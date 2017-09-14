Додано: Вів 24 вер, 2024 09:25

Так я и думал.

Это происки госдепа, все ролики про бусификацию - подставные.



Виноваты те, кто ролики снял про бусификацию.

Агенты кремля



Ты от мобилизации прячешься у sens-а?Это его стиль, читать одно, отвечать на другое.Какое отношение к бусификации имеют ушатанные легковушки? Ты ж сам все время о каких-то «бусиках» тут поешь.В Херсоне устроили засаду, поймали двух дятлов поджигателей авто. В телефоне все ясно и понятно. Никакой там «идеи» или «мести» нет и близко. Только бизнес.Тот, у кого огонь мести, находится уже на полигоне или в окопе, оттуда не удобно мстить.❗️СБУ и Нацполиция задержали поджигателей и их координатора.Данные лица осуществляли поджоги автомобилей военнослужащих на территории Херсона🇺🇦Была нейтрализована группировка, которая выполняла «заказы» РФ на совершение поджогов в Украине. Группа базировалась в Херсоне, Одессе и Николаеве. Задержан организатор и три участника.Приоритетными целями поджогов становились пикапы ВСУ, вовлеченные в выполнение боевых задач.Координатором группы был бывший заключенный из Херсона, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю.В незаконную деятельность он привлек свою сожительницу и еще двух уголовников, с которыми познакомился во время пребывания в тюрьме.Фигуранты «гастролировали» сразу по трем областным центрам — Херсон, Одесса и Николаев. Там они отслеживали авто украинских защитников, а затем «соглашали» потенциальные цели с российским куратором.После «отмашки» злоумышленники прибывали в парковку военных автомобилей в темное время суток и осуществляли поджог.Возгорание фиксировали на минивидеокамеру, а затем передавали координатору, который должен был посылать отчеты ФСБ.Злоумышленникам удалось поджечь пять транспортных средств сил обороны.Сотрудники СБУ задержали главаря группировки и его сожительницу в Одессе, а двух исполнителей поджогов – в Херсоне.Во время обысков у задержанных был изъят автомат Калашникова, пистолет с патронами, гранаты Ф-1 и РГД-5, флеш-носители, видеокамеру и мобильные телефоны с поличным.Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).@kherson_non_fake