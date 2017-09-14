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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 вер, 2024 15:36
Shaman написав:
хіба що командувати
Та давайте хоч "командувати"))
Але будете відносно поруч!!!
Відчуєте весь смак "тягот і лішеній")))
(а ще якщо їх помножити на 2,5роки, то уххххххх - який смак відчуєте!)
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 24 вер, 2024 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 15:36
Успіх СЗЧ не підтримую. Не хочеш тримати фронт - знач треба тримати демографічний фронт...
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sashaqbl
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Додано: Вів 24 вер, 2024 15:40
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Додано: Вів 24 вер, 2024 15:40
Успіх написав: Shaman написав:
а хто його підтримує в СЗЧ?
Дивіться, СЗЧ - це злочин. Це ніяка не сміливість, звитяга і честь - це ганьба і зрадництво. Я розумію тих, хто заїбався - я теж заїбався. Я розумію тих, в кого командири довбограї - я теж не кажу, що все заєбісь, але якщо всі підуть в СЗЧ, то шо тоді будемо робити?
Є проблеми, є випадки, з цим треба точно щось робити, точно покращувати мобілізацію, точно комунікувати інакше весь процес, точно шукати підходи до суспільства і тих, хто служить. Щоб мобілізовані міняли тих, хто давно служить. Але СЗЧ - це не вирішення питань, а шлях до поразки.
Росіяни дуже хочуть, аби ми не вирішили питання, а навпаки розкласти армію зсередини. Їм треба популяризувати СЗЧ в тому числі. Я не знаю мотиви того Гнезділова, я в душі не єбу хто це, але я бачив купу коментів військових, які вважають його вчинок шкідництвом.
Кароче, сзч - не вирішення проблеми, а шлях до нашої поразки. Вирішувать треба проблему, але точно не підтримкою СЗЧ.
це думка військового. може дехто навіть знає якого
На цю його думку - в мене є чітка відповідь: далі настав час воювати синам Будівельника, Песікоту, чоловіку і сину Флер!
Умови тіж самі - ти повертаєшься, працюєшь в білу, платишь податки і не 200 грн, а значно більше. Донатишь, волонтеришь
Але чомусь тобі такі умови не дуже до вподоби )
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Додано: Вів 24 вер, 2024 15:43
sashaqbl написав:Успіх
СЗЧ не підтримую. Не хочеш тримати фронт - знач треба тримати демографічний фронт...
Готовий в тилу підтримати закон про "Всіх здорових Ж18-50 запліднювати щорічно!"
Готовий і фізично "працювати" в такому запліднюючому ТЦК
От тоді все буде Україна!!!
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Додано: Вів 24 вер, 2024 15:48
ЛАД написав: sergey_stasyuk555 написав:
була потреба 300 тис. всього, тепер це в місяць.
черги в тцк будуть ще потужніші.
Количество отправленных повесток не равно количеству призванных людей.
Мне одному выписали не меньше десятка. И это при том, что я пришел по первой.
Делим озвученную цифру на 10, и начинаем возмущаться слабыми темпами мобилизации 😁
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Додано: Вів 24 вер, 2024 15:50
pesikot написав:
Умови тіж самі
Які умови, якщо обороняти країну ОБОВ'ЯЗОК КОЖНОГО!!!
Але я і так працював в білу!
Тож я не маю нічого проти - прийти в тил ц далі працювати в білу!
То коли тебе чекати?
Вже в Лимані тебе зустріти не зможу, тож якось сам доберешся до Серебрянського лісу
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Додано: Вів 24 вер, 2024 15:54
Успіх написав: pesikot написав:
Умови тіж самі
Які умови, якщо обороняти країну ОБОВ'ЯЗОК КОЖНОГО!!!
Але я і так працював в білу!
Тож я не маю нічого проти - прийти в тил ц далі працювати в білу!
То коли тебе чекати?
Вже в Лимані тебе зустріти не зможу, тож якось сам доберешся до Серебрянського лісу
Ще раз, не 200 грн в місяць, мухляючи з оборотами
Бо у тебе офіційні обороти не мали ніякого співвідношення до твоїх видатків )
А якщо ще згадати про фінансову піраміду )
То продовжуй, про "все в білу" )
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Додано: Вів 24 вер, 2024 15:55
Успіх написав: sashaqbl написав:Успіх
СЗЧ не підтримую. Не хочеш тримати фронт - знач треба тримати демографічний фронт...
Готовий в тилу підтримати закон про "Всіх здорових Ж18-50 запліднювати щорічно!"
Готовий і фізично "працювати" в такому запліднюючому ТЦК
От тоді все буде Україна!!!
У нас є свій Ілон Маск та Павло Дуров в одному флаконі )
Ті теж наробили дітей ... але є одне але )))
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Додано: Вів 24 вер, 2024 16:01
Успіх написав: sashaqbl написав:Успіх
СЗЧ не підтримую. Не хочеш тримати фронт - знач треба тримати демографічний фронт...
Готовий в тилу підтримати закон про "Всіх здорових Ж18-50 запліднювати щорічно!"
Готовий і фізично "працювати" в такому запліднюючому
ТЦК
От тоді все буде Україна!!!
гадаю дружина швидко прикрутить тобі можливість працювати в такому ТЦК
аліменти теж готовий платити?
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