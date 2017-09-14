flyman написав:Тому що не "автоматично", а через "людський фактор". Напр., в кабінеті платника податку, якщо сума подактів та зборів за попередній квартал більше 40К, то появляється чекбокс з галочкою "бронь" і QR код
так там речь не про податки, а вы со своей уже заработной платы, что после налогов, относите еще 20-30К в "кассу"
а я про що? про людський фактор, ні? Далі сидить свора сорок - тому дам, тому не дам, тому не кожному дам. Там ще інша тема, хто цмокче бюджетну сісю, то їм що, дабл-бонус з джекпотом?
Служба безпеки затримала ще одного агента рф у Харкові. Нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста наводив російські ракети на свою бригаду ЗСУ та готувався втекти до росії. Про це повідомляють в СБУ.
Зазначається, що агент провів дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку росіяни сподівалися "обійти" під час ракетної атаки.
За планом зловмисник мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти – створити для нього "коридор" для переходу лінії фронту. "Утім співробітники СБУ спрацювали на випередження і як тільки задокументували злочинні дії агента, то затримали його на етапі підготовки до "евакуації" в росію", - йдеться в повідомленні. https://varta1.com.ua/news/sbu-zatrymal ... 86002.html
От на жаль нема ні слова про мотивацію оцього перця. Ідейний? За гроші? На що розраховував оцей вже лисий 45-ти річний балбес-ушльопок?