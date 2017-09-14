RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10028100291003010031>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:12

  Mimohod написав:
  stm написав:Это как будешь взрывать банкомат, сообщи всем друзьям и соседям, они хотят быть в курсе)

Я думаю что в детстве вы тоже смотрели мультфильм "Ограбление по ... Итальянски". У нас та же ситуация, вот Успиха никто не осуждает, а даже поддерживают

а хто його підтримує в СЗЧ?
Дивіться, СЗЧ - це злочин. Це ніяка не сміливість, звитяга і честь - це ганьба і зрадництво. Я розумію тих, хто заїбався - я теж заїбався. Я розумію тих, в кого командири довбограї - я теж не кажу, що все заєбісь, але якщо всі підуть в СЗЧ, то шо тоді будемо робити?

Є проблеми, є випадки, з цим треба точно щось робити, точно покращувати мобілізацію, точно комунікувати інакше весь процес, точно шукати підходи до суспільства і тих, хто служить. Щоб мобілізовані міняли тих, хто давно служить. Але СЗЧ - це не вирішення питань, а шлях до поразки.

Росіяни дуже хочуть, аби ми не вирішили питання, а навпаки розкласти армію зсередини. Їм треба популяризувати СЗЧ в тому числі. Я не знаю мотиви того Гнезділова, я в душі не єбу хто це, але я бачив купу коментів військових, які вважають його вчинок шкідництвом.

Кароче, сзч - не вирішення проблеми, а шлях до нашої поразки. Вирішувать треба проблему, але точно не підтримкою СЗЧ.

це думка військового. може дехто навіть знає якого 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6837
З нами з: 29.09.19
Подякував: 656 раз.
Подякували: 1482 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:16

Блумберг опублікував проект бюджету педерації на наступний рік
40% на оборону. Шах і мат тим, хто досі вірить в договорнячок. Хуйло налаштований на тривалу війну.
Обидві країни котяться в прірву. Але якась звалиться трошки швидше. Маю надію, що це буде не Україна.
Тут часто згадують корейську війну. Ситуація схожа. Але не до кінця.
В листопаді змінився президент США, який захотів миру. В березні змінився господар кремля, і новий теж захотів миру. І після цього через майже за півроку активних боїв підписали припинення вогню.
В нас в листопаді зміна господаря Білого Дому. Якщо це буде Трамп, який захотче миру будь якою ціною, то можливо за рік, здавши Південь і Донбас, частину Харкіщини, підпишемо припинення вогню.
Якщо це буде Камала, то ймовірно теж почнуться переговори, але позиція в нас буде краща, відповідно переговори довші. В такому разі вангую можливе перемиря в кінці наступного року. Якщо зеленим вдасться навести порядок з мобілізацією/СЗЧ, то можливо що вдасться виторгувати назад Запорізьку АЕС.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1906
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:19

Як всі, то всі!© А ні, то на 1-2-3-4-5-6-7 сорт розрахуйсь!)

  Xenon написав:не здивуюсь , що так зване "Економічне бронювання" введуть десь коли почнеться РПВ,
і от потім, якщо хочеш на дембель = плати 20-30к в місяць і вільний.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 🤦🏻🤦🏻🤦🏻
Тобто, фронтовики, якщо хочуть на дембель - 20-30к/щомісяця, а тиловики?
А тиловики і далі собі пийте/гуляйте і горя не знайте! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6873
З нами з: 18.03.21
Подякував: 231 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:20

  sashaqbl написав: зеленим вдасться навести порядок

оксюморон
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36513
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:22

