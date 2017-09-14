Оплата на карту от 700 дол Но ты продолжай радоваться и думать, что это жгут машины ТЦК, которые на самом деле ночуют на территории ТЦК. А не машины вот тех ПВО-ников, или других «полевых мышей», которые торчат под Киевом , чтобы тебе сладко спалось, и по очереди приезжают в город на одну съемную на толпу хату помыться/постираться. Ну и понятно что в Киеве куча штабов, куда из бригад (а их сотни) постоянно на таких машинах едут люди со всякими бумагами, актами, получать/списывать имущество и т.д. Потому что все завязано на Киеве. А армия как была УПА (українська паперова армія) так и осталась.
detroytred написав:підпали є вдалої диверсійною роботою ворога?
самому не смешно? каким образом пиксельные авто В ТЫЛУ влияют на фронт? очередная лазейка ездить без растаможки. Умиляют пиксельные туареги и кайены. Фронтовики блдь. Вангую половина от всех пикселей не имеют к ЗСУ никакого отношения.
С таким же (точнее с гораздо БОЛЬШИМ) успехом можно супермаркеты поджигать, релейные шкафы, трансформаторные подстанции или просто торфяные болота. О том что будут жечь авто военкомам я предупреждал давным давно, как только началась бусификация. Поджечь авто самый простой способ насолить неприятелю без нанесения тяжких телесных. Если у вас есть враги прячьте авто в подземелье.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 вер, 2024 09:16, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła А что, военкомы ездят на пиксельных машинах? 😁
самому не смешно?
Когда стояли (и жили) на аэродромчике под Днепром, нам дали на несколько экипажей (плюс техсостав) Амарок в милитарной расцветке. Я на ней по Днепру носился в свои выходные, чтобы еду купить, постричься , одежду отдать в стирку. Наверное я «военком»
Оплата на карту от 700 дол Но ты продолжай радоваться и думать, что это жгут машины ТЦК, которые на самом деле ночуют на территории ТЦК. А не машины вот тех ПВО-ников, или других «полевых мышей», которые торчат под Киевом , чтобы тебе сладко спалось, и по очереди приезжают в город на одну съемную на толпу хату помыться/постираться. Ну и понятно что в Киеве куча штабов, куда из бригад (а их сотни) постоянно на таких машинах едут люди со всякими бумагами, актами, получать/списывать имущество и т.д. Потому что все завязано на Киеве. А армия как была УПА (українська паперова армія) так и осталась.
Так я и думал. Это происки госдепа, все ролики про бусификацию - подставные.
Виноваты те, кто ролики снял про бусификацию. Агенты кремля
Не повезло с гражданами. Через Тису лезут. Тоже ни с того ни с сего.
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 24 вер, 2024 09:27, всього редагувалось 1 раз.
Так я и думал. Это происки госдепа, все ролики про бусификацию - подставные.
Виноваты те, кто ролики снял про бусификацию. Агенты кремля
Ты от мобилизации прячешься у sens-а? Это его стиль, читать одно, отвечать на другое. Какое отношение к бусификации имеют ушатанные легковушки? Ты ж сам все время о каких-то «бусиках» тут поешь.
В Херсоне устроили засаду, поймали двух дятлов поджигателей авто. В телефоне все ясно и понятно. Никакой там «идеи» или «мести» нет и близко. Только бизнес. Тот, у кого огонь мести, находится уже на полигоне или в окопе, оттуда не удобно мстить.
❗️СБУ и Нацполиция задержали поджигателей и их координатора. Данные лица осуществляли поджоги автомобилей военнослужащих на территории Херсона🇺🇦
Была нейтрализована группировка, которая выполняла «заказы» РФ на совершение поджогов в Украине. Группа базировалась в Херсоне, Одессе и Николаеве. Задержан организатор и три участника.
Приоритетными целями поджогов становились пикапы ВСУ, вовлеченные в выполнение боевых задач.
Координатором группы был бывший заключенный из Херсона, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю. В незаконную деятельность он привлек свою сожительницу и еще двух уголовников, с которыми познакомился во время пребывания в тюрьме.
