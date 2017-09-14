RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1003010031100321003310034>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:53

  Примат написав:
  flyman написав:Тому що не "автоматично", а через "людський фактор".
Напр., в кабінеті платника податку, якщо сума подактів та зборів за попередній квартал більше 40К, то появляється чекбокс з галочкою "бронь" і QR код

так там речь не про податки, а вы со своей уже заработной платы, что после налогов, относите еще 20-30К в "кассу"

а я про що? про людський фактор, ні?
Далі сидить свора сорок - тому дам, тому не дам, тому не кожному дам.
Там ще інша тема, хто цмокче бюджетну сісю, то їм що, дабл-бонус з джекпотом?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36516
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:55

  Water написав:
  stm написав:Харьков полностью без ТЕЦ. Они пройдут зиму только на газе, если успеют подключить.

Не тільки Харків. Проблеми такі, що з будинку виїхало наприклад 50% людей, в підїзді 2-3 квартири живуть, а опалювать потрібно увесь будинок.

Проблема не в домах и сколько там осталось людей. Это не важно. Проблема подать минимальное отопление для максимум домов.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5222
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:59

Служба безпеки затримала ще одного агента рф у Харкові. Нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста наводив російські ракети на свою бригаду ЗСУ та готувався втекти до росії. Про це повідомляють в СБУ.

Зазначається, що агент провів дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку росіяни сподівалися "обійти" під час ракетної атаки.

За планом зловмисник мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти – створити для нього "коридор" для переходу лінії фронту.
"Утім співробітники СБУ спрацювали на випередження і як тільки задокументували злочинні дії агента, то затримали його на етапі підготовки до "евакуації" в росію", - йдеться в повідомленні.
https://varta1.com.ua/news/sbu-zatrymal ... 86002.html

От на жаль нема ні слова про мотивацію оцього перця.
Ідейний? За гроші? На що розраховував оцей вже лисий 45-ти річний балбес-ушльопок?
detroytred
 
Повідомлень: 30378
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:59

stm в даному випадку мова йде про те, щоб якось зберегти систему, або частково модернізувати. Бо також багато пошкоджень, з якими систему не запустиш.
Плюс дивлячись які будуть морози.
Water
 
Повідомлень: 2500
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:01

Примусити пуйла

Вчора читав, що 25% ядерного палива до Европи поставляє москальатом. І нічого, ніяких санкцій, мовчок з цього приводу.
Water
 
Повідомлень: 2500
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:07

  Water написав:Вчора читав, що 25% ядерного палива до Европи поставляє москальатом. І нічого, ніяких санкцій, мовчок з цього приводу.


Россия обеспечивает около 25% уранового топлива для реакторов США.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/04/30/713057/
Xenon
 
Повідомлень: 4758
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а Украина газ качает, зарабатывает себе деньги, а РФ зарабатывает себе на армию
Примат
 
Повідомлень: 569
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:15

🇺🇸 США вважають непереконливими аргументи України для дозволу ударів углиб Росії, - WP

На думку американських чиновників, атаки на об'єкти в Криму, які Україна проводила раніше, довели свою ефективність, змусивши російські війська відступити з півострова.

Один з американських представників зазначив, що поточний запит України не виправдовує ризику ескалації з боку Росії.
Xenon
 
Повідомлень: 4758
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:17

  Water написав:
  stm написав:Харьков полностью без ТЕЦ. Они пройдут зиму только на газе, если успеют подключить.

Не тільки Харків. Проблеми такі, що з будинку виїхало наприклад 50% людей, в підїзді 2-3 квартири живуть, а опалювать потрібно увесь будинок.

Це де таке?
Чи це тільки "наприклад"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30354
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:30

  Успіх написав:...
Та і Вам, Шаман - НІХТО НЕ ЗАБОРОНЯЄ піти і підмінити мене! ;)

хіба що командувати :oops:
але в Hotabа це краще вийде - в сенсі командувати :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6839
З нами з: 29.09.19
Подякував: 656 раз.
Подякували: 1482 раз.
 
Профіль
2
5
  #<1 ... 1003010031100321003310034>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, andrijk777, Сибарит, pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 68030
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 231623
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 727025
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12742)
24.09.2024 14:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.