Дивіться, СЗЧ - це злочин. Це ніяка не сміливість, звитяга і честь - це ганьба і зрадництво. Я розумію тих, хто заїбався - я теж заїбався. Я розумію тих, в кого командири довбограї - я теж не кажу, що все заєбісь, але якщо всі підуть в СЗЧ, то шо тоді будемо робити?



Є проблеми, є випадки, з цим треба точно щось робити, точно покращувати мобілізацію, точно комунікувати інакше весь процес, точно шукати підходи до суспільства і тих, хто служить. Щоб мобілізовані міняли тих, хто давно служить. Але СЗЧ - це не вирішення питань, а шлях до поразки.



Росіяни дуже хочуть, аби ми не вирішили питання, а навпаки розкласти армію зсередини. Їм треба популяризувати СЗЧ в тому числі. Я не знаю мотиви того Гнезділова, я в душі не єбу хто це, але я бачив купу коментів військових, які вважають його вчинок шкідництвом.



Кароче, сзч - не вирішення проблеми, а шлях до нашої поразки. Вирішувать треба проблему, але точно не підтримкою СЗЧ.