , Україна має реалістично відноситись до своїх цілей і змиритись з окупацією. Принаймні, тимчасово

https://www.nytimes.com/2024/09/23/worl ... ident.html

Багато з чим треба змиритися.
Мільонам - зі зруйнованим життям, родинами, десяткам тисяч- з втратою синів, сотням тисяч - з каліцтвом, втратою кінцівок, очей, повною руйнацією психіки.
Всім іншим прийдеться змиритися з втратою територій. Всього навсього.
І цінити те,що залишиться.


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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 23:18

  stm написав:Мы можем привлечь рабочие руки (с семьями по желанию) из Узбекистана


Гм - https://countryeconomy.com/countries/co ... c=XE23#tbl Штампы, штампы, мы все в них с ног до головы
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katso
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 23:34

  fox767676 написав:
  Xenon написав:дивно, а ще рік тому Павел казав про неминучу перемогу України і кордони 91 року

не було такого
Павел в кінці 2022 казав що якщо контрнаступ 2023 не вдастся, то нічого після 2024 дупу морщити

Україна має лише один шанс на успішний контрнаступ. - якось так.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 23:57

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Треба було вчасно інтенсифікувати бусифікацію і відподальність за сзч та робити ротації.

ви хочете руйнації держави та новобільшовицького терору, побачити на смереці улюбленого попа ?
ви офіцер, та ще й експортер генофонду
я експортую інтелектуальну працю і рядовий
якщо ви спробуєте мене бусифікувати - я вб'ю вас і ваших кумирів

Вы регулярно пугаете такой вероятностью, но сегодня это нереально.
Нет большевиков (или ещё кого) с идеей.
Без идеи революция невозможна. "Бей буржуев (коррупционеров, ещё кого-нибудь)!" это не идея. С такой возможны только бунты, которые достаточно легко подавляются. А если не подавляются, то тоже ничего не меняют. Разве что вместо одних появляются другие. Такие же.
В наших условиях результат будет ещё хуже - поражение в войне с вытекающими грустными последствиями.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 24 вер, 2024 00:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 00:00

  katso написав:
  stm написав:Мы можем привлечь рабочие руки (с семьями по желанию) из Узбекистана


Гм - https://countryeconomy.com/countries/co ... c=XE23#tbl Штампы, штампы, мы все в них с ног до головы
[Зображення

, Таджикистана. Зачем обрезать мою идею забрать у оркостана часть ВВП, навсегда. Руки если пристроены и всё устраивает, то всё )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 00:01

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Треба було вчасно інтенсифікувати бусифікацію і відподальність за сзч та робити ротації.

ви хочете руйнації держави та новобільшовицького терору, побачити на смереці улюбленого попа ?
ви офіцер, та ще й експортер генофонду
я експортую інтелектуальну працю і рядовий
якщо ви спробуєте мене бусифікувати - я вб'ю вас і ваших кумирів

Вы регулярно пугаете такой вероятностью, но сегодня это нереально.
Нет большевиков (или ещё кого) с идеей.
Без идеи революция невозможна. "Бей буржуев (коррупционеров, ещё кого-нибудь)!" это не идея. С такой возможны только бунты, которые достаточно легко подавляются. А если не подавляются. то тоже ничего не меняют. Разве что вместо одних появляются другие. Такие же.
В наших условиях результат будет ещё хуже - поражение в войне с вытекающими грустными последствиями.

СРСР розпався буквально за 1 день,
Російський цар відркся престолу, хоча теж нічого не віщало,
це не беручи до уваги Скоропадського, Петрлюру, Винниченка ...
У вас якщо є інженерна освіта, то мали би знати, що існують так звані лавинні процеси і квантові стрибки. А також мали би пам"ятати перехід кількості в якість та іншу матеріалістичну діалектику боротьби та єдності.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 00:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:еволюция невозможна. "Бей буржуев (коррупционеров, ещё кого-нибудь)!" это не идея. С такой возможны только бунты, которые достаточно легко подавляются. А если не подавляются. то тоже ничего не меняют. Разве что вместо одних появляются другие. Такие же.
В наших условиях результат будет ещё хуже - поражение в войне с вытекающими грустными последствиями.

