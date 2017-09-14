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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1002310024100251002610027>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 11:00

Гроші - не головне!© Не в грошах щастя!©))))))

  Модератор написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

На вашу думку, коли чекати на реалізацію економічного бронювання та чи працюватиме цей механізм?

20-30К/міс, щоб не забрали у рабство))

Охоронцям в атб і іншим з зарплатою в 15-20к напрягтись? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 11:02

  detroytred написав:Ви бачите всі процеси тільки прямо в лоба.
не в лоб а сверху. Ключевое "Было бы доверие уже обо всём бы договорились." можете оспорить? куда делось доверие и почему его не вернули после майдана - тема отдельной ветки. Главная причина войны полное падение доверия между политическими лидерами Украины и рф. ПАП понимал что пропасть близко но как то балансировал, Медведчука и оппоблок не прессовал, а Зе этот баланс окончательно сломал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 вер, 2024 11:06, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:20-30К/міс, щоб не забрали у рабство))

Охоронцям в атб і іншим з зарплатою в 15-20к напрягтись?


так откупиться не дадут с любой зп , хоть 200-300к, если начальнику не занесешь

ничего это не решит
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 11:06

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:І зрозуміло, що повне узгодження та контрольованість процесів апріорі неможливі. Деякі відхилення можливі, були, є і будуть.
между кем и кем? о том что с нашей стороной там о чем то договариваются (кроме Стамбула) не верю. Даже обмен пленными идет через красный крест. Договориться можно, когда есть доверие. Было бы доверие уже обо всём бы договорились.
  detroytred написав:Є купа аргументів, що суб'єктивні.
Є купа аргументів, що суто раціональні.
рациональные? не встречал ни одной. рф под санкциями, полностью зависима от Китая. Земли у них своей огого. 8 часов москва-владивосток, мигрантов из средней азии хватает. Нет ни одного плюса от СВО разве что кроме выплат за участие.

Тому і ми і розмовляємо образно на різних мовах.
Тому. Що ви. Не бачите. Жодної. Раціо причини.

17хв.-22 хв.
26-31.
https://m.youtube.com/watch?v=wqGsTTbuuJQ
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 11:12

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ви бачите всі процеси тільки прямо в лоба.
не в лоб а сверху. Ключевое "Было бы доверие уже обо всём бы договорились." можете оспорить? куда делось доверие и почему его не вернули после майдана - тема отдельной ветки. Главная причина войны полное падение доверия между политическими лидерами Украины и рф. ПАП понимал что пропасть близко но как то балансировал, Медведчука и оппоблок не прессовал, а Зе этот баланс окончательно сломал.


Глобальний конфлікт: за нами Захід, за оркостаном Глобальний південь.
А ви про Порошенко, Зе))
Про баланс між Україною та оркостаном))

Ніііт.
Це на поверхні Україна-рфія.
В корінці глибші протиріччя.
Наші управлінці відповідальні лише в тому, що не відвернули від України місце вияснення відносин.
Чому всі інші країни тільки й раді... Що не в їх квартирі. Вирішуються остаточні непорозуміння переходу до багатополярного світу.

Хиткий баланс зломав Байден.
Ще й не схотів захистити.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 24 вер, 2024 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 11:17

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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 11:28

  detroytred написав:Глобальний конфлікт: за нами Захід
не смотрите вы марафон. Нет никакого глобального конфликта.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 11:46

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Глобальний конфлікт: за нами Захід
не смотрите вы марафон. Нет никакого глобального конфликта.

Не читайте савецьких газет.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ви сильно перебільшуєте і забігаєте наперед.
Процеси зменшення темпів росту населення може і відбуваються усюди, але вони відбуваються вже 70 років(з 1950 року).
Але ріст населення триває і триває досить інтенсивно. На якій цифрі зупинить - точно не відомо. Думаю до 10 лярдів дійде точно.
Про які 2 лярди ви говорите? - я не розумію. Хіба буде якась страшна епідемія або війна.

Почитайте про демографічний перехід.
Зі зростанням урбанізації знижується народжуваність. Десь швидше, десь повільніше - але знижується. Цей процес відбуваєтсья всюди.
Тому населення планети буде зменшуватися. Пік населенння на поточному етапі прогнозують на 60-70ті роки нашого століття, і не 10, лише 8.х мільярдів.
Можливо колись, з ростом роботизації виникнуть передумови для зростання народжуваності. Але не факт. Наразі діти в місті - це дорого.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 11:52

  detroytred написав:Наші спецслужби могли б так само через соцмережі "купляти" підпальщиків в оркостані...
Там бухариків повно.. А просторів ще більше.


там бояться могут больше власть чем у нас.
это тут 8 лет грозит. а там могут и 20 влепить если доживет.
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