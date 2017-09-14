Hotab написав:Але захищати країну не треба. Хай і у нас концтабір буде..
вы это задвигайте нашей власти. стадо всегда на вожака смотрит. а если вожак предается неге то кто пойдет на алтарь свое здоровье и жизнь ложить? так что не там вы пропаганду ведете. к коле каклете зайдите например.
Причины войны 1. Непорядочный сосед. К которому нужно искать подход 2. Просранный впк. Воевать нечем 3. После крена от рф (майдан) нас не приняли ни в ес ни в нато поэтому сосед решил сделать крен назад
Где тут что то глобального? Глобальность придумала команда зе чтобы оправдать обьемы помощи, типа мы тут за вас воюем, лейте бабки щедрее.
команда зе не может предьявить в лоб что с членством в ЕС нас кинули а в нато вообще не звали.
А если конфликт глобальный ну так вроде нато в нем за нас и нам никто средний палец не показывал.
Навіть не знаю, що там в середині. Достатньо одного заголовку. Але явно два доктори наук не ведуть мову про "непорядочный сосед...": *Досліджено сутність розв’язаної Росією війни в Україні та визначено її глобальний цивілізаційний характер, обумовлений розбіжністю стратегічних векторів розвитку обох країн.* https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/13923
Колись сама рфія стратегічно йшла в напрямку Джи7 та навіть НАТО. Колись Україна залишалась в сфері контролю рфії. Колись США не заявляли про загрози збоку Китаю.
І колись це все змінилося. Глобально. Глобальніше нікуди. А ви про якісь містячкове непорозуміння з непорядочним сусідом.