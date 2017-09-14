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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1002710028100291003010031>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:28

  Xenon написав:
Зеленский заявил, что война Украины с Россией «близка к концу», и призвал к дополнительной помощи

https://abcnews.go.com/Politics/exclusi ... =113936136

логічно, "допомога до кінця", як настане кінець, то скінчиться допомога, і за що тоді дороги впорядковувати?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Это как будешь взрывать банкомат, сообщи всем друзьям и соседям, они хотят быть в курсе)

Я думаю что в детстве вы тоже смотрели мультфильм "Ограбление по ... Итальянски". У нас та же ситуация, вот Успиха никто не осуждает, а даже поддерживают
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://inforesist.org/ua/the-times-diznalasya-yakimi-raketami-zbivali-rosijski-litaki-a-50/

The Times дізналася, якими ракетами збивали російські літаки А-50

Під час полювання за літаками дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50 українські сили застосовували ракети радянських часів. Про це повідомляє The Times.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:43

  Бетон написав:...............
Нам каждый день показывают людей в военной форме на бусах ЗСУ, заталкивающих орущих граждан по всей стране.
Кто работает на врага? Диверсанты только используют ситуацию, которую создали тцк-ашники.

Кто же занимается дискредитацией Вооруженных сил Украины? Такой, для которой даже придумывать ничего не нужно, сами творят. Готовые картинки
И это только мизер того, что случайно попадает на камеру

Для диверсанта не нужна никакая "ситуация".
Важно только задание и оплата. Кроме "идейных" случаев, но это сегодня редко.
Насчёт "мизера" и "случайного попадания на камеру" не уверен. При сегодняшнем количестве камер и смартфонов "случайно" попадать может большинство событий.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:50

  Hotab написав:Ну и понятно что в Киеве куча штабов, куда из бригад (а их сотни) постоянно на таких машинах едут люди со всякими бумагами, актами, получать/списывать имущество и т.д. Потому что все завязано на Киеве. А армия как была УПА (українська паперова армія) так и осталась.

Отримати майно так, але все інше зараз пробують перевести в безпаперову форму.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:55

  Mimohod написав:
  stm написав:Это как будешь взрывать банкомат, сообщи всем друзьям и соседям, они хотят быть в курсе)

Я думаю что в детстве вы тоже смотрели мультфильм "Ограбление по ... Итальянски". У нас та же ситуация, вот Успиха никто не осуждает, а даже поддерживают

Фильм? Мультфильмы я первая в очереди) понимаю, что надо больше СЗЧ, т.к. фронт недостаточно прогибается. Хотя посмотрите, всё по плану на нескольких направлениях. Костыльные войска таки выявляют наши позиции и у орков уже есть дрон матка... А у нас нет артиллерии, именно поэтому Успих теперь дроновод...
stm
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:58

  Denik написав:
  Бетон написав:............
Багато з чим треба змиритися.
Мільонам - зі зруйнованим життям, родинами, десяткам тисяч- з втратою синів, сотням тисяч - з каліцтвом, втратою кінцівок, очей, повною руйнацією психіки.
Всім іншим прийдеться змиритися з втратою територій. Всього навсього.
І цінити те,що залишиться.

Зараз все спокійго йде до дуже страшної економічної кризи на росії. І вона буде ще страшнішою наприклад на фоні кризи фондового ринку та кризи дифіциту бюджету та держборгу в США.
І тоді ми рашку бкдемо брати тепленьку.

Блажен, кто верует, тепло ему на свете!

Блажен, блаженный...
Правда, боюсь, что "на фоні кризи фондового ринку та кризи дифіциту бюджету та держборгу в США" нам придётся гораздо тяжелее, чем РФ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:08

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Про нафту домовляються))))
и про газ договорятся, потому что Украина не пуп земли и если партнеры скажут "Вова надо", вова отказать не сможет. То есть договорняки возможны когда оба партнера (пусть даже условные враги) взаимозависимы. Рф зависима от экспорта нефти/газа потому что складировать их некуда. А там где зависимостей нет возможно и взаимное уничтожение.

Головна залежність, яку поки! демонструють партнери --- оркостан не збираються валити... війна не повинна вийти за межі. Тобто це і є фундамент контролюваності процесу.
Інструментом реалізації якої є "розмови-узгодження" між сторонами.

Чим слабкіше якогось рівня стане оркостан, тим в більшу залежність він буде потрапляти від Китаю, Індії та Ко.
Навіщо? Це. Партнерам.

Всё в мире, конечно, возможно.
Но зачем плодить лишние сущности?
Всё что сейчас происходит, вполне может происходить без всяких "розмов-узгоджень" між сторонами".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:10

  Игорь Алексеевич написав:А что там про 50-60 лет от Гончара. Сегодня сказали знакомому в ТЦК, что Зе не подписал.


Цікаво, а ту директиву, за якою брали виключених за віком на облік, Зе-кий підписав? Чи там можна і без підпису.
ццк на висоті, підпис преза на директиві.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:11

  sergey_stasyuk555 написав:
Мобілізований харків’янин готував ракетний удар РФ по власній бригаді та планував втечу до окупантів. Його затримала СБУ.

а в тцк стоїть плюс 1 до виконання плану.

У ТЦК есть какие-то сведения о благонадёжности граждан?
Я думал, что этими вопросами занимается СБУ.
ЛАД
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  #<1 ... 1002710028100291003010031>
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