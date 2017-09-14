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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10021100221002310024>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 09:44

Бетон
Ну значит ИПСО гэбни сработало. Бетон разгоняет успешно наратив «народ уже ненавидит свое ЗСУ». Только вот по факту жжет никакой не «народ». Но Бетону это пока сложно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 09:48

  Hotab написав:Бетон
Ну значит ИПСО гэбни сработало. Бетон разгоняет успешно наратив «народ уже ненавидит свое ЗСУ». Только вот по факту жжет никакой не «народ». Но Бетону это пока сложно.

Бетон для ЗСУ эти машины покупает.
Сами ЗСУ пишут на своих авто что это не ТЦК. Сами военные ненавидят тцк
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 09:50

  detroytred написав:Стосовно супермаркетів, релейних шаф, болот і т.д. -- це зайве підтвердження, що війна йде в межах, в обоговорених межах. Поки так.
я сам люблю теории заговоров, но в теорию границ на войне не верю. Пленным отрезают головы, пробивают им грудь мечом, отрезают то что говорил холява, Это в оговоренных рамках? Релейный шкаф и торф детские шалости по сравнению. В каких то годах горели торфяники вокруг Ирпеня, дышать было невозможно, очень удушливый дым, сравнимый с продуктами горения пластмассы. За мало денег людям так много беды. Если поджигателей авто еще ловят по камерам или патрули, то поймать поджигателя болот могут только дикие звери. На болотах нет ни камер ни патрулей. По релейным шкафам идентично.

имхо тыловые авто жгут свои по личным причинам. Зависть, месть и т.д. Русне от этого пользы ноль. Даже если сожгут авто пвошника, они поедут сбивать шахеды на другом. Во время войны можно конфисковывать гражданские авто на нужды армии. То есть 1 тыс соженных авто оказывают ноль влияния на фронт. Тем более небесплатно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 вер, 2024 09:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 09:57

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
Ну значит ИПСО гэбни сработало. Бетон разгоняет успешно наратив «народ уже ненавидит свое ЗСУ». Только вот по факту жжет никакой не «народ». Но Бетону это пока сложно.

Бетон для ЗСУ эти машины покупает.
Сами ЗСУ пишут на своих авто что это не ТЦК. Сами военные ненавидят тцк

И одновременно радуется когда их кто-то жжет.
Это какое-то серьезное заболевание, или просто застрреание на ненависти к ТЦК, и это мешает кукухе варить информацию?
То, на какие больные точки жмут фсб-ники (организаторы поджогов) своим локальным исполнителям (типа это ж ТЦК, жги их) - это вопрос 18-й. Суть от этого не меняется: все это заказано и оплачено гэбней.

Русне от этого пользы ноль. Даже если сожгут авто пвошника, они поедут сбивать шахеды на другом.


1. На каком «другом»? Их всюду и всегда не хватает. Бесконечные сборы на них. Это расходник в условиях войны. На том «другом» который теперь не попадает на фронт? Прикольно все у ангелочка.
2. Картинка «нарид жжет авто зсу, они ждут нас».
Что и надо кацапам.

Во время войны можно конфисковывать гражданские авто на нужды армии.


Дальше приходит очередной полезный идиот и начинает кричать «чучхе!» , «ату эту власть, которая уже забирает у народа честно нажитое ». То что и надо кацапам. Странно что инфантильность мешает это понимать . Хотя не странно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 10:05

  Бетон написав:
  Xenon написав:дивно, а ще рік тому Павел казав про неминучу перемогу України і кордони 91 року

Українські території залишаться під російською окупацією. Це найбільш вірогідний результат війни, – президент Чехії Павел.

За його словами , Україна має реалістично відноситись до своїх цілей і змиритись з окупацією. Принаймні, тимчасово

https://www.nytimes.com/2024/09/23/worl ... ident.html

Багато з чим треба змиритися.
Мільонам - зі зруйнованим життям, родинами, десяткам тисяч- з втратою синів, сотням тисяч - з каліцтвом, втратою кінцівок, очей, повною руйнацією психіки.
Всім іншим прийдеться змиритися з втратою територій. Всього навсього.
І цінити те,що залишиться.

Зараз все спокійго йде до дуже страшної економічної кризи на росії. І вона буде ще страшнішою наприклад на фоні кризи фондового ринку та кризи дифіциту бюджету та держборгу в США.
І тоді ми рашку бкдемо брати тепленьку.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 10:08

  Hotab написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
Ну значит ИПСО гэбни сработало. Бетон разгоняет успешно наратив «народ уже ненавидит свое ЗСУ». Только вот по факту жжет никакой не «народ». Но Бетону это пока сложно.

