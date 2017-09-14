andrijk777 написав:Ви сильно перебільшуєте і забігаєте наперед. Процеси зменшення темпів росту населення може і відбуваються усюди, але вони відбуваються вже 70 років(з 1950 року). Але ріст населення триває і триває досить інтенсивно. На якій цифрі зупинить - точно не відомо. Думаю до 10 лярдів дійде точно. Про які 2 лярди ви говорите? - я не розумію. Хіба буде якась страшна епідемія або війна.
Почитайте про демографічний перехід. Зі зростанням урбанізації знижується народжуваність. Десь швидше, десь повільніше - але знижується. Цей процес відбуваєтсья всюди. Тому населення планети буде зменшуватися. Пік населенння на поточному етапі прогнозують на 60-70ті роки нашого століття, і не 10, лише 8.х мільярдів. Можливо колись, з ростом роботизації виникнуть передумови для зростання народжуваності. Але не факт. Наразі діти в місті - це дорого.
1.
По состоянию на сентябрь 2024 года, население Земли составляет 8,17 миллиарда человек
2.
По данным прогноза Вашингтонского университета опубликованного в медицинском журнале «The Lancet» 14 июля 2020 года, население мира, достигнет пика в 2064 году и составит около 9,73 миллиарда, а затем снизится до 8,79 миллиарда к 2100 году, что на 2 миллиарда меньше, чем прогноз ООН 2019 года.
detroytred написав:*Досліджено сутність розв’язаної Росією війни в Україні та визначено її глобальний цивілізаційний характер, обумовлений розбіжністю стратегічних векторів розвитку обох країн.
у Венгрии и рф тоже разные векторы, но войны нет. Даже на Финляндию путин не напал до ее включения в нато. Шо то не сходится в консерватории.
Векторы БЫЛИ разные. Теперь мы такая же диктатура как и путин. А по коррупции впереди планеты всей. Так что по логике из цитаты мы не воевать с рф должны а целоваться в засос. Как путин и ким.
И ещё добавлю про "глобальность" конфликта. Нам помогает около 50 стран, но мы отступаем. Как же так пачиму? Неужели путин сильнее всех наших партнеров включая США? Дьявол в деталях. Нам помогают по чайной ложке, потому что не считают этот конфликт глобальным. Одна коррумпированная территория напала на другую. С точки зрения цивилизаций что рф что мы - дикари.
Яка ісходна точка? Рашобізнес царює в ринку України; рашоагенти навіть міністрами Оборони країни, СБУ і т.д.; прорашозмі і інфопрострі --- фактично контроль країни. Як ви це порівнюєте з Угорщиною, Фінляндією - ?
Чому ви вважаєте, що глобальний конфлікт обов'язково повинен мати метою перемогу або знищення - теж ?
Ви самі вносите якісь свої критерії...
Для мене є факт: глобальні що протистояння, що розбіжності, що протиріччя проявляються не тільки у глобальних подіях (типу глобальної війни - світової; хоч озброєної, хоч торгової), а й у отаких начебто територіальних війнах, як зараз в нас.