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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 вер, 2024 07:40
ЛАД[quote="5770003:fox767676 написав:
...........
чим раніше інтенсефікувати мирні процеси, тим раніше можно буде розпочинати поступову
демобілізацію, починаючи з втомлених 40+ рядових успіхів.
Важливо не прогаяти час коли процеси самодемобілізації зможуть прийняти масовий характер.
я пропоную більш рівномірне навантаження на усі верстви і групи українських громадян, уникаючи кейсів, коли одним бронь та звичайне життя за красиві очі чи геолокацію дупи, а іншим - самовідрікання з похмурими перспективами.
С первой частью полностью согласен.
Бронь всё же должна быть, но, естественно, не за "красиві очі", а нужным специалистам.
Что касается "геолокації дупи", то, если вы имеете ввиду тех, кто выехал из Украины тут сделать мы ничего не сможем. как бы кому-то не хотелось. Тут, как видите, проблема даже с теми, кто в Украине, но прячется от ТЦК. Их вытащить из схронов не можем. А мирные переговоры давно назрели и, похоже, в каком-то виде уже ведутся. Как бы ещё убедить лицемеров, которые хотят границы 91, но при этом не хотят за них воевать лично.[/quote]
Бронювання вже має наслідки у суспільстві.
Чи є критичні дані щодо зняття броні задля перемоги ? Щоб почати направляти повістки офіційно працюючим і офіційно заброньованим ?[/quote]
На такие "наивные вопросы" даже отвечать не хочется.
Мы, вроде, начали производство 155-мм снарядов, активно выпускаются "Богданы", дроны (в т.ч. дальние). Давайте с этих заводов заберём в армию инженеров и закроем производство.
Це буде "задля перемоги"?[/quote]
Взвод Богдан і 155 готові до виконання військових наказів
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Додано: Вів 24 вер, 2024 07:43
ЛАД написав: АндрейМ написав: stm написав:
Мы можем привлечь рабочие руки (с семьями по желанию) из Узбекистана, Таджикистана.
Так, а чем Вы собираетесь их привлекать, простите? Тем более, семьями. Кто в воюющую страну повезёт детей?
А самое главное - зачем кого-то привлекать, если есть свой «ресурс»? Почему украинские женщины решили, что они своей стране ничего не должны? Допустим, наше общество не готово к тому, что женщины тоже могут воевать, но работать-то они точно могут. Не могу понять смысла отпускать одних, чтобы заменять ими другими.
Могут.
Но работы сегодня
нет.
Привлечение рабочих откуда-то потребуется после войны.
Но говорить об этом надо уже сегодня. Чтобы люди привыкали к этой мысли и к тому, что появится много людей разной внешности (не помню точно, по-моему, вы писали о достаточной ксенофобии в Украине) и с разными языками. Если из Узбекистана, Таджикистана, то общаться с ними придётся на русском.
P.s. Пост viewtopic.php?p=5770088#p5770088
хороший пример.
Якщо роботи немає сьогодні,то які робочі руки потрібно завтра ? Це лише алегорія
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Додано: Вів 24 вер, 2024 07:49
ЛАД написав:
Давно не слушал марафон. Сегодня включил.
Был разговор с каким-то полицейским начальником о поджогах военных автомобилей. Он назвал цифру по Киеву. Для меня неожиданно большая, чуть ли не каждый день поджог.
Но гораздо сильнее поразило другое.
У нас действует комендантский час. Но оказывается, что за нарушение комендантского часа
полиция наказывать не может. Никаких наказаний
законом не предусмотрено.
Тю) ви як малий чи що ? За крадіжку айфона старенького від 5 років реального строку, за не поновлення вчасно даних у тцк від штрафів до конфіскації майна, від непроходженням ВЛК отримання підозри по кримінальній статті і можливість отримати реальний строк до 5 років. Одразу ми бачимо які проблеми владу турбують. А волонтери нові авто привезуть.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 08:01
ЛАД написав:katso
То, что население Узбекистана растёт быстрее, чем в Украине, ни о чём не говорит.
Ферганская долина весьма взрывоопасный район. Чем быстрее растет население
в Кыргизстане, Таджикистане и особенно Узбекистане, тем скорее возникнет
бойня за ресурс пресной воды между государствами.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 08:40
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Додано: Вів 24 вер, 2024 08:48
ЛАД написав:
Давно не слушал марафон. Сегодня включил.
Был разговор с каким-то полицейским начальником о поджогах военных автомобилей. Он назвал цифру по Киеву. Для меня неожиданно большая, чуть ли не каждый день поджог.
Но гораздо сильнее поразило другое.
У нас действует комендантский час. Но оказывается, что за нарушение комендантского часа
полиция наказывать не может. Никаких наказаний
законом не предусмотрено.
Два таких неожиданных открытия))
И главное, ни с того ни с сего. Просто поджигают и всё. Раньше не жгли, а вот сейчас почему-то жгут.
У кого есть хоть малейшие догадки?
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Додано: Вів 24 вер, 2024 08:52
Матриця. По українські.
Суцільний обман на всіх рівнях.
"Започаткувати нові принципи у владі.."
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Додано: Вів 24 вер, 2024 08:56
Бетон написав:
У кого есть хоть малейшие догадки?
у вас...
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Додано: Вів 24 вер, 2024 08:56
Бетон написав:
У кого есть хоть малейшие догадки?
Які ще можуть бути варіанти, окрім того, що підпали є вдалої диверсійною роботою ворога?
Раніше до цього вони не допетрили.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 08:57
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