Бетон для ЗСУ эти машины покупает.
Сами ЗСУ пишут на своих авто что это не ТЦК. Сами военные ненавидят тцк

И одновременно радуется когда их кто-то жжет.
Это какое-то серьезное заболевание, или просто застрреание на ненависти к ТЦК, и это мешает кукухе варить информацию?
То, на какие больные точки жмут фсб-ники (организаторы поджогов) своим локальным исполнителям (типа это ж ТЦК, жги их) - это вопрос 18-й. Суть от этого не меняется: все это заказано и оплачено гэбней.


к сожалению, радость, по Фрейду, из нас двоих чувствуете вы, Хотаб.
наделение данным видом эмоции мои безликие посты, близки к расстройству Вашей кукухи, я вибачаюсь сейчас))
с Ув.
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 24 вер, 2024 10:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 10:08

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Стосовно супермаркетів, релейних шаф, болот і т.д. -- це зайве підтвердження, що війна йде в межах, в обоговорених межах. Поки так.
я сам люблю теории заговоров, но в теорию границ на войне не верю. Пленным отрезают головы, пробивают им грудь мечом, отрезают то что говорил холява, Это в оговоренных рамках? Релейный шкаф и торф детские шалости по сравнению. В каких то годах горели торфяники вокруг Ирпеня, дышать было невозможно, очень удушливый дым, сравнимый с продуктами горения пластмассы. За мало денег людям так много беды. Если поджигателей авто еще ловят по камерам или патрули, то поймать поджигателя болот могут только дикие звери. На болотах нет ни камер ни патрулей. По релейным шкафам идентично.

имхо тыловые авто жгут свои по личным причинам. Зависть, месть и т.д. Русне от этого пользы ноль. Даже если сожгут авто пвошника, они поедут сбивать шахеды на другом. Во время войны можно конфисковывать гражданские авто на нужды армии. То есть 1 тыс соженных авто оказывают ноль влияния на фронт. Тем более небесплатно.

Навпаки. Все навпаки.
Це відрізання голів тощо є виключеннями. Виключення були є і будуть, їх апріорі неможливо всі контролювати попри заборони та обмеження.
А от без заборони та обмежень отакі випадки набули б дійсно масового характеру.

Підпал релейних шаф тощо -- їх вплив саме у масовості...
Масовості нема.

Навіщо вигадки про особисті мотиви підпалу авто? Є факти -- спіймані. Всі з проплатою. Нічого особистого. Чисто гроші.
__________________________
Які теорії змов?
Витік інфо про "спілкування" супротивників відбувається постійно.
Про нафту домовляються))))
А про інші аспекти ні?))))

До речі, що угорці надали нашим за згоду - ?)))
Але "угорська проблема", гадаю, вирішена на даному етапі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 10:15

  Denik написав:Зараз все спокійго йде до дуже страшної економічної кризи на росії. І вона буде ще страшнішою наприклад на фоні кризи фондового ринку та кризи дифіциту бюджету та держборгу в США.
І тоді ми рашку бкдемо брати тепленьку.

На фоні кризи в США страшні кризи відбудуться на всіх ринках.
Але.
В режимних оркостанах є можливість змістити баланс з ринкової моделі в бік адміністративної.
Більші можливісті.

А в ринкових демократичних країнах чим будуть відповідати кризі?
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 10:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Підпал релейних шаф тощо -- їх вплив саме у масовості...
Масовості нема.

Тому і нема бо в порівнянні з підпалом авто яке стоїть за рогом, підпал релейного шкафа це вже доволі складна операція для якої треба мати хочаб автомобіль. А про торф то геть за межами для доступних виконавців
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 10:19

detroytred

Навіщо вигадки про особисті мотиви підпалу авто? Є факти -- спіймані. Всі з проплатою. Нічого особистого. Чисто гроші.


Хомʼяки самі не розуміють про що кажуть.
Уявимо, що дійсно когось пресонуло ТЦК, і він навіть не потрапив в ЗСУ (наприклад відкупився) і тепер затамував злобу і хоче помсти. Окей, такі люди існують.
У більш-менш здорових людей помста має бути спростована на кривдника, а не інший «схожий» обʼєкт. Може у Віталія інакше, він отримавши синця від хулігана на вулиці йде додому бити сина, чи дружину, але загалом все ж не так.
Так до чого тоді тут ліві автівки, не ТЦК-ні? А навіть якщо «ТЦК»-ні, то чи того самооо кривдника? Чи іншого ТЦК? Так а де тоді задоволення від помсти?
Наступний момент.. це тільки здається, що це так легко йти вночі під час комендантського з бензином , ризикувати зустріти патруль, попасти на чийсь реєстратор, чи камеру з балкону , чи біля магазину, потім встигнути повернутись якось додому. На такі речі треба мати і яйця і мотиви серйозні. От гроші - це мотив.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 24 вер, 2024 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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