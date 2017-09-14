RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10031100321003310034>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:36

І все таки з дивану - трохи не так, як в бліндажі))

  Shaman написав:хіба що командувати
Та давайте хоч "командувати"))
Але будете відносно поруч!!!

Відчуєте весь смак "тягот і лішеній")))
(а ще якщо їх помножити на 2,5роки, то уххххххх - який смак відчуєте!) :lol:
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 24 вер, 2024 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6876
З нами з: 18.03.21
Подякував: 231 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:36

Успіх СЗЧ не підтримую. Не хочеш тримати фронт - знач треба тримати демографічний фронт...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1907
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:40

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24959
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:40

  Успіх написав:
  Shaman написав:а хто його підтримує в СЗЧ?
Дивіться, СЗЧ - це злочин. Це ніяка не сміливість, звитяга і честь - це ганьба і зрадництво. Я розумію тих, хто заїбався - я теж заїбався. Я розумію тих, в кого командири довбограї - я теж не кажу, що все заєбісь, але якщо всі підуть в СЗЧ, то шо тоді будемо робити?

Є проблеми, є випадки, з цим треба точно щось робити, точно покращувати мобілізацію, точно комунікувати інакше весь процес, точно шукати підходи до суспільства і тих, хто служить. Щоб мобілізовані міняли тих, хто давно служить. Але СЗЧ - це не вирішення питань, а шлях до поразки.

Росіяни дуже хочуть, аби ми не вирішили питання, а навпаки розкласти армію зсередини. Їм треба популяризувати СЗЧ в тому числі. Я не знаю мотиви того Гнезділова, я в душі не єбу хто це, але я бачив купу коментів військових, які вважають його вчинок шкідництвом.

Кароче, сзч - не вирішення проблеми, а шлях до нашої поразки. Вирішувать треба проблему, але точно не підтримкою СЗЧ.

це думка військового. може дехто навіть знає якого 8)

На цю його думку - в мене є чітка відповідь: далі настав час воювати синам Будівельника, Песікоту, чоловіку і сину Флер!

Умови тіж самі - ти повертаєшься, працюєшь в білу, платишь податки і не 200 грн, а значно більше. Донатишь, волонтеришь

Але чомусь тобі такі умови не дуже до вподоби )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10328
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:43

Якщо Ж18-50 не має довідки, що вагітна - штраф!)))

  sashaqbl написав:Успіх СЗЧ не підтримую. Не хочеш тримати фронт - знач треба тримати демографічний фронт...

Готовий в тилу підтримати закон про "Всіх здорових Ж18-50 запліднювати щорічно!" :lol:
Готовий і фізично "працювати" в такому запліднюючому ТЦК :lol:

От тоді все буде Україна!!! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6876
З нами з: 18.03.21
Подякував: 231 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:48

  ЛАД написав:
  sergey_stasyuk555 написав:була потреба 300 тис. всього, тепер це в місяць.
черги в тцк будуть ще потужніші.

Количество отправленных повесток не равно количеству призванных людей.

Мне одному выписали не меньше десятка. И это при том, что я пришел по первой.
Делим озвученную цифру на 10, и начинаем возмущаться слабыми темпами мобилизации 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7540
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6390 раз.
Подякували: 21277 раз.
 
Профіль
129
80
35
2
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:50

Налякали їжака...©))

  pesikot написав:Умови тіж самі
Які умови, якщо обороняти країну ОБОВ'ЯЗОК КОЖНОГО!!!

Але я і так працював в білу!

Тож я не маю нічого проти - прийти в тил ц далі працювати в білу!

То коли тебе чекати?
Вже в Лимані тебе зустріти не зможу, тож якось сам доберешся до Серебрянського лісу ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6876
З нами з: 18.03.21
Подякував: 231 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:54

  Успіх написав:
  pesikot написав:Умови тіж самі
Які умови, якщо обороняти країну ОБОВ'ЯЗОК КОЖНОГО!!!

Але я і так працював в білу!

Тож я не маю нічого проти - прийти в тил ц далі працювати в білу!

То коли тебе чекати?
Вже в Лимані тебе зустріти не зможу, тож якось сам доберешся до Серебрянського лісу ;)

Ще раз, не 200 грн в місяць, мухляючи з оборотами :)

Бо у тебе офіційні обороти не мали ніякого співвідношення до твоїх видатків )

А якщо ще згадати про фінансову піраміду )
То продовжуй, про "все в білу" )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10328
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:55

  Успіх написав:
  sashaqbl написав:Успіх СЗЧ не підтримую. Не хочеш тримати фронт - знач треба тримати демографічний фронт...

Готовий в тилу підтримати закон про "Всіх здорових Ж18-50 запліднювати щорічно!" :lol:
Готовий і фізично "працювати" в такому запліднюючому ТЦК :lol:

От тоді все буде Україна!!! :D

У нас є свій Ілон Маск та Павло Дуров в одному флаконі )

Ті теж наробили дітей ... але є одне але )))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10328
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 16:01

  Успіх написав:
  sashaqbl написав:Успіх СЗЧ не підтримую. Не хочеш тримати фронт - знач треба тримати демографічний фронт...

Готовий в тилу підтримати закон про "Всіх здорових Ж18-50 запліднювати щорічно!" :lol:
Готовий і фізично "працювати" в такому запліднюючому ТЦК :lol:

От тоді все буде Україна!!! :D

гадаю дружина швидко прикрутить тобі можливість працювати в такому ТЦК :D

аліменти теж готовий платити? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6839
З нами з: 29.09.19
Подякував: 656 раз.
Подякували: 1482 раз.
 
Профіль
2
5
  #<1 ... 10031100321003310034>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 68035
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 231634
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 727071
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12742)
24.09.2024 14:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.