Саме так.
Універсальний мотиватор))
Людина чогось хоче або і овсі потребує. Що вона хоче чи потребує хз.
Але дай їй гроші, вона купить і отримає саме свою хатєлку або потребу, яка для неї важлива, хоча для іншого ця хотєлка пил.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 10:31
Додано: Вів 24 вер, 2024 10:34
и про газ договорятся, потому что Украина не пуп земли и если партнеры скажут "Вова надо", вова отказать не сможет. То есть договорняки возможны когда оба партнера (пусть даже условные враги) взаимозависимы. Рф зависима от экспорта нефти/газа потому что складировать их некуда. А там где зависимостей нет возможно и взаимное уничтожение.
Додано: Вів 24 вер, 2024 10:39
Я от ще здавна звертав увагу на що кажуть самі злочинці про свої дії.
Мене цікавило от як людина пішла на отаке, на такі дії?
Імхо. У визначений момент (тобто отак зійшлися зірки -- одночасно співпали ряд факторів: стан людини, потреба, можливість, ситуація і т.д.) будь-який умовний дрищ або дрищиха спроможен піти створитьїи диво...
На яке не кожен з роками тренированими *яйцями, м'язами та свідомістю" здатен буде.
Тому беруть масовістю. Масі закидають мотив... В когось да і співраде. Маса велика, кількість готових вийде теж велика. Достатня.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 24 вер, 2024 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 вер, 2024 10:39
я тоже удивился. Шкафы поджигают даже школьники.
это уже похоже на диверсию.
как то давно по всему Ирпеню пропал интернет. Оказывается строители зацепили какой то кабель, даже такая мелочь приносит проблему тысячам людей.
Додано: Вів 24 вер, 2024 10:45
Головна залежність, яку поки! демонструють партнери --- оркостан не збираються валити... війна не повинна вийти за межі. Тобто це і є фундамент контролюваності процесу.
Інструментом реалізації якої є "розмови-узгодження" між сторонами.
Чим слабкіше якогось рівня стане оркостан, тим в більшу залежність він буде потрапляти від Китаю, Індії та Ко.
Навіщо? Це. Партнерам.
Додано: Вів 24 вер, 2024 10:49
именно. ни рф ини нато не заинтересовано в большой войне, потому что оба сильно полиняют. А война в Украине для рф преемлима по всем пунктам. Бить по русской энергетике и экспорту нефти партнеры вряд ли разрешат, а от того что сгорит военный склад или аэродром местным аборигенам ни холодно ни жарко.
недавно пришла в голову такая теория, русские унижены дедушкой президентом которого невозможно сменить, поэтому пу доказывает войной типа не так уж он и плох. У себя в голове конечно.
Додано: Вів 24 вер, 2024 10:53
Саме так.
Межі - мається на увазі не тільки географічні.
І зрозуміло, що повне узгодження та контрольованість процесів апріорі неможливі. Деякі відхилення можливі, були, є і будуть.
Стосовно причин - хз.
Є купа аргументів, що суб'єктивні.
Є купа аргументів, що суто раціональні.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 24 вер, 2024 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 вер, 2024 10:55
а в тцк стоїть плюс 1 до виконання плану.
Додано: Вів 24 вер, 2024 10:55
между кем и кем? о том что с нашей стороной там о чем то договариваются (кроме Стамбула) не верю. Даже обмен пленными идет через красный крест. Договориться можно, когда есть доверие. Было бы доверие уже обо всём бы договорились.
рациональные? не встречал ни одной. рф под санкциями, полностью зависима от Китая. Земли у них своей огого. 8 часов москва-владивосток, мигрантов из средней азии хватает. Нет ни одного плюса от СВО разве что кроме выплат за участие.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 вер, 2024 11:00, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 24 вер, 2024 11:00
)))
Ви бачите всі процеси тільки прямо в лоба.
Типу сіли і домовляються.
Для цього навіть взагалі не обов'язково хоч щось один одному казати. Просто не роби першим.........
Масово, систематично, свідомо не роби першим.
Ігноруй поодинокі випадковості або виключення.
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