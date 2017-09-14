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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10017100181001910020

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 00:38

  Water написав:
  sens написав:
  Water написав:Для кого, для непальців? Вони все життя в таких умовах живуть і інших не знають.
От сомалійці або еритрейці можуть померзнути.

Які дії щоб отримати саме такий ресурс для відбудови Держави?

Заробітна плата від штуки баксів, бо в них у столиці біля 200 на місяць, якщо в провідники горах, то там добре сплачують іноземці, але такої роботи небагато.
Плюс десь жить, контейнерні містечка? Плюс якійсь договір з Непалом, бо ніхто не знає де та Україна.

Странно читать такие идеи на финансовом форуме.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 01:01

  stm написав:
  katso написав:
  stm написав:Мы можем привлечь рабочие руки (с семьями по желанию) из Узбекистана


Гм - https://countryeconomy.com/countries/co ... c=XE23#tbl Штампы, штампы, мы все в них с ног до головы
[Зображення

, Таджикистана. Зачем обрезать мою идею забрать у оркостана часть ВВП, навсегда. Руки если пристроены и всё устраивает, то всё )


Обрезал чтоб показать абсурдность Ваших утверждений - Вы в качестве примера страны откуда ждете эмигрантов привели страну (Узбекистан) экономика которой по любому показателю сравнима с довоенной украинской, а население наоборот постоянно увеличивается, и уж в помине нет тех послевоенных рисков что будут у нас еще долгие годы при самых оптимистических раскладах.

Про Таджикистан, ну ОК, гуглим вопрос, что же имеем - а черт нас уже опередил Катар - в 2 раза ближе чем Украина, те же мусульмане, та же жара, нет войны, ну и зарплата заробитчанина на стройке 4т долларов, может мы зарплатой перебьем?
Завкизода З. А. попросил Премьер-министра Катара в качестве председателя Совета исполнительных директоров Инвестиционного правления Катара посодействовать в реализации приоритетных проектов страны, особенно финансирования строительства Рогунской ГЭС, проекта строительства международного пассажирского аэропорта и карго в Дангаринском районе, модернизации ОАО «Таджикская алюминиевая компания» (ТАЛКО), продолжения строительства жилого комплекса «Диери Душанбе», строительства высотных зданий в городе Душанбе и туристической инфраструктуры, открытия прямых пассажирских маршрутов между Душанбе и Доха, также прием 4 тысяч граждан Республики Таджикистан для трудовой миграции, данная просьба в свою очередь была положительно принята катарской стороной.Источник: https://avesta.tj/2023/10/02/4-tysyachi ... na-rabotu/ Avesta.tj - Все права защищены.

Поэтому я и говорю, мы живем в мире штампов, мы все ржали с Равшана и Джамшуда в известном сериале, но этот сериал был - на минуточку - 20(!) лет назад, мир на месте не стоит а постоянно меняется
Востаннє редагувалось katso в Вів 24 вер, 2024 01:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 01:06

  smdtranz написав:.........
просто будет как в Австралии, 20 млн человек на территории с 12 Украин. так и тут, на одну Украину хватит и 5 млн. ресурсов хватит обеспечить всем хорошую жизнь даже без крутых нанопроизводств.

Австралия, Исландия... Это острова. Достаточно удалённые и имеющие сильных союзников.
У нас перед войной было порядка 40 млн. Оказывается маловато. И нехватка промышленности тоже сказывается.
Страна в центре Европы с плотностью населения 8 чел./кв.км (5 млн. чел на 600 тыс. кв.км) и неплохим климатом долго не просуществует. Или захватят, или заселят (добровольно или силой - поток беженцев не остановите. Или будете расстреливать тысячи людей? Так не дадут. Осудят).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 01:21

  ЛАД написав:
  smdtranz написав:.........
просто будет как в Австралии, 20 млн человек на территории с 12 Украин. так и тут, на одну Украину хватит и 5 млн. ресурсов хватит обеспечить всем хорошую жизнь даже без крутых нанопроизводств.

Австралия, Исландия... Это острова. Достаточно удалённые и имеющие сильных союзников.
У нас перед войной было порядка 40 млн. Оказывается маловато. И нехватка промышленности тоже сказывается.
Страна в центре Европы с плотностью населения 8 чел./кв.км (5 млн. чел на 600 тыс. кв.км) и неплохим климатом долго не просуществует. Или захватят, или заселят (добровольно или силой - поток беженцев не остановите. Или будете расстреливать тысячи людей? Так не дадут. Осудят).


Арестович метко высказался на эту тему
katso
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 01:44

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав::mrgreen:

❗️Тепер «бусифікація» чоловіків віком 50-60 років забороняється, – Гончаренко.

«Таким громадянам мають пред'явити розпорядження Генштабу щодо конкретного чоловіка, з вказуванням усіх даних».

Повезло мухе и барабашову

А мне то чем?
Во первых не во всякий бус то и влезу, разве что в Саванну там или Спринтер там, а во вторых я ж офицер, и хоть по словам ЮА таких не крутят, но и другие критерии призыва могут применить.
В окоп понятно что не пошлют, да и в командирскую "Мсту" роты Успиха тоже скорее всего.
барабашов
 
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