в Україні діє адміністративна відповідальність за порушення комендантської години. Штраф за таке правопорушення становить від 170 до 510 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума штрафу подвоюється", - каже юрист. Також можуть бути застосовані виправні роботи або адміністративний арешт на термін до 15 діб. https://www.rbc.ua/rus/news/shcho-bude- ... 56051.html
Наскільки застосовується, це питання. Думав, що будуть масові штрафи за не оновлення даних, але і про таке не чути. Мирний супер план від Зе теж реалістичність на рівні Борисових фантазій, але, напевно, перевести відповідальність кудись за океан то годиться.
ЛАД[quote="5770003:fox767676 написав:........... чим раніше інтенсефікувати мирні процеси, тим раніше можно буде розпочинати поступову демобілізацію, починаючи з втомлених 40+ рядових успіхів. Важливо не прогаяти час коли процеси самодемобілізації зможуть прийняти масовий характер. я пропоную більш рівномірне навантаження на усі верстви і групи українських громадян, уникаючи кейсів, коли одним бронь та звичайне життя за красиві очі чи геолокацію дупи, а іншим - самовідрікання з похмурими перспективами.
С первой частью полностью согласен. Бронь всё же должна быть, но, естественно, не за "красиві очі", а нужным специалистам. Что касается "геолокації дупи", то, если вы имеете ввиду тех, кто выехал из Украины тут сделать мы ничего не сможем. как бы кому-то не хотелось. Тут, как видите, проблема даже с теми, кто в Украине, но прячется от ТЦК. Их вытащить из схронов не можем. А мирные переговоры давно назрели и, похоже, в каком-то виде уже ведутся. Как бы ещё убедить лицемеров, которые хотят границы 91, но при этом не хотят за них воевать лично.[/quote]
Бронювання вже має наслідки у суспільстві. Чи є критичні дані щодо зняття броні задля перемоги ? Щоб почати направляти повістки офіційно працюючим і офіційно заброньованим ?[/quote] На такие "наивные вопросы" даже отвечать не хочется. Мы, вроде, начали производство 155-мм снарядов, активно выпускаются "Богданы", дроны (в т.ч. дальние). Давайте с этих заводов заберём в армию инженеров и закроем производство. Це буде "задля перемоги"?[/quote]
Взвод Богдан і 155 готові до виконання військових наказів
stm написав:Мы можем привлечь рабочие руки (с семьями по желанию) из Узбекистана, Таджикистана.
Так, а чем Вы собираетесь их привлекать, простите? Тем более, семьями. Кто в воюющую страну повезёт детей?
А самое главное - зачем кого-то привлекать, если есть свой «ресурс»? Почему украинские женщины решили, что они своей стране ничего не должны? Допустим, наше общество не готово к тому, что женщины тоже могут воевать, но работать-то они точно могут. Не могу понять смысла отпускать одних, чтобы заменять ими другими.
Могут. Но работы сегодня нет. Привлечение рабочих откуда-то потребуется после войны. Но говорить об этом надо уже сегодня. Чтобы люди привыкали к этой мысли и к тому, что появится много людей разной внешности (не помню точно, по-моему, вы писали о достаточной ксенофобии в Украине) и с разными языками. Если из Узбекистана, Таджикистана, то общаться с ними придётся на русском.
ЛАД написав:Давно не слушал марафон. Сегодня включил. Был разговор с каким-то полицейским начальником о поджогах военных автомобилей. Он назвал цифру по Киеву. Для меня неожиданно большая, чуть ли не каждый день поджог. Но гораздо сильнее поразило другое. У нас действует комендантский час. Но оказывается, что за нарушение комендантского часа полиция наказывать не может. Никаких наказаний законом не предусмотрено.
Тю) ви як малий чи що ? За крадіжку айфона старенького від 5 років реального строку, за не поновлення вчасно даних у тцк від штрафів до конфіскації майна, від непроходженням ВЛК отримання підозри по кримінальній статті і можливість отримати реальний строк до 5 років. Одразу ми бачимо які проблеми владу турбують. А волонтери нові авто привезуть.