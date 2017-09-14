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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10024100251002610027>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 11:55

  tester7336 написав:
  detroytred написав:Наші спецслужби могли б так само через соцмережі "купляти" підпальщиків в оркостані...
Там бухариків повно.. А просторів ще більше.


там бояться могут больше власть чем у нас.
это тут 8 лет грозит. а там могут и 20 влепить если доживет.

Але захищати країну не треба. Хай і у нас концтабір буде..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 11:57

  tester7336 написав:там бояться могут больше власть чем у нас.
это тут 8 лет грозит. а там могут и 20 влепить если доживет.

Так купляють. Вчора тільки Mi-8 школярі спалили. Перед тим пару тижнів тому теж була спроба підпалу вертольота школярами...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 11:59

  tester7336 написав:
  detroytred написав:Наші спецслужби могли б так само через соцмережі "купляти" підпальщиків в оркостані...
Там бухариків повно.. А просторів ще більше.


там бояться могут больше власть чем у нас.
это тут 8 лет грозит. а там могут и 20 влепить если доживет.

Ті, хто погоджується на таке, менш переймаються-думають про покарання, ніж про ціль та мотивацію.
Хоч 8, хоч 20 на момент прийняття рішення це не хвилює.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 12:00

Зеленский заявил, что война Украины с Россией «близка к концу», и призвал к дополнительной помощи

https://abcnews.go.com/Politics/exclusi ... =113936136
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 12:07

  Hotab написав:Але захищати країну не треба. Хай і у нас концтабір буде..


вы это задвигайте нашей власти. стадо всегда на вожака смотрит.
а если вожак предается неге то кто пойдет на алтарь свое здоровье и жизнь ложить?
так что не там вы пропаганду ведете. к коле каклете зайдите например.

ЗЫ
первая строка в поиске
https://www.nikpravda.com.ua/mazhorni-avto-za-byudzhetni-groshi-yaki-avtivky-zakupovuvaly-v-ukrayini-u-2023-rotsi/
"«Мажорні» авто за бюджетні гроші: які автівки закуповували в Україні у 2023 році"

https://nashigroshi.org/2024/09/23/upravlinnia-derzhokhorony-postavylo-rekord-po-tsini-chlenovoziv-pid-chas-viyny-kupyly-premial-ni-land-cruiser-po-4-mln/
Управління держохорони поставило рекорд по ціні «членовозів» під час війни – купили преміальні Land Cruiser по 4 млн
Востаннє редагувалось tester7336 в Вів 24 вер, 2024 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 12:09

Не читайте савецьких газет.

Причины войны
1. Непорядочный сосед. К которому нужно искать подход
2. Просранный впк. Воевать нечем
3. После крена от рф (майдан) нас не приняли ни в ес ни в нато поэтому сосед решил сделать крен назад

Где тут что то глобального?
Глобальность придумала команда зе чтобы оправдать обьемы помощи, типа мы тут за вас воюем, лейте бабки щедрее.

команда зе не может предьявить в лоб что с членством в ЕС нас кинули а в нато вообще не звали.

А если конфликт глобальный ну так вроде нато в нем за нас и нам никто средний палец не показывал.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 12:15

Кабмин выделил почти 72 миллиона на рассылку по почте 900 тысяч повесток до конца года

Решение принято на заседании 24 сентября.

Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/24/7476505/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 12:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Наші спецслужби могли б так само через соцмережі "купляти" підпальщиків в оркостані...

Було таке на початку війни.
За шкаф. Завдання повинно бути по можливостям виконавця, мабуть немає таких зовсім дурних
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:20-30К/міс, щоб не забрали у рабство))

Успіх, я вас попрошу, ви як підете "на прискорений дембель" то маякніть нам сюди. Буде точка відліку часу
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 12:45

  Xenon написав:Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц.

була потреба 300 тис. всього, тепер це в місяць.
черги в тцк будуть ще потужніші.
sergey_stasyuk555
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