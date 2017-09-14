Бетон написав:............... Нам каждый день показывают людей в военной форме на бусах ЗСУ, заталкивающих орущих граждан по всей стране. Кто работает на врага? Диверсанты только используют ситуацию, которую создали тцк-ашники.
Кто же занимается дискредитацией Вооруженных сил Украины? Такой, для которой даже придумывать ничего не нужно, сами творят. Готовые картинки И это только мизер того, что случайно попадает на камеру
Для диверсанта не нужна никакая "ситуация". Важно только задание и оплата. Кроме "идейных" случаев, но это сегодня редко. Насчёт "мизера" и "случайного попадания на камеру" не уверен. При сегодняшнем количестве камер и смартфонов "случайно" попадать может большинство событий.
Hotab написав:Ну и понятно что в Киеве куча штабов, куда из бригад (а их сотни) постоянно на таких машинах едут люди со всякими бумагами, актами, получать/списывать имущество и т.д. Потому что все завязано на Киеве. А армия как была УПА (українська паперова армія) так и осталась.
Отримати майно так, але все інше зараз пробують перевести в безпаперову форму.
stm написав:Это как будешь взрывать банкомат, сообщи всем друзьям и соседям, они хотят быть в курсе)
Я думаю что в детстве вы тоже смотрели мультфильм "Ограбление по ... Итальянски". У нас та же ситуация, вот Успиха никто не осуждает, а даже поддерживают
Фильм? Мультфильмы я первая в очереди) понимаю, что надо больше СЗЧ, т.к. фронт недостаточно прогибается. Хотя посмотрите, всё по плану на нескольких направлениях. Костыльные войска таки выявляют наши позиции и у орков уже есть дрон матка... А у нас нет артиллерии, именно поэтому Успих теперь дроновод...
Бетон написав:............ Багато з чим треба змиритися. Мільонам - зі зруйнованим життям, родинами, десяткам тисяч- з втратою синів, сотням тисяч - з каліцтвом, втратою кінцівок, очей, повною руйнацією психіки. Всім іншим прийдеться змиритися з втратою територій. Всього навсього. І цінити те,що залишиться.
Зараз все спокійго йде до дуже страшної економічної кризи на росії. І вона буде ще страшнішою наприклад на фоні кризи фондового ринку та кризи дифіциту бюджету та держборгу в США. І тоді ми рашку бкдемо брати тепленьку.
Блажен, кто верует, тепло ему на свете!
Блажен, блаженный... Правда, боюсь, что "на фоні кризи фондового ринку та кризи дифіциту бюджету та держборгу в США" нам придётся гораздо тяжелее, чем РФ.
и про газ договорятся, потому что Украина не пуп земли и если партнеры скажут "Вова надо", вова отказать не сможет. То есть договорняки возможны когда оба партнера (пусть даже условные враги) взаимозависимы. Рф зависима от экспорта нефти/газа потому что складировать их некуда. А там где зависимостей нет возможно и взаимное уничтожение.
Головна залежність, яку поки! демонструють партнери --- оркостан не збираються валити... війна не повинна вийти за межі. Тобто це і є фундамент контролюваності процесу. Інструментом реалізації якої є "розмови-узгодження" між сторонами.
Чим слабкіше якогось рівня стане оркостан, тим в більшу залежність він буде потрапляти від Китаю, Індії та Ко. Навіщо? Це. Партнерам.
Всё в мире, конечно, возможно. Но зачем плодить лишние сущности? Всё что сейчас происходит, вполне может происходить без всяких "розмов-узгоджень" між сторонами".