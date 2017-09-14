RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1002510026100271002810029 ... 10031>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 12:47

  sergey_stasyuk555 написав:
  Xenon написав:Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц.

була потреба 300 тис. всього, тепер це в місяць.
черги в тцк будуть ще потужніші.

Минэкономики? Ну, главное вбросил Xenon, то надёжно.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5221
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 12:49

  Mimohod написав:
  Успіх написав:20-30К/міс, щоб не забрали у рабство))

Успіх, я вас попрошу, ви як підете "на прискорений дембель" то маякніть нам сюди. Буде точка відліку часу

Прекрасный пост. Вообще когда собираешься нарушать закон, надо побольше рассказывать, и большему кругу людей. Так шансов не быть пойманным гораздо больше.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5221
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 12:49

  sergey_stasyuk555 написав:
  Xenon написав:Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц.

була потреба 300 тис. всього, тепер це в місяць.
черги в тцк будуть ще потужніші.

300 тис. повісток.
Скільки з них дойде до ТЦК? Скільки з тих, що дійшли - мобілізуютсья?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1906
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 12:54

  Wirująświatła написав:
  sergey_stasyuk555 написав:була потреба 300 тис. всього, тепер це в місяць
патерь нєт



так ще Арахамія казав що нестачу зброї (яку недодають західні партнери) можемо компенсувати людьми
от і компенсують наразі


Нестачу зброї можемо компенсувати людьми – Давид Арахамія

https://bukvy.org/nestachu-zbroyi-mozhe ... arahamiya/
Xenon
 
Повідомлень: 4756
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 12:56

  stm написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Xenon написав:Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц.

була потреба 300 тис. всього, тепер це в місяць.
черги в тцк будуть ще потужніші.

Минэкономики? Ну, главное вбросил Xenon, то надёжно.

"вбросіл" шмигаль взагалі то, хз для тебе це надьожно чи ні:
Дослівно розпорядження уряду: "3 метою зміцнення обороноздатності держави виділити Міністерству оборони 71 820 тис. гривень для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військовозобов'язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, і направлення зазначених повісток військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням із описом вкладення і повідомленням про вручення".
Рішення ухвалено на засіданні 24 вересня.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 195
З нами з: 21.05.23
Подякував: 24 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 12:57

"З нами таке нєслучіцццо нікогдА!"©)))

  Mimohod написав:
  Успіх написав:20-30К/міс, щоб не забрали у рабство))

Успіх, я вас попрошу, ви як підете "на прискорений дембель" то маякніть нам сюди. Буде точка відліку часу

Буде точка відліку часу до чого/якої події?

І друге питання - чому саме від мого пришвидшеного дембеля треба відраховувати?
На Марсі, наче, з весни поїзд-сзч почав набирати швидкість :wink: :shock: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6873
З нами з: 18.03.21
Подякував: 231 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

2023 рік стане вирішальним у нашій спільній війні". Виступ Зеленського у Конгресі США
Четвер, 22 грудня 2022, 07:00

Хто забув
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3423
З нами з: 17.12.22
Подякував: 93 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:00

  fox767676 написав:
  Успіх написав:20-30К/міс, щоб не забрали у рабство))

Охоронцям в атб і іншим з зарплатою в 15-20к напрягтись?


так откупиться не дадут с любой зп , хоть 200-300к, если начальнику не занесешь

ничего это не решит

Тому що не "автоматично", а через "людський фактор".
Напр., в кабінеті платника податку, якщо сума подактів та зборів за попередній квартал більше 40К, то появляється чекбокс з галочкою "бронь" і QR код
Востаннє редагувалось flyman в Вів 24 вер, 2024 13:02, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36513
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:00

не здивуюсь , що так зване "Економічне бронювання" введуть десь коли почнеться РПВ,
і от потім, якщо хочеш на дембель = плати 20-30к в місяць і вільний.
Xenon
 
Повідомлень: 4756
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:05

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24956
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 1002510026100271002810029 ... 10031>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, pesikot, sergey_stasyuk555, Модератор і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 67973
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 231512
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 724886
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12742)
24.09.2024 14:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.