Фигуранты «гастролировали» сразу по трем областным центрам — Херсон, Одесса и Николаев. Там они отслеживали авто украинских защитников, а затем «соглашали» потенциальные цели с российским куратором. После «отмашки» злоумышленники прибывали в парковку военных автомобилей в темное время суток и осуществляли поджог.
Возгорание фиксировали на минивидеокамеру, а затем передавали координатору, который должен был посылать отчеты ФСБ.
Злоумышленникам удалось поджечь пять транспортных средств сил обороны.
Сотрудники СБУ задержали главаря группировки и его сожительницу в Одессе, а двух исполнителей поджогов – в Херсоне.
Во время обысков у задержанных был изъят автомат Калашникова, пистолет с патронами, гранаты Ф-1 и РГД-5, флеш-носители, видеокамеру и мобильные телефоны с поличным.
Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
@kherson_non_fake
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 24 вер, 2024 09:38, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав:підпали є вдалої диверсійною роботою ворога?
самому не смешно? каким образом пиксельные авто В ТЫЛУ влияют на фронт? очередная лазейка ездить без растаможки. Умиляют пиксельные туареги и кайены. Фронтовики блдь. Вангую половина от всех пикселей не имеют к ЗСУ никакого отношения.
С таким же (точнее с гораздо БОЛЬШИМ) успехом можно супермаркеты поджигать, релейные шкафы, трансформаторные подстанции или просто торфяные болота. О том что будут жечь авто военкомам я предупреждал давным давно, как только началась бусификация. Поджечь авто самый простой способ насолить неприятелю без нанесения тяжких телесных. Если у вас есть враги прячьте авто в подземелье.
Смішно. З вашого нерозуміння або припису мені думки, що метою підпалів є знищення авто всл для впливу на фронт, а не демонстрація "боротьби" "народу" проти "піксельних тцк".
Стосовно супермаркетів, релейних шаф, болот і т.д. -- це зайве підтвердження, що війна йде в межах, в обоговорених межах. Поки так. Бо стримати це буде неможливо... Що ми їм, що вони нам напідпалюють ... Але поки межі.
Так я и думал. Это происки госдепа, все ролики про бусификацию - подставные.
Виноваты те, кто ролики снял про бусификацию. Агенты кремля
Ты от мобилизации прячешься у sens-а? Это его стиль, читать одно, отвечать на другое. Какое отношение к бусификации имеют ушатанные легковушки? Ты ж сам все время о каких-то «бусиках» тут поешь.
В Херсоне устроили засаду, поймали двух дятлов поджигателей авто. В телефоне все ясно и понятно. Никакой там «идеи» или «мести» нет и близко. Только бизнес. Тот, у кого огонь мести, находится уже на полигоне или в окопе, оттуда не удобно мстить.
Граждане не знают всех нюансов. Где какая машина стоит, кто отдыхает, а кто из тцк. Нам каждый день показывают людей в военной форме на бусах ЗСУ, заталкивающих орущих граждан по всей стране. Кто работает на врага? Диверсанты только используют ситуацию, которую создали тцк-ашники.
Кто же занимается дискредитацией Вооруженных сил Украины? Такой, для которой даже придумывать ничего не нужно, сами творят. Готовые картинки И это только мизер того, что случайно попадает на камеру
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 24 вер, 2024 09:45, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Диверсанты только используют ситуацию, которую создали тцк-ашники.
Саме так. Тому дивують отакі заяви: *Випадків "бусифікації" військовозобов’язаних в Україні стало менше, однак проблема тут не лише у діях працівників ТЦК, але й у зусиллях роспропаганди, яка роздмухує подібні випадки. Про це заявив начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Юрій Пуйко, передає "Судово-юридична газета".
"Що стосується поведінки військовослужбовців, військовослужбовці ТЦК діють в межах своїх правил, в межах своїх обов’язків і в межах своїх повноважень", – сказав Пуйко.* https://varta1.com.ua/news/voyenkom-zai ... 85969.html Особливо на фоні деяких відео з Одеси. Там реально за гран'ю..