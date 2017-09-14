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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 вер, 2024 12:47
sergey_stasyuk555 написав: Xenon написав:
Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц.
була потреба 300 тис. всього, тепер це в місяць.
черги в тцк будуть ще потужніші.
Минэкономики? Ну, главное вбросил Xenon, то надёжно.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 12:49
Mimohod написав: Успіх написав:
20-30К/міс, щоб не забрали у рабство))
Успіх, я вас попрошу, ви як підете "на прискорений дембель" то маякніть нам сюди. Буде точка відліку часу
Прекрасный пост. Вообще когда собираешься нарушать закон, надо побольше рассказывать, и большему кругу людей. Так шансов не быть пойманным гораздо больше.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 12:49
sergey_stasyuk555 написав: Xenon написав:
Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц.
була потреба 300 тис. всього, тепер це в місяць.
черги в тцк будуть ще потужніші.
300 тис. повісток.
Скільки з них дойде до ТЦК? Скільки з тих, що дійшли - мобілізуютсья?
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Додано: Вів 24 вер, 2024 12:54
Wirująświatła написав: sergey_stasyuk555 написав:
була потреба 300 тис. всього, тепер це в місяць
патерь нєт
так ще Арахамія казав що нестачу зброї (яку недодають західні партнери) можемо компенсувати людьми
от і компенсують наразі
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Додано: Вів 24 вер, 2024 12:56
stm написав: sergey_stasyuk555 написав: Xenon написав:
Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц.
була потреба 300 тис. всього, тепер це в місяць.
черги в тцк будуть ще потужніші.
Минэкономики? Ну, главное вбросил Xenon, то надёжно.
"вбросіл" шмигаль взагалі то, хз для тебе це надьожно чи ні:
Дослівно розпорядження уряду: "3 метою зміцнення обороноздатності держави виділити Міністерству оборони 71 820 тис. гривень для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військовозобов'язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, і направлення зазначених повісток військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням із описом вкладення і повідомленням про вручення".
Рішення ухвалено на засіданні 24 вересня.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 12:57
Mimohod написав: Успіх написав:
20-30К/міс, щоб не забрали у рабство))
Успіх, я вас попрошу, ви як підете "на прискорений дембель" то маякніть нам сюди. Буде точка відліку часу
Буде точка відліку часу до чого/якої події?
І друге питання - чому саме від мого пришвидшеного дембеля треба відраховувати?
На Марсі, наче, з весни поїзд-сзч почав набирати швидкість
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Додано: Вів 24 вер, 2024 13:00
2023 рік стане вирішальним у нашій спільній війні". Виступ Зеленського у Конгресі США
Четвер, 22 грудня 2022, 07:00
Хто забув
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Додано: Вів 24 вер, 2024 13:00
fox767676 написав: Успіх написав:
20-30К/міс, щоб не забрали у рабство))
Охоронцям в атб і іншим з зарплатою в 15-20к напрягтись?
так откупиться не дадут с любой зп , хоть 200-300к, если начальнику не занесешь
ничего это не решит
Тому що не "автоматично", а через "людський фактор".
Напр., в кабінеті платника податку, якщо сума подактів та зборів за попередній квартал більше 40К, то появляється чекбокс з галочкою "бронь" і QR код
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 24 вер, 2024 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 13:00
не здивуюсь , що так зване "Економічне бронювання" введуть десь коли почнеться РПВ,
і от потім, якщо хочеш на дембель = плати 20-30к в місяць і вільний.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 13:05
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