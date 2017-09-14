detroytred написав:Підпал релейних шаф тощо -- їх вплив саме у масовості... Масовості нема.
Тому і нема бо в порівнянні з підпалом авто яке стоїть за рогом, підпал релейного шкафа це вже доволі складна операція для якої треба мати хочаб автомобіль. А про торф то геть за межами для доступних виконавців
А в чому складнощі? Вздовж ждшляхів повно сіл. Кинути пляшку на шафу не складно.
Шафи, болота точно так само стоять за рогом. Наші спецслужби могли б так само через соцмережі "купляти" підпальщиків в оркостані... Там бухариків повно.. А просторів ще більше.
Denik написав:Зараз все спокійго йде до дуже страшної економічної кризи на росії. І вона буде ще страшнішою наприклад на фоні кризи фондового ринку та кризи дифіциту бюджету та держборгу в США. І тоді ми рашку бкдемо брати тепленьку.
сподіваюсь ми тепленьку рашку візьмемо за 2-3 дні?
Країна-агресорка Росія у 2025 році планує збільшити витрати на оборону до 142 мільярдів доларів, або до 6,2% валового внутрішнього продукту.
по грошам на війну у них планується ріст на 20-30%.
и про газ договорятся, потому что Украина не пуп земли и если партнеры скажут "Вова надо", вова отказать не сможет. То есть договорняки возможны когда оба партнера (пусть даже условные враги) взаимозависимы. Рф зависима от экспорта нефти/газа потому что складировать их некуда. А там где зависимостей нет возможно и взаимное уничтожение.
Hotab написав: На такі речі треба мати і яйця і мотиви серйозні.
Я от ще здавна звертав увагу на що кажуть самі злочинці про свої дії. Мене цікавило от як людина пішла на отаке, на такі дії?
Імхо. У визначений момент (тобто отак зійшлися зірки -- одночасно співпали ряд факторів: стан людини, потреба, можливість, ситуація і т.д.) будь-який умовний дрищ або дрищиха спроможен піти створитьїи диво... На яке не кожен з роками тренированими *яйцями, м'язами та свідомістю" здатен буде.
Тому беруть масовістю. Масі закидають мотив... В когось да і співраде. Маса велика, кількість готових вийде теж велика. Достатня.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 24 вер, 2024 10:41, всього редагувалось 1 раз.
и про газ договорятся, потому что Украина не пуп земли и если партнеры скажут "Вова надо", вова отказать не сможет. То есть договорняки возможны когда оба партнера (пусть даже условные враги) взаимозависимы. Рф зависима от экспорта нефти/газа потому что складировать их некуда. А там где зависимостей нет возможно и взаимное уничтожение.
Головна залежність, яку поки! демонструють партнери --- оркостан не збираються валити... війна не повинна вийти за межі. Тобто це і є фундамент контролюваності процесу. Інструментом реалізації якої є "розмови-узгодження" між сторонами.
Чим слабкіше якогось рівня стане оркостан, тим в більшу залежність він буде потрапляти від Китаю, Індії та Ко. Навіщо? Це. Партнерам.
detroytred написав:війна не повинна вийти за межі.
именно. ни рф ини нато не заинтересовано в большой войне, потому что оба сильно полиняют. А война в Украине для рф преемлима по всем пунктам. Бить по русской энергетике и экспорту нефти партнеры вряд ли разрешат, а от того что сгорит военный склад или аэродром местным аборигенам ни холодно ни жарко.
недавно пришла в голову такая теория, русские унижены дедушкой президентом которого невозможно сменить, поэтому пу доказывает войной типа не так уж он и плох. У себя в голове конечно.