  detroytred написав:17хв.-22 хв.
26-31.
https://m.youtube.com/watch?v=wqGsTTbuuJQ

По суті згідний з Арестовичем, але є декілька зауважень.
1.США сильно переоцінює РФ. Це така давня хвороба Штатів, напевно причини історичні. РФ як посередник між Індією і Заходом - якось це дивно для мене.
2.Він питає "Навіщо РФ закінчувати війну?". У мене зустрічне питання "Навіщо РФ продовжувати війну?". Захоплення усієї України не проглядається в найближчі 2-3 роки. Тобто треба як мінімум воювати довго(ще 4-5 років). А це ризиковано. Є все-таки внутрішні проблеми в РФ, які накопичуються.
3.Ялта. Тут я зовсім не згідний. Давайте так - "Що таке Ялта?"
В 1945 році була проблема: багато різних країн захопили багато чужої території. Ось це була основна проблема! Була проблема вирішити наперед що буде з цією територією. Ось Ялта саме це і вирішила. Ялта не ділила увесь світ! Вона вирішувала як поділити захоплену кимось(в основному СРСР і США) територію.
Зараз така територія - це окупована Україна. ВСЕ! "Нова Ялта" максимум що буде вирішувати це про саме цю українську територію(+Абхазія, Придністров'я, Карабах). Ніякого поділу світу не буде.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 24 вер, 2024 14:38, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5530
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:27

  flyman написав:Тому що не "автоматично", а через "людський фактор".
Напр., в кабінеті платника податку, якщо сума подактів та зборів за попередній квартал більше 40К, то появляється чекбокс з галочкою "бронь" і QR код

так там речь не про податки, а вы со своей уже заработной платы, что после налогов, относите еще 20-30К в "кассу"
Примат
 
Повідомлень: 568
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:28

  Mimohod написав:
  sashaqbl написав:Якщо зеленим вдасться навести порядок з мобілізацією/СЗЧ, то можливо що вдасться виторгувати назад Запорізьку АЕС

Але віддати трубопроводи в компесацію "Північних потоків"

Нет, что бы нас не вынесли на зиму. Харьков полностью без ТЕЦ. Они пройдут зиму только на газе, если успеют подключить.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5221
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:31

  stm написав:
  Бетон написав:2023 рік стане вирішальним у нашій спільній війні". Виступ Зеленського у Конгресі США
Четвер, 22 грудня 2022, 07:00

Хто забув

Бетон, по всем экономическим и стратегическим параметрам, орки должны были отползти. Но идёт уничтожение орков и нас, и, я не уверенна что до последнего деда, правда орковского, они не дойдут раньше. Подписывать Минск действительно больше никто из наших не собирается.

Є така небезпека що "наших никто спрашивать уже не будет".
Якщо ми самі не змозі договоритись, то договоряться замість нас.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5530
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:32

Все буде добре! Я знаю, хто врятує світ!)))

  Mimohod написав:
  Успіх написав:Буде точка відліку часу до чого/якої події?

І друге питання - чому саме від мого пришвидшеного дембеля треба відраховувати?

З кінця. Я думаю що таких як ви там більшість.
Ну і тоді все. Можно буде сідати під Борисполем с пзрк і засівати неньку долляровими купюрами ))) (жартую)

Не може такого бути!©
З нами таке не трапиться ніколи!© :mrgreen:

Я ТВЕРДО вірю(та і всі ми повинні вірити), що сини Будівельника, як і син з чоловіком Флер - не допустять цього!
Вони ж вже десь напівдороги до ТЦК, чи вже, навіть, напівдороги до Серебрянського лісу? :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6873
З нами з: 18.03.21
Подякував: 231 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_stasyuk555 написав:сподіваюсь ми тепленьку рашку візьмемо за 2-3 дні?
Країна-агресорка Росія у 2025 році планує збільшити витрати на оборону до 142 мільярдів доларів, або до 6,2% валового внутрішнього продукту.

по грошам на війну у них планується ріст на 20-30%.

Саме так.
https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-planuy ... bloomberg/
А зростаючих доходів бюджету при падаючих цінах на нафту орки не запланували.
Denik
 
Повідомлень: 3268
З нами з: 23.02.09
Подякував: 673 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 10028100291003010031>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, sashaqbl, Water, Wirująświatła, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 67973
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 231542
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 724941
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12742)
24.09.2024 14:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.