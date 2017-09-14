Додано: Вів 24 вер, 2024 01:01

stm написав: katso написав: stm написав: Мы можем привлечь рабочие руки (с семьями по желанию) из Узбекистана Мы можем привлечь рабочие руки (с семьями по желанию) из Узбекистана



Гм - https://countryeconomy.com/countries/co ... c=XE23#tbl Штампы, штампы, мы все в них с ног до головы

[ Гм -Штампы, штампы, мы все в них с ног до головы

, Таджикистана. Зачем обрезать мою идею забрать у оркостана часть ВВП, навсегда. Руки если пристроены и всё устраивает, то всё ) , Таджикистана. Зачем обрезать мою идею забрать у оркостана часть ВВП, навсегда. Руки если пристроены и всё устраивает, то всё )

также прием 4 тысяч граждан Республики Таджикистан для трудовой миграции, данная просьба в свою очередь была положительно принята катарской стороной.Источник: https://avesta.tj/2023/10/02/4-tysyachi ... na-rabotu/ Avesta.tj - Все права защищены. Завкизода З. А. попросил Премьер-министра Катара в качестве председателя Совета исполнительных директоров Инвестиционного правления Катара посодействовать в реализации приоритетных проектов страны, особенно финансирования строительства Рогунской ГЭС, проекта строительства международного пассажирского аэропорта и карго в Дангаринском районе, модернизации ОАО «Таджикская алюминиевая компания» (ТАЛКО), продолжения строительства жилого комплекса «Диери Душанбе», строительства высотных зданий в городе Душанбе и туристической инфраструктуры, открытия прямых пассажирских маршрутов между Душанбе и Доха,.Источник:Avesta.tj - Все права защищены.

Обрезал чтоб показать абсурдность Ваших утверждений - Вы в качестве примера страны откуда ждете эмигрантов привели страну (Узбекистан) экономика которой по любому показателю сравнима с довоенной украинской, а население наоборот постоянно увеличивается, и уж в помине нет тех послевоенных рисков что будут у нас еще долгие годы при самых оптимистических раскладах.Про Таджикистан, ну ОК, гуглим вопрос, что же имеем - а черт нас уже опередил Катар - в 2 раза ближе чем Украина, те же мусульмане, та же жара, нет войны, ну и зарплата заробитчанина на стройке 4т долларов, может мы зарплатой перебьем?Поэтому я и говорю, мы живем в мире штампов, мы все ржали с Равшана и Джамшуда в известном сериале, но этот сериал был - на минуточку - 20(!) лет назад, мир на месте не стоит а постоянно меняется