так ось не треба зловживати єднанням перед зовнішним ворогом.
це працює , але не безкінечно
тому не треба ставити на людях експерименти з незламністю, коли всі зовнішні гравці - і брати західні слов'яни, і німці, і половина американців вже прямо (інша непрямо натякає) говорять що гейм потрібно овер, ракет не буде, танків не буде, реконкісти не буде.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 00:16

  sens написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:...........
чим раніше інтенсефікувати мирні процеси, тим раніше можно буде розпочинати поступову демобілізацію, починаючи з втомлених 40+ рядових успіхів.
Важливо не прогаяти час коли процеси самодемобілізації зможуть прийняти масовий характер.
я пропоную більш рівномірне навантаження на усі верстви і групи українських громадян, уникаючи кейсів, коли одним бронь та звичайне життя за красиві очі чи геолокацію дупи, а іншим - самовідрікання з похмурими перспективами.

С первой частью полностью согласен.
Бронь всё же должна быть, но, естественно, не за "красиві очі", а нужным специалистам.
Что касается "геолокації дупи", то, если вы имеете ввиду тех, кто выехал из Украины тут сделать мы ничего не сможем. как бы кому-то не хотелось. Тут, как видите, проблема даже с теми, кто в Украине, но прячется от ТЦК. Их вытащить из схронов не можем. А мирные переговоры давно назрели и, похоже, в каком-то виде уже ведутся. Как бы ещё убедить лицемеров, которые хотят границы 91, но при этом не хотят за них воевать лично.


Бронювання вже має наслідки у суспільстві.
Чи є критичні дані щодо зняття броні задля перемоги ? Щоб почати направляти повістки офіційно працюючим і офіційно заброньованим ?

На такие "наивные вопросы" даже отвечать не хочется.
Мы, вроде, начали производство 155-мм снарядов, активно выпускаются "Богданы", дроны (в т.ч. дальние). Давайте с этих заводов заберём в армию инженеров и закроем производство.
Це буде "задля перемоги"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 00:25

  АндрейМ написав:
  stm написав:Мы можем привлечь рабочие руки (с семьями по желанию) из Узбекистана, Таджикистана.

Так, а чем Вы собираетесь их привлекать, простите? Тем более, семьями. Кто в воюющую страну повезёт детей?

А самое главное - зачем кого-то привлекать, если есть свой «ресурс»? Почему украинские женщины решили, что они своей стране ничего не должны? Допустим, наше общество не готово к тому, что женщины тоже могут воевать, но работать-то они точно могут. Не могу понять смысла отпускать одних, чтобы заменять ими другими.

Могут.
Но работы сегодня нет.
Привлечение рабочих откуда-то потребуется после войны.
Но говорить об этом надо уже сегодня. Чтобы люди привыкали к этой мысли и к тому, что появится много людей разной внешности (не помню точно, по-моему, вы писали о достаточной ксенофобии в Украине) и с разными языками. Если из Узбекистана, Таджикистана, то общаться с ними придётся на русском.

P.s. Пост viewtopic.php?p=5770088#p5770088 хороший пример.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 24 вер, 2024 00:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 00:31

  Water написав:
  АндрейМ написав:
  stm написав:Мы можем привлечь рабочие руки (с семьями по желанию) из Узбекистана, Таджикистана.

Так, а чем Вы собираетесь их привлекать, простите? Тем более, семьями. Кто в воюющую страну повезёт детей?

До москалів їдуть і нічого. Чому б до нас не поїхать, з перспективою колись, може буть, опинитись у Европі?

Такая перспектива им до лампочки. У москалів зарплаты выше.
ЛАД
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  #<1 ... 10017100181001910020>
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