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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 100261002710028100291003010031>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:09

Обов'язки, обов'язки, обов'язки... - а права?

  stm написав:
  Mimohod написав:
  Успіх написав:20-30К/міс, щоб не забрали у рабство))

Успіх, я вас попрошу, ви як підете "на прискорений дембель" то маякніть нам сюди. Буде точка відліку часу

Прекрасный пост. Вообще когда собираешься нарушать закон, надо побольше рассказывать, и большему кругу людей. Так шансов не быть пойманным гораздо больше.
Так, так... - не хитра штука понаприймати 100500 законів, щоб, наче, законно(якщо в Конституцію не підглядати/фтопку її) утримувати в рабстві ДОВІЧНО(!!!) людей!
І ще б все не так жахливо було б, якщо б "як всі, то всі!"© Але ж все далеко не так!
Тому - "А в остальном, прекрасная Маркіза..."©
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Вообще когда собираешься нарушать закон, надо побольше рассказывать, и большему кругу людей.

Тю. А шо тут такого?
"Я йду в СЗЧ до встановлення чітких термінів служби": демобілізація має бути реальною (Сергій Гнезділов)
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:11

  Бетон написав:2023 рік стане вирішальним у нашій спільній війні". Виступ Зеленського у Конгресі США
Четвер, 22 грудня 2022, 07:00

Хто забув

Бетон, по всем экономическим и стратегическим параметрам, орки должны были отползти. Но идёт уничтожение орков и нас, и, я не уверенна что до последнего деда, правда орковского, они не дойдут раньше. Подписывать Минск действительно больше никто из наших не собирается.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:12

  detroytred написав:*Досліджено сутність розв’язаної Росією війни в Україні та визначено її глобальний цивілізаційний характер, обумовлений розбіжністю стратегічних векторів розвитку обох країн.
у Венгрии и рф тоже разные векторы, но войны нет. Даже на Финляндию путин не напал до ее включения в нато. Шо то не сходится в консерватории.

Векторы БЫЛИ разные. Теперь мы такая же диктатура как и путин. А по коррупции впереди планеты всей. Так что по логике из цитаты мы не воевать с рф должны а целоваться в засос. Как путин и ким.

И ещё добавлю про "глобальность" конфликта. Нам помогает около 50 стран, но мы отступаем. Как же так пачиму? Неужели путин сильнее всех наших партнеров включая США? Дьявол в деталях. Нам помогают по чайной ложке, потому что не считают этот конфликт глобальным. Одна коррумпированная территория напала на другую. С точки зрения цивилизаций что рф что мы - дикари.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:13

  Xenon написав:не здивуюсь , що так зване "Економічне бронювання" введуть десь коли почнеться РПВ,
і от потім, якщо хочеш на дембель = плати 20-30к в місяць і вільний.


Так і буде
хочеш за кордон - "залог" 200-300к
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:14

  Mimohod написав:
  stm написав:Вообще когда собираешься нарушать закон, надо побольше рассказывать, и большему кругу людей.

Тю. А шо тут такого?
"Я йду в СЗЧ до встановлення чітких термінів служби": демобілізація має бути реальною (Сергій Гнезділов)

Это акция публичная. Человек покинул таки позицию или в отпуске? )
У Успиха, Вы ведь просите реальное СЗЧ для не публичного человека. Это как будешь взрывать банкомат, сообщи всем друзьям и соседям, они хотят быть в курсе)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:15

А что там про 50-60 лет от Гончара. Сегодня сказали знакомому в ТЦК, что Зе не подписал.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:18

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Остаётся поверить словам Джонсона:
Мы должны дать Украине огромный пакет финансовой помощи, вроде ленд-лиза, на $500 млрд или даже $1 трлн.
:)

Джонсон зараз просто письменник і на виділення трильйонів ніяк не впливає:
Від прем'єра до автора. Де зараз та чим займається "великий друг" України Борис Джонсон https://www.rbc.ua/rus/news/de-zaraz-ta ... 33878.html

Это понятно.
Он и говорил не "дадут", а "должны дать".

в Україні діє адміністративна відповідальність за порушення комендантської години. Штраф за таке правопорушення становить від 170 до 510 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума штрафу подвоюється", - каже юрист.
Також можуть бути застосовані виправні роботи або адміністративний арешт на термін до 15 діб. https://www.rbc.ua/rus/news/shcho-bude- ... 56051.html

Наскільки застосовується, це питання. Думав, що будуть масові штрафи за не оновлення даних, але і про таке не чути.

Спасибо за уточнение.
Остаётся поверить, что киевская полиция об этом не знает. Выступал не рядовой полицейский и по серьёзному вопросу о поджогах военных автомобилей.
Правда, по Вашей ссылке есть такая странная фраза:
При цьому він зазначає, що конкретного законодавчого механізму для штрафів за порушення комендантської години немає.

И ещё:
"Важливо зазначити, що нещодавно Верховна Рада не ухвалила законопроект, який передбачав суттєве збільшення штрафів за порушення комендантської години (законопроєкт № 10195 передбачав штрафи - від 8500 до 34 000 грн - Ред.) Однак це не означає, що питання не буде переглянуто в майбутньому", - зазначає юрист.

В результате не совсем понятно есть реальные наказания или нет и почему отказались увеличить штраф.

Мирний супер план від Зе теж реалістичність на рівні Борисових фантазій, але, напевно, перевести відповідальність кудись за океан то годиться.

План обсуждать не могу пока его не видел.
Но независимо от вопроса об ответственности выполнение любого нашего плана решающим образом зависит от США. Хоть войны, хоть мира. Совершенно самостоятельно мы можем только капитулировать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Буде точка відліку часу до чого/якої події?

І друге питання - чому саме від мого пришвидшеного дембеля треба відраховувати?

З кінця. Я думаю що таких як ви там більшість.
Ну і тоді все. Можно буде сідати під Борисполем с пзрк і засівати неньку долляровими купюрами ))) (жартую)
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:25

  Schmit написав:

БТС доносить думку, що ось що буде з тими сепарами, хто захоче "самостійності"
flyman
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