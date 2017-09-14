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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 100291003010031100321003310034>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:39

Все буде добре!©

  Mimohod написав:
  stm написав:Это как будешь взрывать банкомат, сообщи всем друзьям и соседям, они хотят быть в курсе)

Я думаю что в детстве вы тоже смотрели мультфильм "Ограбление по ... Итальянски". У нас та же ситуация, вот Успиха никто не осуждает, а даже поддерживают
Отож!
Я сам в шоці, що всі мовчки одобряють! :shock: :lol:

Як так?© :mrgreen:

А все, мабуть, просто - вже резерви заміни підготували!(вище написав, хто буде воювати далі) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:41

  ЛАД написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
Мобілізований харків’янин готував ракетний удар РФ по власній бригаді та планував втечу до окупантів. Його затримала СБУ.

а в тцк стоїть плюс 1 до виконання плану.

У ТЦК есть какие-то сведения о благонадёжности граждан?
Я думал, что этими вопросами занимается СБУ.

ярого рашиста теоретично і при розмові можна було виявити,
в влк має бути психолог... але стоп, яке таке влк, "годєн".
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:42

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Ви сильно перебільшуєте і забігаєте наперед.
Процеси зменшення темпів росту населення може і відбуваються усюди, але вони відбуваються вже 70 років(з 1950 року).
Але ріст населення триває і триває досить інтенсивно. На якій цифрі зупинить - точно не відомо. Думаю до 10 лярдів дійде точно.
Про які 2 лярди ви говорите? - я не розумію. Хіба буде якась страшна епідемія або війна.

Почитайте про демографічний перехід.
Зі зростанням урбанізації знижується народжуваність. Десь швидше, десь повільніше - але знижується. Цей процес відбуваєтсья всюди.
Тому населення планети буде зменшуватися. Пік населенння на поточному етапі прогнозують на 60-70ті роки нашого століття, і не 10, лише 8.х мільярдів.
Можливо колись, з ростом роботизації виникнуть передумови для зростання народжуваності. Але не факт. Наразі діти в місті - це дорого.

1.
По состоянию на сентябрь 2024 года, население Земли составляет 8,17 миллиарда человек

2.
По данным прогноза Вашингтонского университета опубликованного в медицинском журнале «The Lancet» 14 июля 2020 года, население мира, достигнет пика в 2064 году и составит около 9,73 миллиарда, а затем снизится до 8,79 миллиарда к 2100 году, что на 2 миллиарда меньше, чем прогноз ООН 2019 года.

Прогноз ООН выше. Цитаты отсюда - http://surl.li/xuevhx.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:45

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:*Досліджено сутність розв’язаної Росією війни в Україні та визначено її глобальний цивілізаційний характер, обумовлений розбіжністю стратегічних векторів розвитку обох країн.
у Венгрии и рф тоже разные векторы, но войны нет. Даже на Финляндию путин не напал до ее включения в нато. Шо то не сходится в консерватории.

Векторы БЫЛИ разные. Теперь мы такая же диктатура как и путин. А по коррупции впереди планеты всей. Так что по логике из цитаты мы не воевать с рф должны а целоваться в засос. Как путин и ким.

И ещё добавлю про "глобальность" конфликта. Нам помогает около 50 стран, но мы отступаем. Как же так пачиму? Неужели путин сильнее всех наших партнеров включая США? Дьявол в деталях. Нам помогают по чайной ложке, потому что не считают этот конфликт глобальным. Одна коррумпированная территория напала на другую. С точки зрения цивилизаций что рф что мы - дикари.

Яка ісходна точка?
Рашобізнес царює в ринку України; рашоагенти навіть міністрами Оборони країни, СБУ і т.д.; прорашозмі і інфопрострі --- фактично контроль країни.
Як ви це порівнюєте з Угорщиною, Фінляндією - ?

Чому ви вважаєте, що глобальний конфлікт обов'язково повинен мати метою перемогу або знищення - теж ?

Ви самі вносите якісь свої критерії...

Для мене є факт: глобальні що протистояння, що розбіжності, що протиріччя проявляються не тільки у глобальних подіях (типу глобальної війни - світової; хоч озброєної, хоч торгової), а й у отаких начебто територіальних війнах, як зараз в нас.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:45

  tester7336 написав:
  detroytred написав:Наші спецслужби могли б так само через соцмережі "купляти" підпальщиків в оркостані...
Там бухариків повно.. А просторів ще більше.


там бояться могут больше власть чем у нас.
это тут 8 лет грозит. а там могут и 20 влепить если доживет.

Тем не менее, случаи поджогов военкоматов там были, когда была мобилизация.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:46

  Успіх написав:
  Mimohod написав:
  stm написав:Это как будешь взрывать банкомат, сообщи всем друзьям и соседям, они хотят быть в курсе)

Я думаю что в детстве вы тоже смотрели мультфильм "Ограбление по ... Итальянски". У нас та же ситуация, вот Успиха никто не осуждает, а даже поддерживают
Отож!
Я сам в шоці, що всі мовчки одобряють! :shock: :lol:

Як так?© :mrgreen:


Я не одобряю )

Я вважаю, що ні в яке СЗЧ ти не підешь

Говорити про це ти будешь, але щось зробити - ніт
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:47


Кому лень искать вот ссылка
https://youtu.be/RVSBX3pwzIQ?si=YaIzV4dTft5M0Ko3
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 вер, 2024 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:48

  sergey_stasyuk555 написав:
  Xenon написав:Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц.

була потреба 300 тис. всього, тепер це в місяць.
черги в тцк будуть ще потужніші.

Количество отправленных повесток не равно количеству призванных людей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:48

  stm написав:Харьков полностью без ТЕЦ. Они пройдут зиму только на газе, если успеют подключить.

Не тільки Харків. Проблеми такі, що з будинку виїхало наприклад 50% людей, в підїзді 2-3 квартири живуть, а опалювать потрібно увесь будинок.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:50

  Успіх написав:
  Mimohod написав:
  stm написав:Это как будешь взрывать банкомат, сообщи всем друзьям и соседям, они хотят быть в курсе)

Я думаю что в детстве вы тоже смотрели мультфильм "Ограбление по ... Итальянски". У нас та же ситуация, вот Успиха никто не осуждает, а даже поддерживают
Отож!
Я сам в шоці, що всі мовчки одобряють! :shock: :lol:

Як так?© :mrgreen:

А все, мабуть, просто - вже резерви заміни підготували!(вище написав, хто буде воювати далі) :mrgreen:

Десь півроку тому звертав увагу на гілці: всі осуждающіє чомусь не спрямовують це до свого оточення.

Особливо в подібному напрямку насмішив Гордон: засудив усіх рашкованів, але розембаум (ярий путєніст) - мій друзяко був і буде за будь-яких обставин. Так прямо і відповідав на питання.
detroytred
 
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