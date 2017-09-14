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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1002010021100221002310024>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 08:58

Бетон


У кого есть хоть малейшие догадки?


Оплата на карту от 700 дол
Но ты продолжай радоваться и думать, что это жгут машины ТЦК, которые на самом деле ночуют на территории ТЦК. А не машины вот тех ПВО-ников, или других «полевых мышей», которые торчат под Киевом , чтобы тебе сладко спалось, и по очереди приезжают в город на одну съемную на толпу хату помыться/постираться.
Ну и понятно что в Киеве куча штабов, куда из бригад (а их сотни) постоянно на таких машинах едут люди со всякими бумагами, актами, получать/списывать имущество и т.д. Потому что все завязано на Киеве. А армия как была УПА (українська паперова армія) так и осталась.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 09:08

  detroytred написав:підпали є вдалої диверсійною роботою ворога?
самому не смешно? каким образом пиксельные авто В ТЫЛУ влияют на фронт? очередная лазейка ездить без растаможки. Умиляют пиксельные туареги и кайены. Фронтовики блдь. Вангую половина от всех пикселей не имеют к ЗСУ никакого отношения.

С таким же (точнее с гораздо БОЛЬШИМ) успехом можно супермаркеты поджигать, релейные шкафы, трансформаторные подстанции или просто торфяные болота. О том что будут жечь авто военкомам я предупреждал давным давно, как только началась бусификация. Поджечь авто самый простой способ насолить неприятелю без нанесения тяжких телесных. Если у вас есть враги прячьте авто в подземелье.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 вер, 2024 09:16, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 09:11

Wirująświatła
А что, военкомы ездят на пиксельных машинах? 😁
самому не смешно?

:lol:

Когда стояли (и жили) на аэродромчике под Днепром, нам дали на несколько экипажей (плюс техсостав) Амарок в милитарной расцветке. Я на ней по Днепру носился в свои выходные, чтобы еду купить, постричься , одежду отдать в стирку. Наверное я «военком»
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 09:22

  барабашов написав:В окоп понятно что не пошлют, да и в командирскую "Мсту" роты Успиха тоже скорее всего.
а в снайперы пойдёте, вертолёты сбивать?

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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 09:22

  Hotab написав:Бетон


У кого есть хоть малейшие догадки?


Оплата на карту от 700 дол
Но ты продолжай радоваться и думать, что это жгут машины ТЦК, которые на самом деле ночуют на территории ТЦК. А не машины вот тех ПВО-ников, или других «полевых мышей», которые торчат под Киевом , чтобы тебе сладко спалось, и по очереди приезжают в город на одну съемную на толпу хату помыться/постираться.
Ну и понятно что в Киеве куча штабов, куда из бригад (а их сотни) постоянно на таких машинах едут люди со всякими бумагами, актами, получать/списывать имущество и т.д. Потому что все завязано на Киеве. А армия как была УПА (українська паперова армія) так и осталась.

Так я и думал.
Это происки госдепа, все ролики про бусификацию - подставные.

Виноваты те, кто ролики снял про бусификацию.
Агенты кремля

Не повезло с гражданами. Через Тису лезут. Тоже ни с того ни с сего.
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 24 вер, 2024 09:27, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 09:25

Бетон
Так я и думал.
Это происки госдепа, все ролики про бусификацию - подставные.

Виноваты те, кто ролики снял про бусификацию.
Агенты кремля

Ты от мобилизации прячешься у sens-а?
Это его стиль, читать одно, отвечать на другое.
Какое отношение к бусификации имеют ушатанные легковушки? Ты ж сам все время о каких-то «бусиках» тут поешь.

В Херсоне устроили засаду, поймали двух дятлов поджигателей авто. В телефоне все ясно и понятно. Никакой там «идеи» или «мести» нет и близко. Только бизнес.
Тот, у кого огонь мести, находится уже на полигоне или в окопе, оттуда не удобно мстить. :mrgreen:

❗️СБУ и Нацполиция задержали поджигателей и их координатора.
Данные лица осуществляли поджоги автомобилей военнослужащих на территории Херсона🇺🇦

Была нейтрализована группировка, которая выполняла «заказы» РФ на совершение поджогов в Украине. Группа базировалась в Херсоне, Одессе и Николаеве. Задержан организатор и три участника.

Приоритетными целями поджогов становились пикапы ВСУ, вовлеченные в выполнение боевых задач.

