Бетон
Ну значит ИПСО гэбни сработало. Бетон разгоняет успешно наратив «народ уже ненавидит свое ЗСУ». Только вот по факту жжет никакой не «народ». Но Бетону это пока сложно.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 09:44
Бетон
Ну значит ИПСО гэбни сработало. Бетон разгоняет успешно наратив «народ уже ненавидит свое ЗСУ». Только вот по факту жжет никакой не «народ». Но Бетону это пока сложно.
Додано: Вів 24 вер, 2024 09:48
Додано: Вів 24 вер, 2024 09:50
я сам люблю теории заговоров, но в теорию границ на войне не верю. Пленным отрезают головы, пробивают им грудь мечом, отрезают то что говорил холява, Это в оговоренных рамках? Релейный шкаф и торф детские шалости по сравнению. В каких то годах горели торфяники вокруг Ирпеня, дышать было невозможно, очень удушливый дым, сравнимый с продуктами горения пластмассы. За мало денег людям так много беды. Если поджигателей авто еще ловят по камерам или патрули, то поймать поджигателя болот могут только дикие звери. На болотах нет ни камер ни патрулей. По релейным шкафам идентично.
имхо тыловые авто жгут свои по личным причинам. Зависть, месть и т.д. Русне от этого пользы ноль. Даже если сожгут авто пвошника, они поедут сбивать шахеды на другом. Во время войны можно конфисковывать гражданские авто на нужды армии. То есть 1 тыс соженных авто оказывают ноль влияния на фронт. Тем более небесплатно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 вер, 2024 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 вер, 2024 09:57
И одновременно радуется когда их кто-то жжет.
Это какое-то серьезное заболевание, или просто застрреание на ненависти к ТЦК, и это мешает кукухе варить информацию?
То, на какие больные точки жмут фсб-ники (организаторы поджогов) своим локальным исполнителям (типа это ж ТЦК, жги их) - это вопрос 18-й. Суть от этого не меняется: все это заказано и оплачено гэбней.
1. На каком «другом»? Их всюду и всегда не хватает. Бесконечные сборы на них. Это расходник в условиях войны. На том «другом» который теперь не попадает на фронт? Прикольно все у ангелочка.
2. Картинка «нарид жжет авто зсу, они ждут нас».
Что и надо кацапам.
Дальше приходит очередной полезный идиот и начинает кричать «чучхе!» , «ату эту власть, которая уже забирает у народа честно нажитое ». То что и надо кацапам. Странно что инфантильность мешает это понимать . Хотя не странно.
Додано: Вів 24 вер, 2024 10:05
Зараз все спокійго йде до дуже страшної економічної кризи на росії. І вона буде ще страшнішою наприклад на фоні кризи фондового ринку та кризи дифіциту бюджету та держборгу в США.
І тоді ми рашку бкдемо брати тепленьку.
Додано: Вів 24 вер, 2024 10:08
к сожалению, радость, по Фрейду, из нас двоих чувствуете вы, Хотаб.
наделение данным видом эмоции мои безликие посты, близки к расстройству Вашей кукухи, я вибачаюсь сейчас))
с Ув.
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 24 вер, 2024 10:08, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 24 вер, 2024 10:08
Навпаки. Все навпаки.
Це відрізання голів тощо є виключеннями. Виключення були є і будуть, їх апріорі неможливо всі контролювати попри заборони та обмеження.
А от без заборони та обмежень отакі випадки набули б дійсно масового характеру.
Підпал релейних шаф тощо -- їх вплив саме у масовості...
Масовості нема.
Навіщо вигадки про особисті мотиви підпалу авто? Є факти -- спіймані. Всі з проплатою. Нічого особистого. Чисто гроші.
__________________________
Які теорії змов?
Витік інфо про "спілкування" супротивників відбувається постійно.
Про нафту домовляються))))
А про інші аспекти ні?))))
До речі, що угорці надали нашим за згоду - ?)))
Але "угорська проблема", гадаю, вирішена на даному етапі.
Додано: Вів 24 вер, 2024 10:15
На фоні кризи в США страшні кризи відбудуться на всіх ринках.
Але.
В режимних оркостанах є можливість змістити баланс з ринкової моделі в бік адміністративної.
Більші можливісті.
А в ринкових демократичних країнах чим будуть відповідати кризі?
Додано: Вів 24 вер, 2024 10:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тому і нема бо в порівнянні з підпалом авто яке стоїть за рогом, підпал релейного шкафа це вже доволі складна операція для якої треба мати хочаб автомобіль. А про торф то геть за межами для доступних виконавців
Додано: Вів 24 вер, 2024 10:19
detroytred
Хомʼяки самі не розуміють про що кажуть.
Уявимо, що дійсно когось пресонуло ТЦК, і він навіть не потрапив в ЗСУ (наприклад відкупився) і тепер затамував злобу і хоче помсти. Окей, такі люди існують.
У більш-менш здорових людей помста має бути спростована на кривдника, а не інший «схожий» обʼєкт. Може у Віталія інакше, він отримавши синця від хулігана на вулиці йде додому бити сина, чи дружину, але загалом все ж не так.
Так до чого тоді тут ліві автівки, не ТЦК-ні? А навіть якщо «ТЦК»-ні, то чи того самооо кривдника? Чи іншого ТЦК? Так а де тоді задоволення від помсти?
Наступний момент.. це тільки здається, що це так легко йти вночі під час комендантського з бензином , ризикувати зустріти патруль, попасти на чийсь реєстратор, чи камеру з балкону , чи біля магазину, потім встигнути повернутись якось додому. На такі речі треба мати і яйця і мотиви серйозні. От гроші - це мотив.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 24 вер, 2024 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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