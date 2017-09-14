Додано: Вів 24 вер, 2024 10:19



Навіщо вигадки про особисті мотиви підпалу авто? Є факти -- спіймані. Всі з проплатою. Нічого особистого. Чисто гроші.





Хомʼяки самі не розуміють про що кажуть.Уявимо, що дійсно когось пресонуло ТЦК, і він навіть не потрапив в ЗСУ (наприклад відкупився) і тепер затамував злобу і хоче помсти. Окей, такі люди існують.У більш-менш здорових людей помста має бути спростована на кривдника, а не інший «схожий» обʼєкт. Може у Віталія інакше, він отримавши синця від хулігана на вулиці йде додому бити сина, чи дружину, але загалом все ж не так.Так до чого тоді тут ліві автівки, не ТЦК-ні? А навіть якщо «ТЦК»-ні, то чи того самооо кривдника? Чи іншого ТЦК? Так а де тоді задоволення від помсти?Наступний момент.. це тільки здається, що це так легко йти вночі під час комендантського з бензином , ризикувати зустріти патруль, попасти на чийсь реєстратор, чи камеру з балкону , чи біля магазину, потім встигнути повернутись якось додому. На такі речі треба мати і яйця і мотиви серйозні. От гроші - це мотив.