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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10018100191002010021

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 07:39

  ЛАД написав:Остаётся поверить словам Джонсона:
Мы должны дать Украине огромный пакет финансовой помощи, вроде ленд-лиза, на $500 млрд или даже $1 трлн.
:)

Джонсон зараз просто письменник і на виділення трильйонів ніяк не впливає:
Від прем'єра до автора. Де зараз та чим займається "великий друг" України Борис Джонсон https://www.rbc.ua/rus/news/de-zaraz-ta ... 33878.html

в Україні діє адміністративна відповідальність за порушення комендантської години. Штраф за таке правопорушення становить від 170 до 510 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума штрафу подвоюється", - каже юрист.
Також можуть бути застосовані виправні роботи або адміністративний арешт на термін до 15 діб. https://www.rbc.ua/rus/news/shcho-bude- ... 56051.html

Наскільки застосовується, це питання. Думав, що будуть масові штрафи за не оновлення даних, але і про таке не чути.
Мирний супер план від Зе теж реалістичність на рівні Борисових фантазій, але, напевно, перевести відповідальність кудись за океан то годиться.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 07:40

  ЛАД[quote="5770003:fox767676 написав:...........
чим раніше інтенсефікувати мирні процеси, тим раніше можно буде розпочинати поступову демобілізацію, починаючи з втомлених 40+ рядових успіхів.
Важливо не прогаяти час коли процеси самодемобілізації зможуть прийняти масовий характер.
я пропоную більш рівномірне навантаження на усі верстви і групи українських громадян, уникаючи кейсів, коли одним бронь та звичайне життя за красиві очі чи геолокацію дупи, а іншим - самовідрікання з похмурими перспективами.

С первой частью полностью согласен.
Бронь всё же должна быть, но, естественно, не за "красиві очі", а нужным специалистам.
Что касается "геолокації дупи", то, если вы имеете ввиду тех, кто выехал из Украины тут сделать мы ничего не сможем. как бы кому-то не хотелось. Тут, как видите, проблема даже с теми, кто в Украине, но прячется от ТЦК. Их вытащить из схронов не можем. А мирные переговоры давно назрели и, похоже, в каком-то виде уже ведутся. Как бы ещё убедить лицемеров, которые хотят границы 91, но при этом не хотят за них воевать лично.[/quote]

Бронювання вже має наслідки у суспільстві.
Чи є критичні дані щодо зняття броні задля перемоги ? Щоб почати направляти повістки офіційно працюючим і офіційно заброньованим ?[/quote]
На такие "наивные вопросы" даже отвечать не хочется.
Мы, вроде, начали производство 155-мм снарядов, активно выпускаются "Богданы", дроны (в т.ч. дальние). Давайте с этих заводов заберём в армию инженеров и закроем производство.
Це буде "задля перемоги"?[/quote]

Взвод Богдан і 155 готові до виконання військових наказів
sens
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 07:43

  ЛАД написав:
  АндрейМ написав:
  stm написав:Мы можем привлечь рабочие руки (с семьями по желанию) из Узбекистана, Таджикистана.

Так, а чем Вы собираетесь их привлекать, простите? Тем более, семьями. Кто в воюющую страну повезёт детей?

А самое главное - зачем кого-то привлекать, если есть свой «ресурс»? Почему украинские женщины решили, что они своей стране ничего не должны? Допустим, наше общество не готово к тому, что женщины тоже могут воевать, но работать-то они точно могут. Не могу понять смысла отпускать одних, чтобы заменять ими другими.

Могут.
Но работы сегодня нет.
Привлечение рабочих откуда-то потребуется после войны.
Но говорить об этом надо уже сегодня. Чтобы люди привыкали к этой мысли и к тому, что появится много людей разной внешности (не помню точно, по-моему, вы писали о достаточной ксенофобии в Украине) и с разными языками. Если из Узбекистана, Таджикистана, то общаться с ними придётся на русском.

P.s. Пост viewtopic.php?p=5770088#p5770088 хороший пример.


Якщо роботи немає сьогодні,то які робочі руки потрібно завтра ? Це лише алегорія
sens
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 07:49

  ЛАД написав:Давно не слушал марафон. Сегодня включил.
Был разговор с каким-то полицейским начальником о поджогах военных автомобилей. Он назвал цифру по Киеву. Для меня неожиданно большая, чуть ли не каждый день поджог.
Но гораздо сильнее поразило другое.
У нас действует комендантский час. Но оказывается, что за нарушение комендантского часа полиция наказывать не может. Никаких наказаний законом не предусмотрено.
:shock:

Тю) ви як малий чи що ? За крадіжку айфона старенького від 5 років реального строку, за не поновлення вчасно даних у тцк від штрафів до конфіскації майна, від непроходженням ВЛК отримання підозри по кримінальній статті і можливість отримати реальний строк до 5 років. Одразу ми бачимо які проблеми владу турбують. А волонтери нові авто привезуть.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 08:01

  ЛАД написав:katso
То, что население Узбекистана растёт быстрее, чем в Украине, ни о чём не говорит.

Ферганская долина весьма взрывоопасный район. Чем быстрее растет население
в Кыргизстане, Таджикистане и особенно Узбекистане, тем скорее возникнет
бойня за ресурс пресной воды между государствами.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 08:40

  Успіх написав:
  Успіх написав:Час настав!©)))

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"А мы же говорили"
Якби рік тому рили фортифікації – лінія фронту не посунулась би
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