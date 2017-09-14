Додано: Вів 24 вер, 2024 13:12

detroytred написав: *Досліджено сутність розв’язаної Росією війни в Україні та визначено її глобальний цивілізаційний характер, обумовлений розбіжністю стратегічних векторів розвитку обох країн. *Досліджено сутність розв’язаної Росією війни в Україні та визначено її глобальний цивілізаційний характер, обумовлений розбіжністю стратегічних векторів розвитку обох країн.

у Венгрии и рф тоже разные векторы, но войны нет. Даже на Финляндию путин не напал до ее включения в нато. Шо то не сходится в консерватории.Векторы БЫЛИ разные. Теперь мы такая же диктатура как и путин. А по коррупции впереди планеты всей. Так что по логике из цитаты мы не воевать с рф должны а целоваться в засос. Как путин и ким.И ещё добавлю про "глобальность" конфликта. Нам помогает около 50 стран, но мы отступаем. Как же так пачиму? Неужели путин сильнее всех наших партнеров включая США? Дьявол в деталях. Нам помогают по чайной ложке, потому что не считают этот конфликт глобальным. Одна коррумпированная территория напала на другую. С точки зрения цивилизаций что рф что мы - дикари.