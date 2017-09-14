Water написав:Для кого, для непальців? Вони все життя в таких умовах живуть і інших не знають. От сомалійці або еритрейці можуть померзнути.
Які дії щоб отримати саме такий ресурс для відбудови Держави?
Заробітна плата від штуки баксів, бо в них у столиці біля 200 на місяць, якщо в провідники горах, то там добре сплачують іноземці, але такої роботи небагато. Плюс десь жить, контейнерні містечка? Плюс якійсь договір з Непалом, бо ніхто не знає де та Україна.
, Таджикистана. Зачем обрезать мою идею забрать у оркостана часть ВВП, навсегда. Руки если пристроены и всё устраивает, то всё )
Обрезал чтоб показать абсурдность Ваших утверждений - Вы в качестве примера страны откуда ждете эмигрантов привели страну (Узбекистан) экономика которой по любому показателю сравнима с довоенной украинской, а население наоборот постоянно увеличивается, и уж в помине нет тех послевоенных рисков что будут у нас еще долгие годы при самых оптимистических раскладах.
Про Таджикистан, ну ОК, гуглим вопрос, что же имеем - а черт нас уже опередил Катар - в 2 раза ближе чем Украина, те же мусульмане, та же жара, нет войны, ну и зарплата заробитчанина на стройке 4т долларов, может мы зарплатой перебьем?
Завкизода З. А. попросил Премьер-министра Катара в качестве председателя Совета исполнительных директоров Инвестиционного правления Катара посодействовать в реализации приоритетных проектов страны, особенно финансирования строительства Рогунской ГЭС, проекта строительства международного пассажирского аэропорта и карго в Дангаринском районе, модернизации ОАО «Таджикская алюминиевая компания» (ТАЛКО), продолжения строительства жилого комплекса «Диери Душанбе», строительства высотных зданий в городе Душанбе и туристической инфраструктуры, открытия прямых пассажирских маршрутов между Душанбе и Доха, также прием 4 тысяч граждан Республики Таджикистан для трудовой миграции, данная просьба в свою очередь была положительно принята катарской стороной.Источник: https://avesta.tj/2023/10/02/4-tysyachi ... na-rabotu/ Avesta.tj - Все права защищены.
Поэтому я и говорю, мы живем в мире штампов, мы все ржали с Равшана и Джамшуда в известном сериале, но этот сериал был - на минуточку - 20(!) лет назад, мир на месте не стоит а постоянно меняется
Востаннє редагувалось katso в Вів 24 вер, 2024 01:07, всього редагувалось 1 раз.
smdtranz написав:......... просто будет как в Австралии, 20 млн человек на территории с 12 Украин. так и тут, на одну Украину хватит и 5 млн. ресурсов хватит обеспечить всем хорошую жизнь даже без крутых нанопроизводств.
Австралия, Исландия... Это острова. Достаточно удалённые и имеющие сильных союзников. У нас перед войной было порядка 40 млн. Оказывается маловато. И нехватка промышленности тоже сказывается. Страна в центре Европы с плотностью населения 8 чел./кв.км (5 млн. чел на 600 тыс. кв.км) и неплохим климатом долго не просуществует. Или захватят, или заселят (добровольно или силой - поток беженцев не остановите. Или будете расстреливать тысячи людей? Так не дадут. Осудят).
smdtranz написав:......... просто будет как в Австралии, 20 млн человек на территории с 12 Украин. так и тут, на одну Украину хватит и 5 млн. ресурсов хватит обеспечить всем хорошую жизнь даже без крутых нанопроизводств.
Австралия, Исландия... Это острова. Достаточно удалённые и имеющие сильных союзников. У нас перед войной было порядка 40 млн. Оказывается маловато. И нехватка промышленности тоже сказывается. Страна в центре Европы с плотностью населения 8 чел./кв.км (5 млн. чел на 600 тыс. кв.км) и неплохим климатом долго не просуществует. Или захватят, или заселят (добровольно или силой - поток беженцев не остановите. Или будете расстреливать тысячи людей? Так не дадут. Осудят).
❗️Тепер «бусифікація» чоловіків віком 50-60 років забороняється, – Гончаренко.
«Таким громадянам мають пред'явити розпорядження Генштабу щодо конкретного чоловіка, з вказуванням усіх даних».
Повезло мухе и барабашову
А мне то чем? Во первых не во всякий бус то и влезу, разве что в Саванну там или Спринтер там, а во вторых я ж офицер, и хоть по словам ЮА таких не крутят, но и другие критерии призыва могут применить. В окоп понятно что не пошлют, да и в командирскую "Мсту" роты Успиха тоже скорее всего.