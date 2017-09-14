Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 вер, 2024 11:55
tester7336 написав: detroytred написав:
Наші спецслужби могли б так само через соцмережі "купляти" підпальщиків в оркостані...
Там бухариків повно.. А просторів ще більше.
там бояться могут больше власть чем у нас.
это тут 8 лет грозит. а там могут и 20 влепить если доживет.
Але захищати країну не треба. Хай і у нас концтабір буде..
Hotab
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Додано: Вів 24 вер, 2024 11:57
tester7336 написав:
там бояться могут больше власть чем у нас.
это тут 8 лет грозит. а там могут и 20 влепить если доживет.
Так купляють. Вчора тільки Mi-8 школярі спалили. Перед тим пару тижнів тому теж була спроба підпалу вертольота школярами...
sashaqbl
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Додано: Вів 24 вер, 2024 11:59
tester7336 написав: detroytred написав:
Наші спецслужби могли б так само через соцмережі "купляти" підпальщиків в оркостані...
Там бухариків повно.. А просторів ще більше.
там бояться могут больше власть чем у нас.
это тут 8 лет грозит. а там могут и 20 влепить если доживет.
Ті, хто погоджується на таке, менш переймаються-думають про покарання, ніж про ціль та мотивацію.
Хоч 8, хоч 20 на момент прийняття рішення це не хвилює.
detroytred
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Додано: Вів 24 вер, 2024 12:00
Xenon
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Додано: Вів 24 вер, 2024 12:07
Hotab написав:
Але захищати країну не треба. Хай і у нас концтабір буде..
вы это задвигайте нашей власти. стадо всегда на вожака смотрит.
а если вожак предается неге то кто пойдет на алтарь свое здоровье и жизнь ложить?
так что не там вы пропаганду ведете. к коле каклете зайдите например.
ЗЫ
первая строка в поиске
https://www.nikpravda.com.ua/mazhorni-avto-za-byudzhetni-groshi-yaki-avtivky-zakupovuvaly-v-ukrayini-u-2023-rotsi/
"«Мажорні» авто за бюджетні гроші: які автівки закуповували в Україні у 2023 році"
https://nashigroshi.org/2024/09/23/upravlinnia-derzhokhorony-postavylo-rekord-po-tsini-chlenovoziv-pid-chas-viyny-kupyly-premial-ni-land-cruiser-po-4-mln/
Управління держохорони поставило рекорд по ціні «членовозів» під час війни – купили преміальні Land Cruiser по 4 млн
Востаннє редагувалось
tester7336
в Вів 24 вер, 2024 12:14, всього редагувалось 1 раз.
tester7336
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Додано: Вів 24 вер, 2024 12:09
Не читайте савецьких газет.
Причины войны
1. Непорядочный сосед. К которому нужно искать подход
2. Просранный впк. Воевать нечем
3. После крена от рф (майдан) нас не приняли ни в ес ни в нато поэтому сосед решил сделать крен назад
Где тут что то глобального?
Глобальность придумала команда зе чтобы оправдать обьемы помощи, типа мы тут за вас воюем, лейте бабки щедрее.
команда зе не может предьявить в лоб что с членством в ЕС нас кинули а в нато вообще не звали.
А если конфликт глобальный ну так вроде нато в нем за нас и нам никто средний палец не показывал.
Wirująświatła
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3
Додано: Вів 24 вер, 2024 12:15
Кабмин выделил почти 72 миллиона на рассылку по почте 900 тысяч повесток до конца года
Решение принято на заседании 24 сентября.
Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/24/7476505/
Xenon
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Додано: Вів 24 вер, 2024 12:33
detroytred написав:
Наші спецслужби могли б так само через соцмережі "купляти" підпальщиків в оркостані...
Було таке на початку війни.
За шкаф. Завдання повинно бути по можливостям виконавця, мабуть немає таких зовсім дурних
Mimohod
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Додано: Вів 24 вер, 2024 12:39
Успіх написав:
20-30К/міс, щоб не забрали у рабство))
Успіх, я вас попрошу, ви як підете "на прискорений дембель" то маякніть нам сюди. Буде точка відліку часу
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Додано: Вів 24 вер, 2024 12:45
Xenon написав:
Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц.
була потреба 300 тис. всього, тепер це в місяць.
черги в тцк будуть ще потужніші.
sergey_stasyuk555
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