stm написав:Это как будешь взрывать банкомат, сообщи всем друзьям и соседям, они хотят быть в курсе)
Я думаю что в детстве вы тоже смотрели мультфильм "Ограбление по ... Итальянски". У нас та же ситуация, вот Успиха никто не осуждает, а даже поддерживают
а хто його підтримує в СЗЧ?
Дивіться, СЗЧ - це злочин. Це ніяка не сміливість, звитяга і честь - це ганьба і зрадництво. Я розумію тих, хто заїбався - я теж заїбався. Я розумію тих, в кого командири довбограї - я теж не кажу, що все заєбісь, але якщо всі підуть в СЗЧ, то шо тоді будемо робити?
Є проблеми, є випадки, з цим треба точно щось робити, точно покращувати мобілізацію, точно комунікувати інакше весь процес, точно шукати підходи до суспільства і тих, хто служить. Щоб мобілізовані міняли тих, хто давно служить. Але СЗЧ - це не вирішення питань, а шлях до поразки.
Росіяни дуже хочуть, аби ми не вирішили питання, а навпаки розкласти армію зсередини. Їм треба популяризувати СЗЧ в тому числі. Я не знаю мотиви того Гнезділова, я в душі не єбу хто це, але я бачив купу коментів військових, які вважають його вчинок шкідництвом.
Кароче, сзч - не вирішення проблеми, а шлях до нашої поразки. Вирішувать треба проблему, але точно не підтримкою СЗЧ.
це думка військового. може дехто навіть знає якого
Блумберг опублікував проект бюджету педерації на наступний рік 40% на оборону. Шах і мат тим, хто досі вірить в договорнячок. Хуйло налаштований на тривалу війну. Обидві країни котяться в прірву. Але якась звалиться трошки швидше. Маю надію, що це буде не Україна. Тут часто згадують корейську війну. Ситуація схожа. Але не до кінця. В листопаді змінився президент США, який захотів миру. В березні змінився господар кремля, і новий теж захотів миру. І після цього через майже за півроку активних боїв підписали припинення вогню. В нас в листопаді зміна господаря Білого Дому. Якщо це буде Трамп, який захотче миру будь якою ціною, то можливо за рік, здавши Південь і Донбас, частину Харкіщини, підпишемо припинення вогню. Якщо це буде Камала, то ймовірно теж почнуться переговори, але позиція в нас буде краща, відповідно переговори довші. В такому разі вангую можливе перемиря в кінці наступного року. Якщо зеленим вдасться навести порядок з мобілізацією/СЗЧ, то можливо що вдасться виторгувати назад Запорізьку АЕС.
По суті згідний з Арестовичем, але є декілька зауважень. 1.США сильно переоцінює РФ. Це така давня хвороба Штатів, напевно причини історичні. РФ як посередник між Індією і Заходом - якось це дивно для мене. 2.Він питає "Навіщо РФ закінчувати війну?". У мене зустрічне питання "Навіщо РФ продовжувати війну?". Захоплення усієї України не проглядається в найближчі 2-3 роки. Тобто треба як мінімум воювати довго(ще 4-5 років). А це ризиковано. Є все-таки внутрішні проблеми в РФ, які накопичуються. 3.Ялта. Тут я зовсім не згідний. Давайте так - "Що таке Ялта?" В 1945 році була проблема: багато різних країн захопили багато чужої території. Ось це була основна проблема! Була проблема вирішити наперед що буде з цією територією. Ось Ялта саме це і вирішила. Ялта не ділила увесь світ! Вона вирішувала як поділити захоплену кимось(в основному СРСР і США) територію. Зараз така територія - це окупована Україна. ВСЕ! "Нова Ялта" максимум що буде вирішувати це про саме цю українську територію(+Абхазія, Придністров'я, Карабах). Ніякого поділу світу не буде.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 24 вер, 2024 14:38, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Тому що не "автоматично", а через "людський фактор". Напр., в кабінеті платника податку, якщо сума подактів та зборів за попередній квартал більше 40К, то появляється чекбокс з галочкою "бронь" і QR код
так там речь не про податки, а вы со своей уже заработной платы, что после налогов, относите еще 20-30К в "кассу"
Бетон написав:2023 рік стане вирішальним у нашій спільній війні". Виступ Зеленського у Конгресі США Четвер, 22 грудня 2022, 07:00
Хто забув
Бетон, по всем экономическим и стратегическим параметрам, орки должны были отползти. Но идёт уничтожение орков и нас, и, я не уверенна что до последнего деда, правда орковского, они не дойдут раньше. Подписывать Минск действительно больше никто из наших не собирается.
Є така небезпека що "наших никто спрашивать уже не будет". Якщо ми самі не змозі договоритись, то договоряться замість нас.
sergey_stasyuk555 написав:сподіваюсь ми тепленьку рашку візьмемо за 2-3 дні? Країна-агресорка Росія у 2025 році планує збільшити витрати на оборону до 142 мільярдів доларів, або до 6,2% валового внутрішнього продукту.
по грошам на війну у них планується ріст на 20-30%.