detroytred написав:Ви бачите всі процеси тільки прямо в лоба.
не в лоб а сверху. Ключевое "Было бы доверие уже обо всём бы договорились." можете оспорить? куда делось доверие и почему его не вернули после майдана - тема отдельной ветки. Главная причина войны полное падение доверия между политическими лидерами Украины и рф. ПАП понимал что пропасть близко но как то балансировал, Медведчука и оппоблок не прессовал, а Зе этот баланс окончательно сломал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 вер, 2024 11:06, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:І зрозуміло, що повне узгодження та контрольованість процесів апріорі неможливі. Деякі відхилення можливі, були, є і будуть.
между кем и кем? о том что с нашей стороной там о чем то договариваются (кроме Стамбула) не верю. Даже обмен пленными идет через красный крест. Договориться можно, когда есть доверие. Было бы доверие уже обо всём бы договорились.
detroytred написав:Є купа аргументів, що суб'єктивні. Є купа аргументів, що суто раціональні.
рациональные? не встречал ни одной. рф под санкциями, полностью зависима от Китая. Земли у них своей огого. 8 часов москва-владивосток, мигрантов из средней азии хватает. Нет ни одного плюса от СВО разве что кроме выплат за участие.
Тому і ми і розмовляємо образно на різних мовах. Тому. Що ви. Не бачите. Жодної. Раціо причини.
detroytred написав:Ви бачите всі процеси тільки прямо в лоба.
не в лоб а сверху. Ключевое "Было бы доверие уже обо всём бы договорились." можете оспорить? куда делось доверие и почему его не вернули после майдана - тема отдельной ветки. Главная причина войны полное падение доверия между политическими лидерами Украины и рф. ПАП понимал что пропасть близко но как то балансировал, Медведчука и оппоблок не прессовал, а Зе этот баланс окончательно сломал.
Глобальний конфлікт: за нами Захід, за оркостаном Глобальний південь. А ви про Порошенко, Зе)) Про баланс між Україною та оркостаном))
Ніііт. Це на поверхні Україна-рфія. В корінці глибші протиріччя. Наші управлінці відповідальні лише в тому, що не відвернули від України місце вияснення відносин. Чому всі інші країни тільки й раді... Що не в їх квартирі. Вирішуються остаточні непорозуміння переходу до багатополярного світу.
Хиткий баланс зломав Байден. Ще й не схотів захистити.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 24 вер, 2024 11:18, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Ви сильно перебільшуєте і забігаєте наперед. Процеси зменшення темпів росту населення може і відбуваються усюди, але вони відбуваються вже 70 років(з 1950 року). Але ріст населення триває і триває досить інтенсивно. На якій цифрі зупинить - точно не відомо. Думаю до 10 лярдів дійде точно. Про які 2 лярди ви говорите? - я не розумію. Хіба буде якась страшна епідемія або війна.
Почитайте про демографічний перехід. Зі зростанням урбанізації знижується народжуваність. Десь швидше, десь повільніше - але знижується. Цей процес відбуваєтсья всюди. Тому населення планети буде зменшуватися. Пік населенння на поточному етапі прогнозують на 60-70ті роки нашого століття, і не 10, лише 8.х мільярдів. Можливо колись, з ростом роботизації виникнуть передумови для зростання народжуваності. Але не факт. Наразі діти в місті - це дорого.