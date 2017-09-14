Додано: Вів 24 вер, 2024 07:40

ЛАД[quote="5770003:fox767676 написав: ...........

чим раніше інтенсефікувати мирні процеси, тим раніше можно буде розпочинати поступову демобілізацію, починаючи з втомлених 40+ рядових успіхів.

Важливо не прогаяти час коли процеси самодемобілізації зможуть прийняти масовий характер.

я пропоную більш рівномірне навантаження на усі верстви і групи українських громадян, уникаючи кейсів, коли одним бронь та звичайне життя за красиві очі чи геолокацію дупи, а іншим - самовідрікання з похмурими перспективами. ...........чим раніше інтенсефікувати мирні процеси, тим раніше можно буде розпочинатидемобілізацію, починаючи з втомлених 40+ рядових успіхів.Важливо не прогаяти час коли процеси самодемобілізації зможуть прийняти масовий характер.я пропоную більш рівномірне навантаження на усі верстви і групи українських громадян, уникаючи кейсів, коли одним бронь та звичайне життя за красиві очі чи геолокацію дупи, а іншим - самовідрікання з похмурими перспективами.

С первой частью полностью согласен.Бронь всё же должна быть, но, естественно, не за "красиві очі", а нужным специалистам.Что касается "геолокації дупи", то, если вы имеете ввиду тех, кто выехал из Украины тут сделать мы ничего не сможем. как бы кому-то не хотелось. Тут, как видите, проблема даже с теми, кто в Украине, но прячется от ТЦК. Их вытащить из схронов не можем. А мирные переговоры давно назрели и, похоже, в каком-то виде уже ведутся. Как бы ещё убедить лицемеров, которые хотят границы 91, но при этом не хотят за них воевать лично.[/quote]Бронювання вже має наслідки у суспільстві.Чи є критичні дані щодо зняття броні задля перемоги ? Щоб почати направляти повістки офіційно працюючим і офіційно заброньованим ?[/quote]На такие "наивные вопросы" даже отвечать не хочется.Мы, вроде, начали производство 155-мм снарядов, активно выпускаются "Богданы", дроны (в т.ч. дальние). Давайте с этих заводов заберём в армию инженеров и закроем производство.Це буде "задля перемоги"?[/quote]Взвод Богдан і 155 готові до виконання військових наказів