Координатором группы был бывший заключенный из Херсона, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю.
В незаконную деятельность он привлек свою сожительницу и еще двух уголовников, с которыми познакомился во время пребывания в тюрьме.

Фигуранты «гастролировали» сразу по трем областным центрам — Херсон, Одесса и Николаев. Там они отслеживали авто украинских защитников, а затем «соглашали» потенциальные цели с российским куратором.
После «отмашки» злоумышленники прибывали в парковку военных автомобилей в темное время суток и осуществляли поджог.

Возгорание фиксировали на минивидеокамеру, а затем передавали координатору, который должен был посылать отчеты ФСБ.

Злоумышленникам удалось поджечь пять транспортных средств сил обороны.

Сотрудники СБУ задержали главаря группировки и его сожительницу в Одессе, а двух исполнителей поджогов – в Херсоне.

Во время обысков у задержанных был изъят автомат Калашникова, пистолет с патронами, гранаты Ф-1 и РГД-5, флеш-носители, видеокамеру и мобильные телефоны с поличным.

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

@kherson_non_fake
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 24 вер, 2024 09:38, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 09:30

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

На вашу думку, коли чекати на реалізацію економічного бронювання та чи працюватиме цей механізм?
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 09:33

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:підпали є вдалої диверсійною роботою ворога?
самому не смешно? каким образом пиксельные авто В ТЫЛУ влияют на фронт? очередная лазейка ездить без растаможки. Умиляют пиксельные туареги и кайены. Фронтовики блдь. Вангую половина от всех пикселей не имеют к ЗСУ никакого отношения.

С таким же (точнее с гораздо БОЛЬШИМ) успехом можно супермаркеты поджигать, релейные шкафы, трансформаторные подстанции или просто торфяные болота. О том что будут жечь авто военкомам я предупреждал давным давно, как только началась бусификация. Поджечь авто самый простой способ насолить неприятелю без нанесения тяжких телесных. Если у вас есть враги прячьте авто в подземелье.

Смішно.
З вашого нерозуміння або припису мені думки, що метою підпалів є знищення авто всл для впливу на фронт, а не демонстрація "боротьби" "народу" проти "піксельних тцк".

Стосовно супермаркетів, релейних шаф, болот і т.д. -- це зайве підтвердження, що війна йде в межах, в обоговорених межах. Поки так.
Бо стримати це буде неможливо...
Що ми їм, що вони нам напідпалюють ...
Але поки межі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 09:40

  Hotab написав:Бетон
Так я и думал.
Это происки госдепа, все ролики про бусификацию - подставные.

Виноваты те, кто ролики снял про бусификацию.
Агенты кремля

Ты от мобилизации прячешься у sens-а?
Это его стиль, читать одно, отвечать на другое.
Какое отношение к бусификации имеют ушатанные легковушки? Ты ж сам все время о каких-то «бусиках» тут поешь.

В Херсоне устроили засаду, поймали двух дятлов поджигателей авто. В телефоне все ясно и понятно. Никакой там «идеи» или «мести» нет и близко. Только бизнес.
Тот, у кого огонь мести, находится уже на полигоне или в окопе, оттуда не удобно мстить. :mrgreen:

Граждане не знают всех нюансов. Где какая машина стоит, кто отдыхает, а кто из тцк.
Нам каждый день показывают людей в военной форме на бусах ЗСУ, заталкивающих орущих граждан по всей стране.
Кто работает на врага? Диверсанты только используют ситуацию, которую создали тцк-ашники.

Кто же занимается дискредитацией Вооруженных сил Украины? Такой, для которой даже придумывать ничего не нужно, сами творят. Готовые картинки
И это только мизер того, что случайно попадает на камеру
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 24 вер, 2024 09:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 09:44

  Бетон написав:Диверсанты только используют ситуацию, которую создали тцк-ашники.

Саме так.
Тому дивують отакі заяви:
*Випадків "бусифікації" військовозобов’язаних в Україні стало менше, однак проблема тут не лише у діях працівників ТЦК, але й у зусиллях роспропаганди, яка роздмухує подібні випадки. Про це заявив начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Юрій Пуйко, передає "Судово-юридична газета".

"Що стосується поведінки військовослужбовців, військовослужбовці ТЦК діють в межах своїх правил, в межах своїх обов’язків і в межах своїх повноважень", – сказав Пуйко.*
https://varta1.com.ua/news/voyenkom-zai ... 85969.html
Особливо на фоні деяких відео з Одеси. Там реально за гран'ю..
detroytred
 
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  #<1 ... 1002010021100221002310024>
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