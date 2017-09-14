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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10021100221002310024

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 10:22

  Mimohod написав:
  detroytred написав:Підпал релейних шаф тощо -- їх вплив саме у масовості...
Масовості нема.

Тому і нема бо в порівнянні з підпалом авто яке стоїть за рогом, підпал релейного шкафа це вже доволі складна операція для якої треба мати хочаб автомобіль. А про торф то геть за межами для доступних виконавців

А в чому складнощі?
Вздовж ждшляхів повно сіл.
Кинути пляшку на шафу не складно.

Шафи, болота точно так само стоять за рогом.
Наші спецслужби могли б так само через соцмережі "купляти" підпальщиків в оркостані...
Там бухариків повно.. А просторів ще більше.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 10:26

  Denik написав:Зараз все спокійго йде до дуже страшної економічної кризи на росії. І вона буде ще страшнішою наприклад на фоні кризи фондового ринку та кризи дифіциту бюджету та держборгу в США.
І тоді ми рашку бкдемо брати тепленьку.

сподіваюсь ми тепленьку рашку візьмемо за 2-3 дні?
Країна-агресорка Росія у 2025 році планує збільшити витрати на оборону до 142 мільярдів доларів, або до 6,2% валового внутрішнього продукту.

по грошам на війну у них планується ріст на 20-30%.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 10:31

  Hotab написав:От гроші - це мотив.

Саме так.
Універсальний мотиватор))

Людина чогось хоче або і овсі потребує. Що вона хоче чи потребує хз.
Але дай їй гроші, вона купить і отримає саме свою хатєлку або потребу, яка для неї важлива, хоча для іншого ця хотєлка пил.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 10:34

  detroytred написав:Про нафту домовляються))))
и про газ договорятся, потому что Украина не пуп земли и если партнеры скажут "Вова надо", вова отказать не сможет. То есть договорняки возможны когда оба партнера (пусть даже условные враги) взаимозависимы. Рф зависима от экспорта нефти/газа потому что складировать их некуда. А там где зависимостей нет возможно и взаимное уничтожение.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 10:39

  Hotab написав: На такі речі треба мати і яйця і мотиви серйозні.

Я от ще здавна звертав увагу на що кажуть самі злочинці про свої дії.
Мене цікавило от як людина пішла на отаке, на такі дії?

Імхо. У визначений момент (тобто отак зійшлися зірки -- одночасно співпали ряд факторів: стан людини, потреба, можливість, ситуація і т.д.) будь-який умовний дрищ або дрищиха спроможен піти створитьїи диво...
На яке не кожен з роками тренированими *яйцями, м'язами та свідомістю" здатен буде.

Тому беруть масовістю. Масі закидають мотив... В когось да і співраде. Маса велика, кількість готових вийде теж велика. Достатня.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 24 вер, 2024 10:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 10:39

  detroytred написав:А в чому складнощі?
Вздовж ждшляхів повно сіл.
Кинути пляшку на шафу не складно.

Шафи, болота точно так само стоять за рогом.
Наші спецслужби могли б так само через соцмережі "купляти" підпальщиків в оркостані...
Там бухариків повно.. А просторів ще більше.
я тоже удивился. Шкафы поджигают даже школьники.

«Ночью 11 июня двое местных жителей 2006 и 2010 года рождения, подожгли релейный шкаф на ЖД станции Вознесенск. Поджигатели задержаны», – рассказал источник в правоохранительных органах.

https://www.niknews.mk.ua/2024/06/12/na ... nyj-shkaf/


https://24tv.ua/ru/podzhog-zheleznodoro ... l_n2604252

https://hromadske.ua/ru/obshchestvo/224 ... ranitelyam

это уже похоже на диверсию.


как то давно по всему Ирпеню пропал интернет. Оказывается строители зацепили какой то кабель, даже такая мелочь приносит проблему тысячам людей.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 10:45

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Про нафту домовляються))))
и про газ договорятся, потому что Украина не пуп земли и если партнеры скажут "Вова надо", вова отказать не сможет. То есть договорняки возможны когда оба партнера (пусть даже условные враги) взаимозависимы. Рф зависима от экспорта нефти/газа потому что складировать их некуда. А там где зависимостей нет возможно и взаимное уничтожение.

Головна залежність, яку поки! демонструють партнери --- оркостан не збираються валити... війна не повинна вийти за межі. Тобто це і є фундамент контролюваності процесу.
Інструментом реалізації якої є "розмови-узгодження" між сторонами.

Чим слабкіше якогось рівня стане оркостан, тим в більшу залежність він буде потрапляти від Китаю, Індії та Ко.
Навіщо? Це. Партнерам.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 10:49

  detroytred написав:війна не повинна вийти за межі.
именно. ни рф ини нато не заинтересовано в большой войне, потому что оба сильно полиняют. А война в Украине для рф преемлима по всем пунктам. Бить по русской энергетике и экспорту нефти партнеры вряд ли разрешат, а от того что сгорит военный склад или аэродром местным аборигенам ни холодно ни жарко.

недавно пришла в голову такая теория, русские унижены дедушкой президентом которого невозможно сменить, поэтому пу доказывает войной типа не так уж он и плох. У себя в голове конечно.
Wirująświatła
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  #<1 ... 10021100221002310024
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