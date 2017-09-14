Бетон написав:2023 рік стане вирішальним у нашій спільній війні". Виступ Зеленського у Конгресі США Четвер, 22 грудня 2022, 07:00
Хто забув
Бетон, по всем экономическим и стратегическим параметрам, орки должны были отползти. Но идёт уничтожение орков и нас, и, я не уверенна что до последнего деда, правда орковского, они не дойдут раньше. Подписывать Минск действительно больше никто из наших не собирается.
detroytred написав:*Досліджено сутність розв’язаної Росією війни в Україні та визначено її глобальний цивілізаційний характер, обумовлений розбіжністю стратегічних векторів розвитку обох країн.
у Венгрии и рф тоже разные векторы, но войны нет. Даже на Финляндию путин не напал до ее включения в нато. Шо то не сходится в консерватории.
Векторы БЫЛИ разные. Теперь мы такая же диктатура как и путин. А по коррупции впереди планеты всей. Так что по логике из цитаты мы не воевать с рф должны а целоваться в засос. Как путин и ким.
И ещё добавлю про "глобальность" конфликта. Нам помогает около 50 стран, но мы отступаем. Как же так пачиму? Неужели путин сильнее всех наших партнеров включая США? Дьявол в деталях. Нам помогают по чайной ложке, потому что не считают этот конфликт глобальным. Одна коррумпированная территория напала на другую. С точки зрения цивилизаций что рф что мы - дикари.
stm написав:Вообще когда собираешься нарушать закон, надо побольше рассказывать, и большему кругу людей.
Тю. А шо тут такого? "Я йду в СЗЧ до встановлення чітких термінів служби": демобілізація має бути реальною (Сергій Гнезділов)
Это акция публичная. Человек покинул таки позицию или в отпуске? ) У Успиха, Вы ведь просите реальное СЗЧ для не публичного человека. Это как будешь взрывать банкомат, сообщи всем друзьям и соседям, они хотят быть в курсе)
Это понятно. Он и говорил не "дадут", а "должны дать".
в Україні діє адміністративна відповідальність за порушення комендантської години. Штраф за таке правопорушення становить від 170 до 510 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума штрафу подвоюється", - каже юрист. Також можуть бути застосовані виправні роботи або адміністративний арешт на термін до 15 діб. https://www.rbc.ua/rus/news/shcho-bude- ... 56051.html
Наскільки застосовується, це питання. Думав, що будуть масові штрафи за не оновлення даних, але і про таке не чути.
Спасибо за уточнение. Остаётся поверить, что киевская полиция об этом не знает. Выступал не рядовой полицейский и по серьёзному вопросу о поджогах военных автомобилей. Правда, по Вашей ссылке есть такая странная фраза:
При цьому він зазначає, що конкретного законодавчого механізму для штрафів за порушення комендантської години немає.
И ещё:
"Важливо зазначити, що нещодавно Верховна Рада не ухвалила законопроект, який передбачав суттєве збільшення штрафів за порушення комендантської години (законопроєкт № 10195 передбачав штрафи - від 8500 до 34 000 грн - Ред.) Однак це не означає, що питання не буде переглянуто в майбутньому", - зазначає юрист.
В результате не совсем понятно есть реальные наказания или нет и почему отказались увеличить штраф.
Мирний супер план від Зе теж реалістичність на рівні Борисових фантазій, але, напевно, перевести відповідальність кудись за океан то годиться.
План обсуждать не могу пока его не видел. Но независимо от вопроса об ответственности выполнение любого нашего плана решающим образом зависит от США. Хоть войны, хоть мира. Совершенно самостоятельно мы можем только капитулировать.